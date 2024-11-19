Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию

Сборная Украины завершила групповой этап Лиги наций гостевым матчем против Албании. К противостоянию в Тиране наша национальная команда подошла на последнем месте своего квартета. «Сине-желтых» устраивала только победа над хозяевами поля. Успех в сегодняшнем поединке избавлял украинцев от прямого вылета в Лигу С и даже, при определенных обстоятельствах, давал шансы побороться за Лигу А.

По сравнению с матчем против Грузии тренерский штаб Сергея Реброва произвел четыре изменения в стартовом составе. В опорной зоне вместо Бражко вышел Калюжный, Шапаренко и Зубкова заменили Зинченко и Гуцуляк, а на острие атаки Довбик уступил место Яремчуку. Так и не успел восстановиться после повреждения Ванат, не попавший в заявку нашей команды.

После стартового свистка «сине-желтые» завладели территориальным преимуществом, а хозяева поля сосредоточились на оборонительных действиях. Украинцы довольно быстро создали первый голевой момент у ворот соперников и главное, что его реализовали. Удар Яремчука из пределов штрафной заблокировал Исмайли, но мяч отскочил к Зинченко, который пробил точно в угол.

Не успели «орлы» отойти от такого развития событий, как второй мяч оказался в их воротах. После навеса Судакова Конопля перепрыгнул Митая и сделал скидку на Яремчука, который в падении головой удвоил преимущество нашей команды.

Ситуация заставляла албанцев активно искать пути к штрафной сборной Украины, и они периодически пытались найти свободные зоны на нашей половине поля. Подопечные Сергея Реброва отдали мяч «орлам», но за счет прессинга оказывали давление на соперников. Первый острый момент возле наших ворот албанцы создали в середине тайма, когда Лячи из угла штрафной пробил рядом с ближней штангой.

Атакующего запала хозяевам надолго не хватило, и «сине-желтые» снова завладели территориальным преимуществом. Албанцы не могли зацепиться за мяч и были вынуждены много сил тратить на отбор. Но перед перерывом еще раз обострил ситуацию у наших ворот Мучи, который из-за пределов штрафной немного не попал в цель.

Албанцы агрессивно начали вторую половину встречи, за счет интенсивности пытаясь оказывать давления на защитные построения сборной Украины. Неприятностью для хозяев поля стало повреждение Мучи, который не смог продолжить игру. Активность соперников позволила украинцам находить бреши на половине поля «орлов» и выбегать в контратаки. Одна из них завершилась неплохим, но неточным ударом Судакова. У албанцев вспомним удар издали от Айети, с которым в падении справился Трубин.

Украинцы довольно уверенно справлялись с атаками соперников, но заметно снизили свою активность в наступлении. Избежать нервной концовки поединка «сине-желтым» не удалось. Трубин в нашей штрафной сыграл в ногу Узуни, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Байрами.

В дальнейшем албанцы больше не смогли обострить игру у наших ворот, а «сине-желтые» в компенсированное время едва не увеличили свое преимущество. Стракоша сыграл надежно после удара Судакова, а затем среагировал и на удар Назаренко. Сборная Украины одержала победу, заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф за выход в Лигу А.

Лига наций. Группа В1. 6 тур

Албания – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75, пен – Зинченко, 5, Яремчук, 10

Предупреждение: Байрами, 68, Митай, 79 , Туци, 80 – Довбик, 79

Албания: Стракоша – Балью, Айети, Исмайли, Митай – Аслани, Рамадани (Тути, 76), Лечи (Сефери, 90) – Асани (Байрами, 46), Даку (Узуни, 46), Мучи (Ходжа, 51)

Украина: Трубин – Конопля (Сыч, 81), Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Зинченко (Шапаренко, 69) – Гуцуляк (Назаренко, 86), Судаков, Мудрик (Таловеров, 86) – Яремчук (Довбик, 76)

Арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Стадион: «Комбетаре» (Тирана, Албания)

АЛБАНИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА