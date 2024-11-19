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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
19.11.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
19 ноября 2024, 00:20 |
55
0

Албания – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Лиги наций

19 ноября 2024, 00:20 |
55
0
Албания – Украина. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 19 ноября, состоится решающий матч в группе B1 Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Албании и Украины. Игра пройдет в Тиране (Албания) на поле стадиона «Комбетаре», начало – в 21:45 по Киеву.

К решающему матчу Лиги наций Албания подходит с целью избежать поражения, ведь это гарантирует им место в дивизионе B. В то же время у албанцев есть шансы занять первое место в группе, если обыграют Украину и будут надеятся на ничью в матче Чехии с Грузией. Их форма выглядит убедительно: победа над грузинами и ничья с чехами доказывают готовность к борьбе.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Для сборной Украины этот матч станет своеобразным итогом года и критическим моментом в турнире. Победа позволит сохранить место в дивизионе B, тогда как ничья или поражение отправит команду в дивизион С. Несмотря на многочисленные кадровые потери, тренерский штаб настроен на максимум и намерен показать качественную игру.

Предыдущая встреча команд закончилась поражением Украины 1:2, поэтому этот матч – шанс доказать свою силу и стабильность. Однако прошлая игра с Грузией (1:1) обнаружила проблемы в командном взаимодействии, что следует исправить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Албания – Украина в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Албания
19 ноября 2024 -
21:45
УКРАИНА
Победа Украины 2.42 Сделать ставку

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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