25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

Из-за этого поражения львовский коллектив не попал в зону еврокубков, заняв итоговое 6-е место в таблице чемпионата Украины.

В объектив камер попали эмоции президента «Руха» Григория Козловского после финального свистка, на котором просто не было лица из-за досадного фиаско...

ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков