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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
19.11.2024 21:45 – FT 1 : 2
УКРАИНА
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Лига наций
20 ноября 2024, 00:40 | Обновлено 20 ноября 2024, 00:44
1344
4

Сергей РЕБРОВ: «Мы вышли в плей-офф! Это было очень сложно»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после игры с Албанией

20 ноября 2024, 00:40 | Обновлено 20 ноября 2024, 00:44
1344
4
Сергей РЕБРОВ: «Мы вышли в плей-офф! Это было очень сложно»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча 6-го тура Лиги наций 2024/25 с командой Албании (2:1),

– Не возникало ли у вас мысли относительно того, почему бы не выиграть спокойно хотя бы раз?

– На таком уровне вообще нельзя выигрывать спокойно. Очень сложная игра на выезде. Еще труднее играть через два дня после тяжелой игры и тяжелого поля в Грузии. Каждая игра сборной Украины очень сложна.

– Как вы оцените игру сборной Албании?

– У нас была очень тяжелая группа, все команды выступали на Евро-2024. Я благодарен игрокам, за то, что мы вышли в плей-офф, это было очень сложно! Сборная Албании при поддержке болельщиков во втором тайме показала свою силу. Очень хорошо, что мы удержали такой счет.

– Не боялись ли вы, что Албания все же может спасти матч?

– Нам не нужно бояться, а нужно реагировать. Мы сделали некоторые замены. Мы понимали, что в Тиране очень тяжело играть при такой поддержке болельщиков. Албания – сильная сборная, достаточно уверенно выступившая на Евро. Мы готовились к этой сборной, к этой игре, сегодня результат был очень важным.

– Вы обеспечили себе выход в плей-офф по итогам поединка. Не считаете ли вы, что в прошлых матчах сборная Украины не столь была оценена как команда?

– У нас была очень ровная группа, все команды высокого уровня. Поэтому борьба велась до последнего тура. Я не считаю, что все наши неудачи были по игре. Была равная борьба, даже тот же первый матч против Албании. Были моменты и у нас, и у соперника. Очень важно, что сегодня решающую игру ребята вышли с совсем другим настроением и показали нашу силу.

- Довольны ли вы экспериментами, которые проводили в течение Лиги наций? Появилось много новых игроков, как вы оцениваете их выступления?

– У нас было две цели в Лиге наций. Первая – пытаться попасть в плей-офф на чемпионат мира, как это было при отборе на Евро-2024. Вторая – посмотреть на футболистов, которые играли в молодежке, выступали на Олимпиаде. Я считаю, что мы справились с обеими задачами, сейчас мы играем в плей-офф. Те игроки, которые попали в состояние сборной, добавили уверенность, интенсивность в игре. Если вы видели, сегодня на поле вышел Алексей Сыч, который не готовился к выступлению за сборную и был вызван позже. Но он вышел на поле и сыграл на очень высоком уровне.

– Вы провели удачные замены в стартовом составе. Как вы оцените выступление этих футболистов?

– Очень трудный сбор, потому что игроки Динамо и Шахтера очень много играют, тяжелая логистика, многие игроки имели микроповреждения. Выбирать состав было очень тяжело. Я всегда понимаю, что нам играть два матча. Если в первом поединке выходит состав, который вы можете считать основным, то мы уже думаем, как освежить его другими футболистами. Как вы видели, с Грузией не было достаточно интенсивности. Сегодня с этими игроками и с их мотивацией мы добавили интенсивности.

– Против кого хотели бы сыграть в плей-офф?

– Перед игрой мы не думали о том, кто будет в соперниках. Очень важно победить и показать силу Украины.

ВИДЕО. Пресс-конференция Реброва после победы Украины над Албанией

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Недим Байрами (Албания).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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firstromario
то не він казав що це просто товариські матчі? я вже загубився в відмазках
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-1
дыряво с пердя 🤣
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-3
New Zealander
"Я йому про Івана, а він мені про барана", - мабуть саме так подумав журналіст який задавав Реброву останнє запитання. 
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-3
Первый Среди Равных
Вилетів в Лігу Ц - нікому не потрібний товариський турнір, тренувальний турнір перед відбором на ЧС.
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