Бартол ФРАНЬИЧ: «Мы смогли продемонстрировать чемпионскую волю»

Защитник донецкого «Шахтера» Бартол Франьич прокомментировал победу над «Ингульцом» (6:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Бартоле, поздравляем с победой! Каким был этот поединок для команды и почему таймы получились настолько разными?

– В первую очередь хочу поблагодарить за поздравления и пожелания. Действительно, считаю, что первый тайм был довольно сложным, а во втором нас как прорвало, и, видимо, нам удалось сделать эти два-три шага, которых не хватало для окончательной реализации. Учитывая результат, второй тайм выдался намного лучше.

– Возможно, после нереализованного пенальти у команды появилась спортивная агрессия или какие были ощущения после этого эпизода?

– Безусловно, когда не удается реализовать пенальти, это влияет на ход событий в матче. Если вспомним матч с «Болоньей» в первом туре Лиги чемпионов, нас также постигла подобная ситуация. Однако я считаю, что сегодня мы смогли продемонстрировать чемпионскую волю и характер и после нереализованного пенальти забили шесть мячей в ворота соперника.

– Ты также отметился забитым мячом, он стал дебютным для тебя в официальных матчах за «Шахтер». Что это значит для тебя и какие у тебя впечатления?

– Очевидно, я очень рад и горжусь тем, что сумел отличиться, но в первую очередь важны командные результаты и общие достижения. Поэтому считаю, что следует гордиться командой после сегодняшней игры, особенно второго тайма.

– Вспомни и опиши эпизод, когда ты отличился.

– Мы отрабатывали такие заготовки на тренировках, поэтому я бы сказал, что в этом эпизоде оказался в нужном месте в нужное время.

– Не было ли у тебя предматчевого предчувствия, что ты можешь отличиться забитым мячом? Возможно, кто-то из тренерского штаба тебе об этом говорил?

– Мы разговаривали о последней товарищеской встрече, которая состоялась на этой неделе, и, безусловно, я имел предчувствие. Также с тренерским штабом мы говорили, учитывая ретроспективу. Рад, что сумел реализовать разговоры на практике.