19 ноября в 21:45 в Тиране состоялся поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Александр Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании уже на 5-й минуте. На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество сине-желтых. Во втором тайме албанцы отыграли один мяч.

Поскольку Чехия одолела Грузию (2:1), украинская команда заняла 2-е место в квартете и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

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Итоговое положение в группе B1: Чехия (11 очков), Украина (8), Грузия (7), Албания (7).

🏆 Лига наций. 6-й тур, 19 ноября.

Албания – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75 (пен) – Зинченко, 5, Яремчук, 10

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Александр Зинченко, 5 мин

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 10 мин

ГОЛ! 1:2. Недим Байрами, 75 мин (пен)