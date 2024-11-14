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Сборная УКРАИНЫ
14 ноября 2024, 10:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 11:18
1600
1

Игрока Руха довызвали в сборную Украины на место Тымчика

Алексей Сыч впервые отправился в лагерь главной команды страны

14 ноября 2024, 10:45 | Обновлено 14 ноября 2024, 11:18
1600
1
Игрока Руха довызвали в сборную Украины на место Тымчика
УАФ. Алексей Сыч

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров довызвал в состав национальной сборной защитника львовского «Руха» Алексея Сыча. Зато покинул расположение команды игрок киевского «Динамо» Александр Тымчик.

Причины подобного решения Украинская ассоциация футбола не сообщает.

Для Алексея вызов в ряды сборной Украины стал дебютным. Ранее защитник львовской команды выступал только на молодежном уровне.

Напомним, 16 ноября состоится поединок пятого тура Лиги наций между Грузией и Украиной. Матч состоится в городе Батуми, начало в 19:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице сине-желтые занимают последнюю, четвертую строчку. В активе национальной команды четыре пункта.

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Алексей Сыч Александр Тымчик Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций сборная Грузии по футболу Грузия - Украина
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Kitten
О,ще один дебютант.Непоганий гравець,встиг вже побігати у чемпіонаті Бельгії.
Може отримає від Реброва якийсь відрізок ігрового часу на полі...
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