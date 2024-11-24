ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал про измену и расставание со своей бывшей женой – моделью Аленой Середовой.

«Это была история, оборванная глубоким кризисом в конце наших отношений. Но мне было очень больно заставлять ее страдать. Заставить страдать наших сыновей Луиса Томаса и Давида Ли, которого я называю Дадо. Сегодня я счастлив, что у Алены есть другая семья: у нее есть дочь и муж рядом».

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Причиной расставания стала измена экс-вратаря «Ювентуса» и сборной Италии с журналисткой Иларией Д'Амико, которую Буффон взял в жены в уходящем году. Джанлуиджи рассказал, когда начался его роман с Иларией:

«Это случилось после игры с «Миланом», которая решила судьбу чемпионства в 2012 году. Тот самый, с незасчитанным голом Мунтари. Илария задала мне вопрос: «Если бы Буффон заметил, что мяч зашел в ворота, сказал бы он об этом арбитру?». Я никогда не был лицемером.

Ответил, что не осознавал, что мяч влетел в ворота, а если бы заметил, то не думаю, что сказал бы об этом. Разгорелся скандал. Позже мы оказались вместе в одной больнице, на благотворительном мероприятии. Мы начали разговаривать. И я понял, что холодная женщина, которую я видел по телевизору, на самом деле очень милая», – рассказал он.