Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ онлайн. 30-й тур. Текстовая трансляция
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 20:25 | Обновлено 24 мая 2024, 20:29
104
0

УПЛ онлайн. 30-й тур. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией матчей 30-го тура Украинской Премьер-лиги

24 мая 2024, 20:25 | Обновлено 24 мая 2024, 20:29
104
0
УПЛ онлайн. 30-й тур. Текстовая трансляция
ФК Динамо Киев

В субботу, 25 мая, очередной сезон в Украинской Премьер-лиге станет историей.

В этот день в 15:30 по киевскому времени одновременно начнутся 7 матчей заключительного, 30-го по счету, тура сезона-2023/2024.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Накануне, в пятницу 24-го числа, был сыгран один матч игрового дня – в Черкассах местный клуб ЛНЗ добился победы над «Ворсклой» со счетом 1:0.

По результатам субботних поединков 30-го тура свой окончательный вид обретет турнирная таблица сезона в УПЛ. Станет известно, кто попадет в еврокубки («Днепр-1», «Рух» или «Полесье»), а кто вылетит из украинской «элиты» в Первую лигу (есть несколько конкурентов).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию семи поединков 30-го тура в украинской версии этой новости.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «О таком финише в УПЛ можно было только мечтать»
Легионер Шахтера получил 3-матчевую дисквалификацию
Сергей ПАНАСЕНКО: «Мяч в ворота Карпат – самый дорогой в карьере»
текстовая трансляция Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 24 мая 2024, 09:00 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии

Калинина в волевом стиле обыграла шестую ракетку мира в Страсбурге
Теннис | 24 мая 2024, 14:13 11
Калинина в волевом стиле обыграла шестую ракетку мира в Страсбурге
Калинина в волевом стиле обыграла шестую ракетку мира в Страсбурге

Ангелина в трех сетах разобралась с Маркетой Вондроушовой

Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.05.2024, 20:46
Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Гранада. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Бокс | 24.05.2024, 18:03
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
Бокс | 24.05.2024, 16:55
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
У Усика будет больший гонорар, чем у Фьюри за реванш? Стали известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
22.05.2024, 18:47 1
Футбол
Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24
Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24
22.05.2024, 20:49 49
Футбол
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
23.05.2024, 10:38 6
Бокс
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
23.05.2024, 19:51 79
Война
Монзуль распрощалась с судейской карьерой
Монзуль распрощалась с судейской карьерой
23.05.2024, 14:46 14
Футбол
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
22.05.2024, 23:54 53
Футбол
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Фрэнк Уоррен назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
23.05.2024, 17:06 6
Бокс
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем