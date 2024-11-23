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  4. «Результат есть, мы его принимаем» Бабич – о матче с Динамо
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 23:40 |
379
1

«Результат есть, мы его принимаем» Бабич – о матче с Динамо

Александр Бабич прокомментировал поражение в матче УПЛ

23 ноября 2024, 23:40 |
379
1
«Результат есть, мы его принимаем» Бабич – о матче с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич прокомментировал поражение со счетом 3:1 в матче 14 тура УПЛ против киевского «Динамо»:

«Могу сказать, что результат есть, мы его принимаем. Должны были против Динамо играть очень агрессивно, и это у нас как раз не получилось. Первый гол - Динамо очень хорошо сработало в прессинге, но мы приняли неправильное решение, начали выходить через короткую передачу. Договаривались немного о другом Да и могу откровенно сказать, что сегодня мастерство футболистов Динамо победило».

«Такие мячи, которые мы пропустили во 2-м тайме - это не то, что мы требуем от футболистов. Мы хотим играть, но играть в такой футбол больше во второй и третьей зонах, но не в своей штрафной площадке. И, конечно, эти микродуэли. Сегодня почему-то - я удивлен - очень такие почтенные защитники у нас были. И в центре поля мы очень много проигрывали своих микродуэлей. Но результат есть, мы его принимаем. Есть время проанализировать и готовимся дальше. Учитывая наши кадровые проблемы, считаю, что, может, три мяча многовато, но осадок есть, потому что второй и третий гол мы привезли сами себе».

Шовковский прокомментировал матч с «Черноморцем».

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Александр Бабич Черноморец Одесса Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Vovan78
Головна проблема це тренер, а точніше його відсутність. Тому що Бабич це не тренер, а пряма путівка в першу лігу.
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