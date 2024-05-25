Металлист 1925 – Верес – 1:2. Битва аутсайдеров УПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ
В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли харьковский «Металлист 1925» и «Верес» Ровно.
Игра прошла в Киевской области на стадионе «Левый берег». «Верес» победил со счетом 2:1.
«Верес» благодаря этой победе занял 13-е место в таблице и будет иметь шанс сохранить прописку в УПЛ в матчах против «Эпицентра». «Металлист 1925» вылетел в Первую лигу.
Чемпионат Украины. 30-й тур
Металлист 1925 – Верес 1:2
Голы: Юрченко, 73 (с пен) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62
Видеообзор матча
События матча
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