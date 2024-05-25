ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
Львовский коллектив проиграл киевскому Динамо 1:2 в последнем туре УПЛ 23/24
25 мая состоялся матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.
Из-за этого поражения львовский коллектив не попал в зону еврокубков, заняв итоговое 6-е место в таблице чемпионата Украины.
В объектив камер попали эмоции президента «Руха» Григория Козловского после финального свистка, на котором просто не было лица из-за досадного фиаско...
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
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