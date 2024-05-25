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Чемпионат Украины
Рух Львов
25.05.2024 15:30 – FT 1 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 18:06 | Обновлено 25 мая 2024, 18:37
5671
2

Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24

25 мая 2024, 18:06 | Обновлено 25 мая 2024, 18:37
5671
2
Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

25 мая прошел матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Арена Львов». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2023/24. 30-й тур. 25 мая

Рух Львов – Динамо Киев – 1:2

Голы: Дидык, 63 – Диалло, 52, Царенко, 74

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Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Антон Царенко Самба Диалло Роман Дидык
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Алекс 122
Динамо не пустило рух в єврокубки .дало шалбан по носі
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