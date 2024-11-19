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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
19.11.2024 21:45 – FT 1 : 2
УКРАИНА
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Лига наций
19 ноября 2024, 23:38 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:53
6372
90

Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию

Стартовали отлично, но второй тайм был ужасным

19 ноября 2024, 23:38 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:53
6372
90
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
УЕФА

Сборная Украины завершила групповой этап Лиги наций гостевым матчем против Албании. К противостоянию в Тиране наша национальная команда подошла на последнем месте своего квартета. «Сине-желтых» устраивала только победа над хозяевами поля. Успех в сегодняшнем поединке избавлял украинцев от прямого вылета в Лигу С и даже, при определенных обстоятельствах, давал шансы побороться за Лигу А.

По сравнению с матчем против Грузии тренерский штаб Сергея Реброва произвел четыре изменения в стартовом составе. В опорной зоне вместо Бражко вышел Калюжный, Шапаренко и Зубкова заменили Зинченко и Гуцуляк, а на острие атаки Довбик уступил место Яремчуку. Так и не успел восстановиться после повреждения Ванат, не попавший в заявку нашей команды.

После стартового свистка «сине-желтые» завладели территориальным преимуществом, а хозяева поля сосредоточились на оборонительных действиях. Украинцы довольно быстро создали первый голевой момент у ворот соперников и главное, что его реализовали. Удар Яремчука из пределов штрафной заблокировал Исмайли, но мяч отскочил к Зинченко, который пробил точно в угол.

Не успели «орлы» отойти от такого развития событий, как второй мяч оказался в их воротах. После навеса Судакова Конопля перепрыгнул Митая и сделал скидку на Яремчука, который в падении головой удвоил преимущество нашей команды.

Ситуация заставляла албанцев активно искать пути к штрафной сборной Украины, и они периодически пытались найти свободные зоны на нашей половине поля. Подопечные Сергея Реброва отдали мяч «орлам», но за счет прессинга оказывали давление на соперников. Первый острый момент возле наших ворот албанцы создали в середине тайма, когда Лячи из угла штрафной пробил рядом с ближней штангой.

Атакующего запала хозяевам надолго не хватило, и «сине-желтые» снова завладели территориальным преимуществом. Албанцы не могли зацепиться за мяч и были вынуждены много сил тратить на отбор. Но перед перерывом еще раз обострил ситуацию у наших ворот Мучи, который из-за пределов штрафной немного не попал в цель.

Албанцы агрессивно начали вторую половину встречи, за счет интенсивности пытаясь оказывать давления на защитные построения сборной Украины. Неприятностью для хозяев поля стало повреждение Мучи, который не смог продолжить игру. Активность соперников позволила украинцам находить бреши на половине поля «орлов» и выбегать в контратаки. Одна из них завершилась неплохим, но неточным ударом Судакова. У албанцев вспомним удар издали от Айети, с которым в падении справился Трубин.

Украинцы довольно уверенно справлялись с атаками соперников, но заметно снизили свою активность в наступлении. Избежать нервной концовки поединка «сине-желтым» не удалось. Трубин в нашей штрафной сыграл в ногу Узуни, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Байрами.

В дальнейшем албанцы больше не смогли обострить игру у наших ворот, а «сине-желтые» в компенсированное время едва не увеличили свое преимущество. Стракоша сыграл надежно после удара Судакова, а затем среагировал и на удар Назаренко. Сборная Украины одержала победу, заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф за выход в Лигу А.

Лига наций. Группа В1. 6 тур

Албания – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75, пен – Зинченко, 5, Яремчук, 10

Предупреждение: Байрами, 68, Митай, 79 , Туци, 80 – Довбик, 79

Албания: Стракоша – Балью, Айети, Исмайли, Митай – Аслани, Рамадани (Тути, 76), Лечи (Сефери, 90) – Асани (Байрами, 46), Даку (Узуни, 46), Мучи (Ходжа, 51)

Украина: Трубин – Конопля (Сыч, 81), Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Зинченко (Шапаренко, 69) – Гуцуляк (Назаренко, 86), Судаков, Мудрик (Таловеров, 86) – Яремчук (Довбик, 76)

Арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Стадион: «Комбетаре» (Тирана, Албания)

АЛБАНИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 90
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Alehandro
Команда повністю контролювала гру у першому таймі. Виходять команди на другий і одразу видно хто з тренерів давав настанови команді, а хто - 15 хвилин в сраці проколупав
Замість Зінченка випускає Шапаренка і команда тільки ще щільніше паркує автобус на власній половині. А замість того, щоб відсунути гру від своїх воріт, Ребров міняє крайнього хава на ще одного центр бека. Тобто того автобуса ще й бетоном заливає...
Був би суперник більш якісним, могли б не відскочити. Пощастило. І чехи допомогли в паралельному матчі. Але тренера треба здихатися по-любому
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+13
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C.Пеклов
Забарний кращий.
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+11
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Тим Сергей
Всех с победой конечно. Но с такой игрок ТШ надо менять и в отборе к ЧМ играть, а не мучаться. В плей-офф если не пройдем соперника так точно. 
Для нас стали тяжкими самые удобные сборные - пздц.
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+9
C.Пеклов
Молодці,але Ребров не відчуває,коли й кого треба міняти по ходу гри.
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+8
Bualur
Калюжный - новый Лужный! 
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+6
Alex
Когда Албания не понятно с какого выбрала нашу трусливую тактику играть от обороны в первом тайме я понял что сборная Украины выиграет чем мы и воспользовались в первом тайме. Еще раз подтверждение кто прессингует  и держит мяч тот и выигрывает в основном без разницы с кем играем. Два разных тайма и заметка нашим тренерам . С выходом в плей офф и до перемоги !
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+6
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suforza1921
Зінченко був одним з кращих на полі, вселяв спокій, боровся за м'яч, перехоплював, розпочинав атаки... І саме його замінює Сірожа, а не втомленого і інертного Мудрика і Коноплю, який вчисту програв свій фланг у другому таймі. Плюс відразу ж міняє Яремчука, який може хоч і не топовий нападаючий, але більш розумний і технічний, ніж безтолковий і недолікований Довбик. І після цього почався остаточний піпєц. Пощастило, що встояли. 
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+5
Roman
Найслабша ланка цієї збірної Ребров. 
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+5
Болела
Та ладно, відскочили. 
У Мудрика момент був в першому, і пенка на ньому залізо бетон. Там перший тайм мав бути  3:0. В кінці в нас моментів було.
З психологією потрібно працювати. Вони пропускають і запару ловлять шалену.
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+4
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Лига
Первый тайм оптимизм , второй валидолизм , вымучили молодцы, всех с победой  ну с таким недотренером будет трудно выйти на ЧМ, ну мы же болельщики его не выгоним, остаётся верить только что всё будет норм 
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+4
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DK1970
Дякуємо за вимучену перемогу. Знущання над вболівальниками. Немає гри у  команди. Ребров до побачення.
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+4
sahka1981
З перемогою! Коли вже навчимося контролювати м'яч, маючи таку комфортну перевагу. 
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+4
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Viktor Shuper
якби не пеналь на рівному місці то в цілому ідеальний матч. якщо бути чесними, то в албанців моментів практично не було. багато кого можна виділити, наприклад, того ж Зінченко, Забарного та Калюжного. але і в цілому дуже гідна гра, хіба що Гуцуляк випадав і Мудрик, який, крім епізоду з непоставленим пеналем у ворота Албанії, більше нічим не запам'ятався по суті
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+4
Nick.Grabowski
От це справжня збірна України, old school - муки, валідол і перемога. 
І класичний плей-офф. Куди ж без нього. 
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+4
Болела
Перемога не пахне. 
Сьогодні потрібен був результат.
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+4
pushkarom
Таке враження ніби наші в перерві не відпочивають, а пиво пють, бо на другий тайм виходять ніякі. Довбик повний "ноль"
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+3
Test
Довбик мабуть перекачався, що вийшов на поле , що не вийшов... Ні прийняти, ні віддати...
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+3
kadaad
Второй тайм откровенно просрали, да еще и пеналь судьишка придумал для чурок, а в первом тайме на Мудрике тупо игнорировал.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
MrStepanovM .
хто б міг подумати що нашим завданняи в останньиу турі буде не видлетіти в нижчий дивізіон...
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+3
Getman158
Ну такое…. 
С перемогою!)
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+3
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