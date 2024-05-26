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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.05.2024 15:30 – FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 14:03 |
458
0

Олег ШАНДРУК: «Стыковые матчи? Все зависит от нас»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

26 мая 2024, 14:03 |
458
0
Олег ШАНДРУК: «Стыковые матчи? Все зависит от нас»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:1) в матче 30-го тура УПЛ:

«Мы довольны победой. Очень непростой матч был. Поэтому все сейчас эмоционально опустошены. Но у нас нет времени на передышку. Уже в середине недели нас ждет первый матч плей-офф. Сегодня поздравляю команду с победой, руководство клуба, наших болельщиков, которые поддерживали на стадионе в Киеве и перед телеэкранами. По моему мнению, мы закономерно победили сегодня.

Мы достаточно моментов создали. Преобладали соперника по этому компоненту. Хотя, психология – большая штука. В конце матча мы играли на удержание счета и серьезно выручил команду в одном из эпизодов Богдан Когут, за что ему большое спасибо. Относительно пенальти в наши ворота – нужно анализировать эпизод. Был VAR, за который мы боролись. Арбитр принял такое решение, арбитры VAR с этим решением согласились. В другом эпизоде арбитры в ворота «Металлиста 1925» пенальти не назначили. Что здесь еще говорить? Эмоции у нас конечно были, мы эмоционально реагировали на эти решения. В конце концов, хорошо, что ни один из этих эпизодов в конце концов на результат игры не повлиял. Хорошо, что мы победили.

«Эпицентр»? Все зависит от нас. Мы представляем Украинскую Премьер-лигу. Но ребята уже должны думать о матчах с «Эпицентром» и серьезно настраиваться. Потому что для соперника это шанс пробиться в элиту и они попытаются этот шанс использовать. А футбол не любит неправильного отношения. Мы сделаем все возможное, чтобы правильно настроить команду на эти матчи».

Благодаря победе над харьковчанами «Верес» занял 13-е место в итоговой таблице УПЛ, чем гарантировал себе участие в переходных матчах за право сохранения прописки в УПЛ. Их соперником будет перволиговый «Эпицентр».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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