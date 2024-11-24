Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартол ФРАНЬИЧ: «Мы смогли продемонстрировать чемпионскую волю»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 14:01 |
88
0

Бартол ФРАНЬИЧ: «Мы смогли продемонстрировать чемпионскую волю»

Защитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Ингульцем»

24 ноября 2024, 14:01 |
88
0
Бартол ФРАНЬИЧ: «Мы смогли продемонстрировать чемпионскую волю»
ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Бартол Франьич прокомментировал победу над «Ингульцом» (6:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Бартоле, поздравляем с победой! Каким был этот поединок для команды и почему таймы получились настолько разными?
– В первую очередь хочу поблагодарить за поздравления и пожелания. Действительно, считаю, что первый тайм был довольно сложным, а во втором нас как прорвало, и, видимо, нам удалось сделать эти два-три шага, которых не хватало для окончательной реализации. Учитывая результат, второй тайм выдался намного лучше.

– Возможно, после нереализованного пенальти у команды появилась спортивная агрессия или какие были ощущения после этого эпизода?
– Безусловно, когда не удается реализовать пенальти, это влияет на ход событий в матче. Если вспомним матч с «Болоньей» в первом туре Лиги чемпионов, нас также постигла подобная ситуация. Однако я считаю, что сегодня мы смогли продемонстрировать чемпионскую волю и характер и после нереализованного пенальти забили шесть мячей в ворота соперника.

– Ты также отметился забитым мячом, он стал дебютным для тебя в официальных матчах за «Шахтер». Что это значит для тебя и какие у тебя впечатления?
– Очевидно, я очень рад и горжусь тем, что сумел отличиться, но в первую очередь важны командные результаты и общие достижения. Поэтому считаю, что следует гордиться командой после сегодняшней игры, особенно второго тайма.

– Вспомни и опиши эпизод, когда ты отличился.
– Мы отрабатывали такие заготовки на тренировках, поэтому я бы сказал, что в этом эпизоде оказался в нужном месте в нужное время.

– Не было ли у тебя предматчевого предчувствия, что ты можешь отличиться забитым мячом? Возможно, кто-то из тренерского штаба тебе об этом говорил?
– Мы разговаривали о последней товарищеской встрече, которая состоялась на этой неделе, и, безусловно, я имел предчувствие. Также с тренерским штабом мы говорили, учитывая ретроспективу. Рад, что сумел реализовать разговоры на практике.

По теме:
«В столкновении с Кучеренко». Лидер Ворсклы – о травме в матче с ЛНЗ
«Хорошее выступление». Пушич – о разгроме Ингульца, ПСВ и пенальти Судакова
«Они знали всех блоггеров». Михалик объяснил, почему выбрал Ruh Media Team
Бартол Франьич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ингулец Шахтер - Ингулец
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 23 ноября 2024, 23:33 0
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира отдает предпочтение Тайсону

«Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку
Футбол | 24 ноября 2024, 12:31 4
«Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку
«Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку

Массимо Каррера назвал Артема и Ромелу уникальными игроками

У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Футбол | 23.11.2024, 20:30
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.11.2024, 13:30
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
Бокс | 24.11.2024, 10:05
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
23.11.2024, 00:32
Бокс
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
23.11.2024, 00:01
Бокс
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 118
Футбол
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36
Футбол
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем