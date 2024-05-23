Украина. Премьер лига23 мая 2024, 13:26 | Обновлено 23 мая 2024, 13:27
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Рух – Динамо
Поединок пройдет 25 мая в 15:30 во Львове
23 мая 2024, 13:26 | Обновлено 23 мая 2024, 13:27
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В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Динамо» Киев.
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Львовский «Рух» в турнирной таблице УПЛ занимает 5-е место, имея в активе 49 очков. У «Динамо» 2-я позиция и 66 набранных пунктов.
Видеотрансляцию поединка «Рух» – «Динамо» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.
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