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  4. ШОВКОВСКИЙ – о новой схеме Динамо, 3:1 с Черноморцем и голе Буяльского
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 19:24 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:53
781
1

ШОВКОВСКИЙ – о новой схеме Динамо, 3:1 с Черноморцем и голе Буяльского

Киевляне добыли три очка в матче УПЛ

23 ноября 2024, 19:24 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:53
781
1
ШОВКОВСКИЙ – о новой схеме Динамо, 3:1 с Черноморцем и голе Буяльского
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 14-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:1):

– Поздравляю болельщиков «Динамо» с победой! Безусловно, погодные условия вносят свои коррективы. Вчера и позавчера было невозможно полноценно провести тренировку, поскольку футбольное поле не было достаточно хорошо подготовлено. А все те работники, которыми мы располагали, были привлечены для работ на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, чтобы оно было в хорошем состоянии и готово для проведения сегодняшней игры. И я хочу их поблагодарить за проделанную работу. Хотя, конечно, поле сегодня не было таким быстрым, как мы планировали. Для нас важно, чтобы мяч как можно быстрее двигался, чтобы поле было полито, но, повторюсь, погода внесла свои коррективы.

– Объясните тактическую схему с тремя центральными защитниками, которую вы сегодня использовали. Это разовый эксперимент?

– Мы готовимся к каждой игре отдельно и хотим иметь в своем распоряжении несколько вариантов того, как действовать на футбольном поле. Один из вариантов – это игра в три защитника. Это не первый раз, когда мы так играем. Мы над этим работаем и продолжим работать. У нашей команды есть определенное лицо, и мы будем нарабатывать различные варианты.

– Сегодня состоялся дебют Романа Саленко, который уже был в заявке несколько раз, однако не выходил на поле. Прокомментируйте его дебют.

– Он готовился с нами в предыдущий период матчей национальных и молодежных сборных. И на этот раз мы его приобщали к тренировкам. Сейчас я вижу, что он уже более-менее готов к тому, чтобы усиливать нашу команду, выходить на поле и играть. Он будет получать игровую практику и в «Динамо» U19, которое играет в Юношеской Лиге УЕФА. Но мы будем привлекать его к играм Премьер-Лиги, к которым он будет готовиться в составе первой команды.

– Виталий Буяльский забил сотый мяч «Динамо» Шовковского в УПЛ. Что для вас значит эта цифра?

– Для меня она ничего не значит. Мне важно, что игра завершилась победой. А сколько забили... Скажу так: мы могли намного раньше достичь этой планки, и я был бы доволен, если бы это произошло. Но еще когда я был игроком, я никогда не следил за статистикой.

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Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Динамо - Черноморец
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Falko
СаШо явно захрип. Тут щоб не захворіти з такою погодою.
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