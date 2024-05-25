Главный провал второй части сезона. Металлист 1925 вылетел в Первую лигу

Металлист 1925 в последнем туре чемпионата Украины проиграл Вересу со счетом 1:2 и с 23 очками занял последнее место УПЛ. Команда Виктора Скрипника вылетела в Первую лигу.

Зимой клуб пригласил статусного для украинского футбола тренера Скрипника, а также подписал ряд известных игроков, включая Владлена Юрченко и Дениса Гармаша.

Однако харьковчане весной выиграли лишь один матч и теперь будут выступать во втором по счету дивизионе.

Верес набрал 28 очков и будет играть в переходном матче за право остаться в элите.

Чемпионат Украины. 30-й тур

Металлист 1925 – Верес 1:2

Голы: Юрченко, 73 (с пен) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62

Металлист 1925 (стартовый состав): Мозиль, Моура, Капинус, Фарина, Юсов, Гармаш, Габелок, Жичиков, Обиная, Юрченко, Сидоров

Верес (стартовый состав): Когут, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Яго, Кучеров, Дахновский, Гайдучик, Кухарук, Шастал