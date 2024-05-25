25.05.2024 15:30 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига25 мая 2024, 18:06 | Обновлено 25 мая 2024, 18:37
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Рух – Динамо – 1:2. Львовяне остались без еврокубков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24
25 мая 2024, 18:06 | Обновлено 25 мая 2024, 18:37
5671
2
25 мая прошел матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе «Арена Львов». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.
❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2023/24. 30-й тур. 25 мая
Рух Львов – Динамо Киев – 1:2
Голы: Дидык, 63 – Диалло, 52, Царенко, 74
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