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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 13:26 | Обновлено 23 мая 2024, 13:27
145
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Рух – Динамо

Поединок пройдет 25 мая в 15:30 во Львове

23 мая 2024, 13:26 | Обновлено 23 мая 2024, 13:27
145
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Рух – Динамо
ФК Динамо Киев

В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят львовский «Рух» и «Динамо» Киев.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Львовский «Рух» в турнирной таблице УПЛ занимает 5-е место, имея в активе 49 очков. У «Динамо» 2-я позиция и 66 набранных пунктов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию поединка «Рух» – «Динамо» в перекличке всех матчей тура проводит УПЛ ТВ.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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