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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.05.2024 15:30 – FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 17:30 |
832
3

Главный провал второй части сезона. Металлист 1925 вылетел в Первую лигу

Скрипник не помог команде подняться из зоны вылета

25 мая 2024, 17:30 |
832
3
Главный провал второй части сезона. Металлист 1925 вылетел в Первую лигу
ФК Металлист 1925

Металлист 1925 в последнем туре чемпионата Украины проиграл Вересу со счетом 1:2 и с 23 очками занял последнее место УПЛ. Команда Виктора Скрипника вылетела в Первую лигу.

Зимой клуб пригласил статусного для украинского футбола тренера Скрипника, а также подписал ряд известных игроков, включая Владлена Юрченко и Дениса Гармаша.

Однако харьковчане весной выиграли лишь один матч и теперь будут выступать во втором по счету дивизионе.

Верес набрал 28 очков и будет играть в переходном матче за право остаться в элите.

Чемпионат Украины. 30-й тур

Металлист 1925 – Верес 1:2
Голы: Юрченко, 73 (с пен) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62

Металлист 1925 (стартовый состав): Мозиль, Моура, Капинус, Фарина, Юсов, Гармаш, Габелок, Жичиков, Обиная, Юрченко, Сидоров

Верес (стартовый состав): Когут, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Яго, Кучеров, Дахновский, Гайдучик, Кухарук, Шастал

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Stanislav Matusevych
Блискучий тренер С. знову підтвердив свою блискучість. Прийти у команду, яка знаходилася над зоною перехідних матчів, підписати тих гравців, яких він хотів, і фінішувати на почесному останньому місці - заслужений результат для заслуженого недотренера. Цікаво тепер, чи піде він знову в інший клуб, який запропонує більше грошей, як він робив останніми роками? Чи вже таких дурнів не знайдеться, щоб цього нездару запрошувати?
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Бубка Гоп
Аха красава физрук! Дальше - больше.
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