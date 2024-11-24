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  4. Сыч стал первым игроком Руха в сборной. Станет ли самой дорогой продажей?
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 09:14 |
421
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Сыч стал первым игроком Руха в сборной. Станет ли самой дорогой продажей?

Хорошую игру бек показывал еще в минувшем сезоне, но Ребров позвал его лишь сейчас. Случайность?

24 ноября 2024, 09:14 |
421
1
Сыч стал первым игроком Руха в сборной. Станет ли самой дорогой продажей?
fcruhlviv.com. Алексей Сыч

Украинская Премьер-лига в финальный раз в этом календарном году возвращается в фокус внимания отечественных болельщиков после паузы на матчи национальных сборных. Последняя традиционно принесла довольно много интересных событий и результатов, а вот для поклонников львовского «Руха» запомнилась тем, что впервые в истории представитель этой команды сыграл за главную сборную Украины. Первопроходцем оказался 23-летний правый защитник Алексей Сыч, который на 76-й минуте поединка Лиги наций против Албании (2:1) вышел на замену вместо коллеги по амплуа Ефима Конопли, и в целом провел выделенное ему на поле время так, что в его адрес нельзя выдвигать сколько-нибудь серьезные претензии.

Вызов Сыча в национальную команду не стал чем-то сенсационным для футбольных экспертов и болельщиков, внимательно следящих за всем происходящим в украинской Премьер-лиге. Правый защитник «Руха» имеет стабильную игровую практику в рядах львовской команды, а в минувшем сезоне и вовсе занял первую строчку по количеству проведенного на поле игрового времени в чемпионате среди футболистов всех клубов. Более того, сама по себе команда Виталия Пономарева оставляет о себе весьма позитивные эмоции, по причине чего появление ее представителей в стане «сине-желтых» – это вовсе не какая-то сенсация, а скорее, наоборот, признание заслуг львовского коллектива и качества работы его тренерского штаба.

А вот удивило в аспекте Сыча, откровенно говоря, иное. Почему Алексей объявился в национальной команде настолько поздно, ведь в прошлом сезоне правый фулбек «Руха» уж точно не выглядел менее качественно, чем сейчас? Единственное «оправдание» кадрового выбора со стороны Реброва, которое приходит в голову сейчас, заключается в желании тренерского штаба национальной команды проверить стабильность представителя «Руха», после чего вызывать его в сборную Украины. Что правда, такой подход, если он действительно был применен в данной ситуации, вызывает еще больше скепсиса, ведь порой из «Шахтера» или «Динамо» игроков берут в национальную команду без всей этой «проверки на стабильность», а лишь после нескольких месяцев более-менее удачных выступлений. Получается, двойные стандарты, или как?..

Еще одно, скажем так – кулуарное, объяснение появления Сыча в сборной Украины прямо сейчас (заметьте, оно состоялось не в сентябрьской или даже не в октябрьской паузе на международные матчи, а именно сейчас – в последний период игр сборных перед открытием очередного трансферного окна) связано с тем, что футболисту решили обеспечить широкую промоцию – засветить на топ-уровне, что, вероятно, позволит «Руху» попытаться выгодно пристроить Сыча в один из серьезных европейских чемпионатов уже в ближайшее время.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не секрет, что нынешний «Рух» – это очень и очень амбициозный проект, причем как со спортивной, так и с экономической точек зрения. Неудивительно, что в концовке минувшего сезона, когда львовяне в последнем туре УПЛ-2023/24 проиграли «Динамо» (1:2), а «Полесье» неожиданно обыграло немотивированный «Шахтер» (2:0), что означало «пролет» львовян мимо еврокубков, основатель и идейный вдохновитель «Руха» Григорий Козловский был чрезвычайно подавлен и едва ли не пустил скупую мужскую слезу в компании своей супруги Юлии Думанской, де-юре являющейся президентом клуба.

Очевидно, что выход в еврокубки был важен для Козловского. Он понимал, что только так клуб сможет сделать новый шаг в развитии – получить возможность заявить о себе на континенте, засветить некоторых игроков и, вероятно, начать всерьез торговаться с «сильными мира сего» по поводу продажи того или иного исполнителя. Но на пути к светлому будущему внезапно возник шлагбаум от «Полесья» и «Шахтера»…

В таких условиях «Рух» еще год был бы вынужден продолжать, выражаясь фигурально, топтаться на месте, надеясь, что на сезон-2025/26 команде все-таки удастся обеспечить себе еврокубковый «билетик». А подобного рода застой губителен для любого бизнеса, особенно такого динамичного как футбол, где сегодня игрок может быть на пике и стоить всех денег мира, а уже завтра после ряда каких-то событий оказаться далеко на задворках и не вызывать интереса почти ни у кого…

Сам по себе Сыч действительно заслужил вызов в сборную, но вот момент, в который он его получил вызывает определенные вопросы – неужели снова речь не только и не столько в спортивных достижениях, а в желании удовлетворить чьи-то экономические интересы? Да и помимо Алексея в «Рухе» уже сейчас есть интересные исполнители, которые могут повторить путь правого фулбека в главную команду страны, но пока позвали именно Сыча, как более опытного и, вероятно, адаптированного. Такое ощущение, что с целью, чтобы максимально исключить какие-то конфузы…

