В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли харьковский «Металлист 1925» и «Верес» Ровно.

Игра прошла в Киевской области на стадионе «Левый берег». «Верес» победил со счетом 2:1.



«Верес» благодаря этой победе занял 13-е место в таблице и будет иметь шанс сохранить прописку в УПЛ в матчах против «Эпицентра». «Металлист 1925» вылетел в Первую лигу.

Чемпионат Украины. 30-й тур

Металлист 1925 – Верес 1:2

Голы: Юрченко, 73 (с пен) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62

Видеообзор матча