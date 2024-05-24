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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.05.2024 15:30 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 21:59 |
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Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Битва аутсайдеров за шанс остаться в УПЛ

24 мая 2024, 21:59 |
250
0
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоится поединок заключительного тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес». Только собственная победа и поражение «Миная» в матче с «Кривбассом» позволят харьковчанам переместиться в зону переходных матчей и избежать прямого вылета из УПЛ. Ровенчанам для продолжения борьбы за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе нужно не проиграть своему ближайшему сопернику.

Металлист 1925

Харьковский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата, но еще может зацепиться за возможность войти в зону переходных матчей с командами Первой лиги. Для этого харьковчанам необходимо обыграть «Верес», что позволит им обойти ровенчан. Но при этом харьковчанам нужна победа немотивированного «Кривбасса» в противостоянии с «Минаем». Неделю назад «желто-синие» совершили блестящий камбэк в поединке против «Полесья». Команда Виктора Скрипника проигрывала со счетом 1:3, но на последних минутах сумела забить два гола и вырвать ничью. Такое спасение стало возможным благодаря двум результативным ударам бразильского легионера харьковчан Моуры, который был признан лучшим игроком прошлого тура.

Одним из лучших игроков «Металлиста 1925» в матче с «Полесьем» стал голкипер Олег Мозиль, который не раз выручал свою команду. «Все реально. Необходимо биться до последней минуты и постараться остаться в Премьер-лиге», - отметил вратарь «желто-синих». Встреча прошлого тура стала 100-й в УПЛ для полузащитника харьковчан Владлена Юрченко. Отметим, что в своем пассиве харкьовчане имеют длительную пропускную серию: команда не может сохранить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 22 матчей (50 голов). В этом контексте выглядит существенной потерей на предстоящий поединок основного защитника Максима Имерекова, который не сможет помочь своим партнерам из-за дисквалификации.

Верес

Ровенская команда также ведет борьбу за сохранение прописки в УПЛ, и только победа гарантирует «красно-черным» участие в переходных матчей. «Наша судьба до сих пор в наших руках и головах», - отметил главный тренер «волков» Олег Шандрук. Поражение переместит «красно-черных» в зону прямого вылета, а при ничьей судьба «Вереса» будет зависеть от итога матча «Кривбасс» - «Минай» (ровенчан устроит потеря очков закарпатцами).

Два предыдущих своих поединка ровенчане завершили вничью. Сначала «красно-черные» поделили очки в выездном поединке против «Зари», а затем на своем поле разошлись миром с «Александрией». Один из голов в ворота александрийцев забил Евгений Морозко, который впервые отличился в составе «Вереса». В лазарет команды попали голкипер Вадим Ющишин и полузащитник Дмитрий Клец, получившие повреждения в прошлом матче.

Статистика встреч

Ранее команды провели шесть очных дуэлей и преимущество в этих матчах находится на стороне «Вереса». Ровенчане 4 раза обыгрывали соперников, «Металлист 1925» одержал 1 победу, а еще 1 встреча завершилась вничью. Единственная победа харьковчан в противостоянии с «волками» состоялась еще в Первой лиге. В первом круге команды выдали зрелищный поединок, который завершился победой ровенской команды со счетом 4:3.

Прогноз на противостояние

Ожидаем бескомпромиссную борьбу в предстоящем матче, ведь на кону будет стоять шанс остаться в УПЛ. При этом, вряд ли мы увидим много голов, поскольку команды будут осторожничать. Впрочем, в таком противостоянии может произойти все что угодно. Спрогнозируем, что встреча прямых конкурентов завершится вничью.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Фарина, Жичиков, Безуглый, Обиная, Габелок, Гармаш, Юсов, Юрченко, Фримпонг

«Верес»: Когут, Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смиян, Кучеров, В.Шарай, Сикейра, Шастал, Дахновский, Гайдучик

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25 мая, суббота

«Металлист 1925» – «Верес»
Киевская область. Стадион «Левый берег». 15:30
ТВ-трансляция на УПЛ ТВ
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧЕЙ 30-ГО ТУРА УПЛ
Прогноз Sport.ua – 1:1
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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