Сыч действительно весьма и весьма опытный игрок для нынешнего «Руха», даже несмотря на его относительно молодой по футбольным меркам возраст. Дело в том, что сезон-2022/23 Алексей провел в бельгийской Про-лиге, где на правах аренды выступал за «Кортрейк» – команду, являющуюся перманентным обитателем середины или нижней части турнирной таблицы. Тогда украинец весьма неплохо стартовал, с ходу завоевав место в основном составе, но впоследствии получил повреждение медиальной коллатеральной связки колена, которая вывела его из игры на несколько месяцев и позволила вернуться только в самой концовке сезона…

Изначально «Кортрейк» согласовывал аренду Сыча с «Рухом» таким образом, чтобы у бельгийцев была опция выкупа украинца. По неофициальным данным, речь тогда шла о сумме в диапазоне 2-3 миллиона евро, но от реализации этой возможности в «Кортрейке» почему-то отказались. Поговаривали, что у бельгийцев не нашлось денег, но в целом подобная информация вызывает справедливые сомнения, так как летом 2023-го «Кортрейк» получил около 7 миллионов евро прибыли на продажах своих игроков в другие клубы. Неужели нельзя было выкроить из этой суммы пару миллионов на Сыча, или согласовать с «Рухом» иной формат сделки, подразумевающий, например, выплату всей суммы по частям в течение определенного периода времени?

Скорее всего, идея «Кортрейка» заключалась в том, чтобы наиграть перспективного Сыча в Бельгии, засветить его на континенте, а затем выгодно перепродать, если бы на украинца нашелся какой-то достаточно денежный претендент. Однако крайне не вовремя случилась травма, сломавшая подобные планы бельгийцев, «Руха» и, вероятно, самого футболиста, если, конечно, они выстраивались именно в подобном ракурсе.

Что важно: после аренды в «Кортрейке» в «Рухе» осознали, что могут и сами становиться той базой для раскрутки молодых талантов перед их переездом в одну из топ-лиг Европы. Тем более, что начало полномасштабного вторжения российских оккупантов привело к в целом стремительной деградации ряда коллективов УПЛ, которые считались очень и очень конкурентными и в новых реалиях «Рух» действительно начал выглядеть претендентом на высокие места, причем не только на бумаге, но и в реальности.

fcruhlviv.com

Впрочем, в минувшем сезоне реализовать спортивную задачу-максимум у «Руха» все же не удалось. При этом, для дальнейшего развития и прогресса клубу обязательно нужно улучшать свою экономику, и здесь нельзя обойтись без выгодных исходящих трансферов. А где же их брать, когда молодые таланты продолжают «вариться в собственном соку», то есть исключительно в рамках УПЛ, которую многие эксперты считают недостаточно конкурентной и показательной в текущих условиях? Вот и возник вариант с национальной сборной, куда того же Сыча, что также весьма показательно и интересно, не вызвали сразу, а довызвали, предварительно исключив из состава «динамовца» Тымчика.

Стоит отмечать также, что в настоящий момент самым выгодным исходящим трансфером в истории «Руха», если опираться на данные портала Transfermarkt, является… аренда бразильца Таллеса Бренера в японский клуб «Кашима Антлерс». За нее, по данным указанного выше источника, которые полностью совпадают с информацией Sport.ua, львовяне получили 400 тысяч евро. И это максимальная полученная выгода от ухода футболиста в истории «Руха» по состоянию на текущий момент. Согласитесь, совсем негусто, даже для нынешней кризисной УПЛ, не говоря уже о европейских чемпионатах…

Поэтому, по совокупности признаков, все указывает на подготовку «Руха» к тому, чтобы обновить свой клубный трансферный рекорд по продаже игроков, и именно Сыч выглядит для этого наиболее подходящим кандидатом. Алексей реально достиг потолка в клубе на уровне УПЛ, попробовал свои силы ранее в Бельгии, был заигран в сборной Украины, а еще имеет контракт с «Рухом» аж до лета 2028-го. Все это – явные козыри для боссов львовян, чтобы уже в январе выторговать за своего футболиста как можно больше, и продемонстрировать свою амбициозность на рынке, предоставив и другим талантам первой команды реальную надежду на уход в хороший европейский чемпионат.

Что правда, в этом случае как раз все очень логично, понятно и корректно выглядит именно «на бумаге». Остается только дождаться, что и когда будет реализовано на практике, и насколько Сыч реально вписывается хотя бы в среднесрочные планы тренерского штаба Реброва в национальной сборной, или же был заигран там исключительно ради повышения трансферного интереса, как это часто практикуется, например, в сборной Бразилии…

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статьи эксклюзив Рух Львов Алексей Сыч сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Фанат Шахтаря
Та й добре. Пограється, попрактикується, і якщо він виявить свій потенціал, то поїде потім грати за кордон. Можуть продати за мільйони.
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