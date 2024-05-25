Динамо во Львове вырвало победу у Руха и не пустило львовян в еврокубки
Состоялся матч 30-го тура УПЛ
В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли львовский «Рух» и «Динамо» Киев.
Игра состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Победу со счетом 2:1 одержал киевский клуб.
Открыли счет в матче гости, Самба Диалло отличился на 52-й минуте, однако уже через девять минут Роман Дидык счет в матче сравнял. На 77-й минуте 19-летний Антон Царенко забил первый гол за взрослую команду «Динамо» и принес киевлянам победу.
«Динамо» завершило сезон УПЛ 2023/24 на 2-м месте с 69 очками. «Рух» в последнем туре упустил шанс квалифицироваться в еврокубки, пропустив вперед «Полесье» и «Днепр-1», и занял итоговую шестую строчку с 49 очками.
УПЛ. 25 мая, 30-й тур.
Рух – Динамо – 1:2
Голы: Дидык, 63 – Диалло, 52, Царенко, 77.
Рух: Ледвой – Слюбик, Слюсар (Пидгурский), Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман (Федор), Карабин (Рунич).
Динамо: Нещерет – Попов, Шепелев, Волошин (Малыш), Андриевский (Дячук), Караваев, Буяльский (Царенко), Диалло, Беловар (Михавко), Дубинчак, Бенито.
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