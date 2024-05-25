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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 19:42 |
4964
5

ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков

Львовский коллектив проиграл киевскому Динамо 1:2 в последнем туре УПЛ 23/24

25 мая 2024, 19:42 |
4964
5
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
Григорий Козловский вместе с женой

25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

Из-за этого поражения львовский коллектив не попал в зону еврокубков, заняв итоговое 6-е место в таблице чемпионата Украины.

В объектив камер попали эмоции президента «Руха» Григория Козловского после финального свистка, на котором просто не было лица из-за досадного фиаско...

ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков

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Григорий Козловский фото эмоции Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Oleg Dykyy
Забагато нічіїв, причому з аутсайдерами. Не можна майже половину матчів грати на 0-0 чи 1-1. Це, врешті, і зіграло злий жарт
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+2
norma_zap
Останні дві нічиї були необв'язковими (Оболонь або Олександрія).
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+2
antt
Динамо напевно розуміло що грає на користь Полісся. Особливо Царенко.
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0
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Алекс 122
Динамо якому нічого не потрібно не пропустив рух .що з обличчам ?
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0
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