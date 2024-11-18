19 ноября в 21.45 по киевскому времени на арене «Комбетаре» в Тиране сборная Украины сыграет последний матч нынешнего розыгрыша Лиги наций – против сборной Албании.

Албания

К матчу последнего тура Лиги наций сборная Албании подходит с похожей смысловой нагрузкой (похожей с нашей сборной): балканцев ни в коем случае не устроит поражение, ибо при таком раскладе команда Сильвиньо отправится в дивизион С.

Можно не сомневаться, что «красные» будут делать все от них зависящее, дабы не проиграть.

Однако, в отличие он нашей национальной команды, национальная команда Албании имеет шансы занять первое место в нашем квартете. Для этого ей нужно обыграть сборную Украины и надеяться, что в параллельной встрече чехи с грузинами сыграют вничью.

В пятом туре Лиги наций подопечные Сильвиньо в родных стенах сыграли в сухую ничью с чехами, а перед этим победили на выезде сборную Грузии – 1:0.

Таким образом, можно утверждать, что к решающему поединку турнира албанцы подходят в боевой форме и практически в оптимальном составе.

К тому же, Албания прекрасно знает, как побеждать сборную Украины. Команды встретились в первом туре нынешней ЛН. На номинально домашнем для «сине-желтых» поле в Праге. И тогда гости победили 2:1, хотя первыми открыли счет наши (Конопля).

Украина

Очередной «матч жизни» для сборной Украины. Сколько их уже было, таких матчей в нынешнем году, – можно со счета сбиться.

Однако предстоящая игра – своего рода рубежная. С одной стороны, это последний официальный поединок главной команды страны в нынешнем году. А с другой – финальная точка в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

И чтобы остаться в дивизионе В, где сейчас выступает наша национальная команда, ей нужно не просто не проиграть в Тиране, а обязательно победить, ибо ничья отправит команду Сергея Реброва в дивизион С.

Уже было много сказано о том, что при любом раскладе главный тренер сборной Украины сохранит свое рабочее место. То есть, даже если его команда займет последнее место в квартете – УАФ в лице ее президента Андрея Шевченко в любом случае поддержит наставника национальной сборной.

То, что Ребров имеет практически неограниченный кредит доверия, это, безусловно, хорошо. В то же время хочется надеяться, что Ребров не будет лишний раз играть на нервах у людей, от которых зависит этот кредит доверия.

Хочется верить, что наш тренерский штаб сделает все от него зависящее, дабы в решающем поединке сезона сборная Украины наконец-то показала, что не лыком шита. Хочется верить, что хотя бы в последнем туре национальная сборная Украины продемонстрирует достойную игру, которая позволит обеспечить нужный результат.

Кадровые проблемы нашей команды накануне решающего поединка общеизвестны. По причине травм, повреждений и проблем иного характера сборной Украине в Тиране не помогут Лунин, Тымчик, Малиновский, Цыганков, Буяльский и, возможно, Ванат.

В Тирану делегация сборной Украины прибыла на следующий день после игры в Батуми против сборной Грузии. В том поединке, который тоже частично имел статус «матча смерти», наша команда расписала ничью. В начале первой половины встречи грузины отличились автоголом, а в середине второго тайма забили уже в наши ворота.

Внятной игрой в том поединке подопечные Реброва не отличились. Индивидуальными действиями – да (прежде всего Мудрик), а вот командными – нет.

Будем надеяться, что все лучшее сборная Украины оставила на последний матч года.

История противостояний

До сентября нынешнего года сборную Албании можно было зачислять до удобных оппонентов для нашей сборной. На тот момент сборная Украины шесть раз встречалась с «орлами», и в пяти случаях одержала победы. Еще один поединок завершился вничью.

Однако седьмого сентября сего года Украины впервые уступила Албании – 1:2.

Прогноз

Обе команды припертые к стенке – проигрывать нельзя никому. Нам нельзя даже играть вничью, в то время как ничья позволит нашему сопернику избежать прямого вылета. Поэтому хочется надеяться, что в этом случае, когда уже терять абсолютно нечего, наша команда наконец-то продемонстрирует и свое мастерство, и свой класс.

Соперник – непростой, даже скорее сложный, неуступчивый, тем более играющий в родных стенах. Но все же рискнем предположить, что сборная Украины одержит победу. С минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

Албания: Стракоша, Балью, Хюсай, Айети, Митай, Рамадани, Аслани, Асани, Лачи, Байрами, Туци

Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Назаренко, Яремчук.