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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.05.2024 15:30 – FT 1 : 2
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 21:12 | Обновлено 25 мая 2024, 21:35
378
1

Металлист 1925 – Верес – 1:2. Битва аутсайдеров УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 30-го тура УПЛ

25 мая 2024, 21:12 | Обновлено 25 мая 2024, 21:35
378
1
Металлист 1925 – Верес – 1:2. Битва аутсайдеров УПЛ. Видео голов и обзор
УПЛ

В субботу, 25 мая, состоялся матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли харьковский «Металлист 1925» и «Верес» Ровно.

Игра прошла в Киевской области на стадионе «Левый берег». «Верес» победил со счетом 2:1.

«Верес» благодаря этой победе занял 13-е место в таблице и будет иметь шанс сохранить прописку в УПЛ в матчах против «Эпицентра». «Металлист 1925» вылетел в Первую лигу.

Чемпионат Украины. 30-й тур

Металлист 1925 – Верес 1:2
Голы: Юрченко, 73 (с пен) – Дахновский, 33, Гайдучик, 62

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Металлист 1925).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Вячеслав Федак
Вітаю!Буде цікаве дербі.Змініть вже назву, якщо маєте совість.
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