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Рух Львов
25.05.2024 15:30 - : -
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Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 20:08 | Обновлено 24 мая 2024, 20:58
527
9

Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне уже с серебром, а львовянам нужны очки, чтобы попасть в еврокубки

24 мая 2024, 20:08 | Обновлено 24 мая 2024, 20:58
527
9
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Динамо» Киев. Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена ЛЬвов». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Рух

Львовский «Рух» располагается на 5-й позиции в турнирной таблице украинского чемпионата. У львовян в активе 49 очков – 12 побед, 13 ничьих, 4 поражения.

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Место, которое занимает «Рух», гарантирует путевку в квалификацию Лиги конференций. Однако львовская команда себе ее еще не обеспечила, так как теоретически ее может опередить «Полесье», идущее на 6-й позиции (47 очков).

В пяти последних матчей «Рух» добился двух побед («Верес» – 3:1 дома, «Черноморец» – 2:0 на своем поле) и 3 раза сыграл вничью («Минай» – 1:1 на выезде, «Александрия» – 2:2 на выезде, «Оболонь» – 0:0 на выезде).

Если брать в расчет исключительно показатели в домашних матчах, то в нынешней УПЛ «Рух» занимает 4-е место. Он в 14 поединках на свое поле набрал 23 очка – 5 побед, 8 ничьих, 1 поражение.

Динамо

Киевское «Динамо» в турнирной таблице УПЛ занимает 2-е место – на нем оно сезон и завершит. В 29 матчах команда набрала 66 очков – 21 победа, 3 ничьих, 5 поражений.

Любопытно, что в пассиве у «Динамо» больше неудач, чем у «Руха» – 5 против 4-х. Однако по набранным очкам между командами разница в 17 пунктов.

В пяти последних поединках «Динамо» добилось 4 побед («Днепр-1» – 2:1 в гостях, «Верес» – 3:0 дома, «Колос» – 5:0 дома и «Кривбасс» – 3:1 на своем поле) и потерпело одно поражение («Шахтер» – 0:1 на выезде).

Статистика матчей

В матче первого круга нынешнего сезона «Динамо» на своем поле переиграло «Рух» со счетом 2:0.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Слюсар, Роман, Пидгурский, Квасница, Таллес, Пастух, Плюмейн, Карабин.

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Вивчаренко, Волошин, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Пономаренко.

Прогноз на противостояние

Согласно мнению экспертов, «Динамо» является фаворитом матча. Впрочем, киевляне вряд ли смогут полноценно свой статус подтвердить. С турнирной точки зрения исход матча важнее «Руху», нежели гостям. На стороне львовян будут и родные стены. Однозначно, в матче стоит ожидать ничейного исхода. И обязательно – с обменом голами.

25 мая, суббота

«Рух» – «Динамо»
Львов. Стадион «Арена Львов». 15:30
ТВ-трансляция на УПЛ ТВ
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧЕЙ 30-ГО ТУРА УПЛ
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 9
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Умник
Спорт.юа
Ну Саня Шовковский же говорил что сборники в отпуск ушли, ну какой Шапаренко Бражко Ванат)))).
Все отсылаю вам резюме, возьмите меня. 
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+4
Pavel_i_CO
Динамо Київ буде грати без дев'яти збірників. Так що у львів'ян будуть всі шанси на позитивний результат. Найбільше чекаю Пономаренко в старті, бо сьогодні він не грав за Ю19
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-1
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Ostap Sweet Cherry
Капитан милиции Буряк сказал что менты обязаны выигрывать любым составом.   Поэтому отмазки не принимаются.
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-2
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AK.228
2-0
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-3
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