В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Динамо» Киев.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется – в 15:30.

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Львовский «Рух» в турнирной таблице УПЛ занимает 5-е место, имея в активе 49 очков. У «Динамо» 2-я позиция и 66 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию поединка «Рух» – «Динамо» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.