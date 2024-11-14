Игрока Руха довызвали в сборную Украины на место Тымчика
Алексей Сыч впервые отправился в лагерь главной команды страны
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров довызвал в состав национальной сборной защитника львовского «Руха» Алексея Сыча. Зато покинул расположение команды игрок киевского «Динамо» Александр Тымчик.
Причины подобного решения Украинская ассоциация футбола не сообщает.
Для Алексея вызов в ряды сборной Украины стал дебютным. Ранее защитник львовской команды выступал только на молодежном уровне.
Напомним, 16 ноября состоится поединок пятого тура Лиги наций между Грузией и Украиной. Матч состоится в городе Батуми, начало в 19:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице сине-желтые занимают последнюю, четвертую строчку. В активе национальной команды четыре пункта.
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