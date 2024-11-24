«Они знали всех блоггеров». Михалик объяснил, почему выбрал Ruh Media Team

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик признался, как возник вариант с продолжением карьеры в Ruh Media Team, и откровенно оценил уровень медиалиги в Украине.

– Тарас, расскажите, как у вас появился вариант из Ruh Media Team?

– Раньше мы играли благотворительные матчи, в которых собирали на помощь военным, с тренерами «Руха», а затем с Ruh Media Team. Они всегда откликаются на наши предложения. Недавно меня набрал Валера Федорчук и предложил присоединиться, поэтому я тоже решил помочь. Я сказал, что если будет возможность приезжать на игры, то без вопросов.

– Как вам уровень медиа-футбола, о котором немногие знают в Украине?

– Я тоже раньше мало о нем знал, пока меня Виктор Вацко не пригласил сыграть за киевский «Локомотив» на базе Руха. Сейчас уже могу сказать, что уровень медиа-футбола достаточно интересен, и он постоянно растет, здесь играют многие бывшие футболисты. Когда Ruh Media Team приезжал к нам в Луцк, детей на стадионе было очень много. Они знали всех блоггеров даже больше, чем футболистов.

Ранее Тарас Михалик выбрал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в украинской медиалиге.