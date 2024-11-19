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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
19.11.2024 21:45 – FT 1 : 2
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
19 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:50
6136
0

Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 23:45 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:50
6136
0
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор

19 ноября в 21:45 в Тиране состоялся поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Александр Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании уже на 5-й минуте. На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество сине-желтых. Во втором тайме албанцы отыграли один мяч.

Поскольку Чехия одолела Грузию (2:1), украинская команда заняла 2-е место в квартете и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

❗️ ВИДЕО в Telegram: Все голы матча

Итоговое положение в группе B1: Чехия (11 очков), Украина (8), Грузия (7), Албания (7).

🏆 Лига наций. 6-й тур, 19 ноября.

Албания – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75 (пен) – Зинченко, 5, Яремчук, 10

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Александр Зинченко, 5 мин

ГОЛ! 0:2. Роман Яремчук, 10 мин

ГОЛ! 1:2. Недим Байрами, 75 мин (пен)

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Недим Байрами (Албания).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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