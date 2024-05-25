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Рух Львов
25.05.2024 15:30 – FT 1 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 17:27 | Обновлено 25 мая 2024, 17:34
1604
27

Динамо во Львове вырвало победу у Руха и не пустило львовян в еврокубки

Состоялся матч 30-го тура УПЛ

25 мая 2024, 17:27 | Обновлено 25 мая 2024, 17:34
1604
27
Динамо во Львове вырвало победу у Руха и не пустило львовян в еврокубки
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли львовский «Рух» и «Динамо» Киев.

Игра состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Победу со счетом 2:1 одержал киевский клуб.

Открыли счет в матче гости, Самба Диалло отличился на 52-й минуте, однако уже через девять минут Роман Дидык счет в матче сравнял. На 77-й минуте 19-летний Антон Царенко забил первый гол за взрослую команду «Динамо» и принес киевлянам победу.

«Динамо» завершило сезон УПЛ 2023/24 на 2-м месте с 69 очками. «Рух» в последнем туре упустил шанс квалифицироваться в еврокубки, пропустив вперед «Полесье» и «Днепр-1», и занял итоговую шестую строчку с 49 очками.

УПЛ. 25 мая, 30-й тур.

Рух – Динамо – 1:2
Голы: Дидык, 63 – Диалло, 52, Царенко, 77.

Рух: Ледвой – Слюбик, Слюсар (Пидгурский), Сыч, Роман, Дидык, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман (Федор), Карабин (Рунич).

Динамо: Нещерет – Попов, Шепелев, Волошин (Малыш), Андриевский (Дячук), Караваев, Буяльский (Царенко), Диалло, Беловар (Михавко), Дубинчак, Бенито.

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Динамо Киев Рух Львов Рух - Динамо Украинская Премьер-лига Антон Царенко Роман Дидык Самба Диалло
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 27
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Gargantua
Гриша плачет в вип-ложе
ну а кто виноват, что они проиграли второму составу Динамо.
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+4
Dfbj
А що їм там робити якщо вони такому складу програли...
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+3
nick07
Козловський не завіз суркісу пропускне
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+3
Ostap Sweet Cherry
нквд не пустило ОУН  в Европу...
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Даже полудублем взяли очки с одним из претендентов на Европу 
Картона же донецкая снова на первом месте лишь благодаря кабинетной победе над Александрией 
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+1
Умник
Гады мы.)))
Динамо с победой
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Джей Гетсбі
Нічого їм там робити. Хай динамо і шахтар грають,до кращих часів
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0
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Алекс 122
Рух та чорноморець в сраці
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0
sahka1981
Молодці, але якось... хотілося Рух в єврокубки, невже нічейку не могли скатати...
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0
Показать Скрыть 2 ответа
AleksDnipro
Гарним підсумком цього чемпіонату був би вихід Руху в ЄК, замість Полісся, що б означало, скільки б ти грошей не витратив на трансфери, стимулювання клубів і купівлю суддів — це не гарантія того, що твій клуб вийде в ЄК. Дуже шкода за Львів.
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0
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OtsoCity
Цей сезон увійде до історії українського футболу! У незалежній Україні, донецька команда має 39 трофеїв, а у лайно суркисів (динамо) залишилося 38 титулів. Хвойди суркисів, по вуха в лайні як завжди то дрочать на серп та молот. Шахтар Донецьк- найтитулованіший клуб незалежної України!
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-2
_Per4ecter_
Бобренята зажлобилися на єврокубки. Металіст прибрали та на Львів, братнє місто, забили.
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-3
AK.228
Підори жлобливі 
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-4
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_Per4ecter_
В динамофілів сьогодні свято. Наступного сезону жодного представництва в УПЛ від Харківської області. Радійте, ви отримали своє.
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-5
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