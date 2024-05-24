УПЛ онлайн. 30-й тур. Текстовая трансляция

В субботу, 25 мая, очередной сезон в Украинской Премьер-лиге станет историей.

В этот день в 15:30 по киевскому времени одновременно начнутся 7 матчей заключительного, 30-го по счету, тура сезона-2023/2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Накануне, в пятницу 24-го числа, был сыгран один матч игрового дня – в Черкассах местный клуб ЛНЗ добился победы над «Ворсклой» со счетом 1:0.

По результатам субботних поединков 30-го тура свой окончательный вид обретет турнирная таблица сезона в УПЛ. Станет известно, кто попадет в еврокубки («Днепр-1», «Рух» или «Полесье»), а кто вылетит из украинской «элиты» в Первую лигу (есть несколько конкурентов).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию семи поединков 30-го тура в украинской версии этой новости.