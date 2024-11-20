Впервые в истории игрок Руха сыграл за сборную Украины

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины.

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Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

На 76-й минуте встречи 23-летний защитник Алексей Сыч заменил Ефима Коноплю. Сыч, который на клубном уровне защищает цвета львовского Руха, дебютировал в составе украинской национальной команды.

Впервые в истории игрок Руха вышел на поле в футболке сборной Украины.

За 14 минут Алексей успел совершить 2 отбора и дважды выиграл борьбу за мяч. Ранее Алексей выступал за сборную Украины U-21 на молодежном Евро-2023 (5 матчей, 1 ассист). Также он принял участие на Олимпийских играх 2024 в Париже (3 поединка).