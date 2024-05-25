Шовковский подвел итоги сезона и поделился планами Динамо на межсезонье

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 30-го тура УПЛ против «Руха» (2:1):

– Всех поздравляю с завершением чемпионата, он был непрост. Если подводить итоги нашего вступления, то весеннюю часть мы провели на хорошем уровне, из 16 матчей (если не брать четыре поединка, которые прошли под моим руководством осенью), мы выиграли 13 поединков, в одном уступили и два сыграли вничью. Считаю, что это достаточно хороший результат. Безусловно, будем стараться выигрывать каждый матч, на это я всегда настраиваю своих игроков. Так было и сегодня и накануне, когда готовились к матчу.

Мы понимали, что у команды «Рух» свои задачи, но мы никогда не должны терять свое лицо.

– Сегодня играли футболисты, которые в течение сезона получали меньше игровой практики, дебютный мяч забил Диалло. Расскажите о его роли в команде сейчас.

– Вы видели что, когда были возможности, мы давали ему игровое время, он выходил на замену. Я прекрасно понимал, что сегодня много игроков, которым нужно было дать возможность сыграть, чтобы они могли проявить себя, показать свои кондиции, как они готовятся и дать нам информацию для размышлений относительно их будущего в команде. Я благодарю их за профессионализм при подготовке к этой игре. Выходить играть последний матч, когда он ничего для нас не решает, достаточно сложно. Поэтому я поблагодарил своих игроков за их отношение и работу, которую они провели во время подготовки к этому поединку и непосредственно во время него.

Те замены, которые мы произвели в перерыве, мы планировали. Вместо Буяльского выпустили много пропустившего Царенко, потому что у него было повреждение. Также дали возможность во втором тайме выйти Малышу – у него была серьезная травма, операция и непростое восстановление, но в последнее время он себя очень хорошо проявлял в тренировочном процессе, поэтому мы просто обязаны были дать ему время на поле. В то же время, мы дали отдохнуть Кабаеву, Караваеву, которые провели много матчей. Болел и имел непростое восстановление с приемом антибиотиков в Беловар. Мы выпустили его в прошлом матче, а в этом – со стартовых минут. Но уже во втором тайме он подошел и сказал, что больше не может. И это было понятно, что мы к этому были готовы.

Хорошо сыграл этот поединок Бенито, проявил свои качества Диалло. Кстати, то, как он забил мяч, это была наша заготовка, мы договаривались о таких действиях и нарабатывали их. Ребята молодцы.

– Расскажите о планах команды на межсезонье. Когда завершится отпуск, и где будет собрание?

– Планы уже есть, могут быть изменения, но пока игрокам, которые будут привлечены в товарищеском турнире олимпийской сборной в Марселе, мы дадим немного отдохнуть. Команда планирует собраться 23 июня, затем ребята, которые будут доступны и готовы к тренировочному процессу, пройдут медобследование.

Желаем успешного выступления нашей национальной сборной, посмотрим, когда она закончит выступления на чемпионате Европы, чтобы понимать, сколько отдыха дать игрокам, привлеченным в ее рядах и на турнире в Марселе, о котором я уже сказал. У нас впереди еще Олимпиада и многие игроки кандидаты в Олимпийскую сборную. Так что будет непросто.

Приблизительно 7-го июля у нас запланирован выезд на сбор в Австрию, где, кроме тренировочного процесса, проведем контрольные матчи. А из Австрии думаю, поедем на квалификационные матчи Лиги чемпионов.