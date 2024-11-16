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Грузия
16.11.2024 19:00 – FT 1 : 1
УКРАИНА
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Лига наций
16 ноября 2024, 20:57 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:11
8427
245

Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию

Команда Реброва осталась со смешными шансами на выход в высший дивизион Лиги наций

16 ноября 2024, 20:57 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:11
8427
245
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины провела поединок предпоследнего тура группового этапа Лиги наций. К дуэли с Грузией наша команда подошла на последнем месте группы В1, сохраняя шансы даже стать победителем квартета. Хозяева поля, в свою очередь, были нацелены на реванш за октябрьское поражение «сине-желтым».

В стартовом составе сборной Украины обошлось без сюрпризов. Место в воротах занял Трубин, а защитные обязанности были возложены на Миколенко, Матвиенко, Забарного и Коноплю. Опорником вышел Бражко, выше в центральной зоне расположились Шапаренко и Судаков. Левым вингером привычно стал Мудрик, на противоположном фланге действовал Зубков, на острие атаки – Довбик. В стартовом составе сборной Грузии, по сравнению с противостоянием в Познани, произошло три изменения: дисквалифицированного Двали, Гвелесиани и Микаутадзе заменили Кверквелия, Шенгелия и Зивзивадзе.

Первый голевой момент в матче создали грузины, которые провели стремительную контратаку. Ее завершал Зивзивадзе, но Миколенко успел помешать сопернику. А через несколько мгновений Трубин продемонстрировал реакцию после удара Кварацхелии. «Сине-желтые» сразу организовали ответ, который привел к желаемому результату. В ходе контратаки Мудрик прострелил с правого полуфланга, и Кверквелия срезал мяч в собственные ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Крестоносцы» старались активно оказывать давление на защитные построения сборной Украины, но оборона нашей команды справлялась с набегами соперников. При этом «сине-желтые» не забывали о проведении контрвыпадов, которые держали в напряжении футболистов сборной Грузии. Атакующую игру сборной Грузии пытался наладить Кварацхелия, но его техничные попытки обострить ситуацию у наших ворот не приносили дивидендов хозяевам поля. Украинцы оборонялись внимательно, перекрывали свободные зоны и грамотно действовали на подстраховке.

Незадолго до окончания первого тайма украинцы создали еще один голевой момент. Свои скоростные качества продемонстрировал Мудрик, который рывок в штрафную соперников завершил ударом, и грузинскую команду выручил Мамардашвили. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом сборной Украины.

Вторая половина встречи началась с опасной атаки «крестоносцев». Прострела в центр нашей штрафной замкнул Давидашвили, который после перерыва вступил в игру, и сделал он это слишком неточным ударом. «Сине-желтые» пытались активно прессинговать соперников у центральной линии, и грузины, которые по-прежнему уступали в счете, заметно нервничали.

Getty Images/Global Images Ukraine

Обострить ситуацию у наших ворот грузины долго не могли, но затем очередной всплеск активности от Кварацхелии завершился его попаданием в перекладину. В ответной атаке уже «сине-желтые» могли удвоить преимущество, но Довбик после прострела Мудрика пробил выше ворот. Был близок к успеху и Микаутадзе, который с острого угла не попал в дальний.

К сожалению, хозяева поля таки сумели отправить мяч в наши ворота. После удара Кочорашвили Трубин выручил нашу команду, а Микаутадзе сыграл на добивании. «Крестоносцы» активно побежали вырывать победу, и «сине-желтым» было непросто сдерживать натиск соперников.

Концовка встречи проходила под аккомпанемент атак грузинской сборной, но вырвать победу могли «сине-желтые». Украинцы провели стремительную контратаку, котрую из центра штрафной завершил Гуцуляк. Мамардашвили сыграл блестяще, а затем справился и с добиванием Назаренко. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат, который лишил нас шансов на первое месте в группе. Но за вторую позицию еще можно побороться. Во вторник, 19 ноября, сборная Украины проведет гостевой поединок с Албанией.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 1. 5-й тур.

Грузия – Украина - 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелія, 7 (авт.)

Предупреждения: Лочошвили, 31 – Зубков, 2, Шапаренко, 52, Миколенко, 82, Мудрик, 84

Грузия: Мамардашвили – Лочошвили, Кашия, Кверквелия (Гочолеишвили, 67) – Шенгелия (Цитаишвили, 67), Китеишвили (Меквабишвили, 86), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 46), Какабадзе – Зивзивадзе (Микаутадзе, 67) – Кварацхелия.

Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Шапаренко (Крыськив, 65), Бражко (Калюжный, 80), Судаков (Назаренко, 86) – Мудрик, Довбик (Яремчук, 80), Зубков (Гуцуляк, 65).

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).

Стадион: «Батуми-Арена» (Батуми, Грузия).

Удары (в створ): 17 (3) – 6 (3)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

ГРУЗИЯ - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 247
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Bahus
Відбивалися, коли нам була більш потрібна перемога. Ребров найгірший тренер СБУ на моїй пам'яті. 
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+30
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pricolist
Більшість матчу ми просто відбивались, наче грали проти умовних французів. В атаці створили декілька гольових моментів, але й грузини могли ще забити. Тренерський штаб заслуговує критику в свій бік
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+15
pricolist
Низький уклін Реброву за останнє місце в групі, будемо зі всякими Косово грати
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+15
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Stanislav Matusevych
Як і після кожної гри цієї збірної, висновок один. РЕБРОВ - ГЕТЬ!!!
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+13
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Alehandro
Довбик - максимально пасивний, інертний. Якщо у нього дійсно було ушкодження, то який сенс випускати на поле? просто туристом? А якщо йому за Збірну грати не цікаво, то, знову ж таки, навіщо викликали?! Ребров сьогодні, як і у всіх попередніх іграх, тактично програв опоненту. Коли вже цього фізрука позбудемось...
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+12
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ILLUMINATOR
Шева Реброва не уволит как минимум до окончания отбора на ЧМ. Увидите.  Ребров к тому же вице-президент УАФ. Хотя я бы сейчас его уволил. Игры нет вообще!
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+9
etorfine
Грузини заслужили на перемогу..
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+9
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Андрій Шевченко
Сама слабка збірна за всю історію...це не футболісти, а пудрикі з тату " бабочек" на жопах
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+8
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R1d3r
Ни игры, ни команды. Это Грузия должна была с нами 4 очка заработать.
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+8
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fedd1979
Мудрику респект, а ось Довбик...
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+8
SeM077
Грузини молодці, можу тільки побажати удачі, так грати, так до кінця пресенгувати, ні на що не зважати. А наші інваліди, тільки можуть один нормальний тайм видати. Дивізіон С  це якраз наш рівень. Ребров аут
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+8
nick07
Не змогла? Чи не захотіла? 
Довбні думали що дурака загнали і можна катати м'ячик....
Грузини молодці і шкода що ще не привозили наших гандонів писком по грунту. 
Немає збірної, є рядок у зарплатній відомості для тренерського штабу і є стадо мажорів для яких це просто відбування номера. 
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+7
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Андрей Кан
Неправильний заголовок. Збірна України не програла Грузії, відбиваючись майже весь матч. 
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+6
2112
Не хочеться писати погані слова. Ну не вже в федерації нічого не бачать? Чи не хочуть бачить? При такому підборі гравців сидіти в обороні це ТУПІСТЬ!  Тримати рахунок 1:0 це велика ТУПІСТЬ !  На що надіявся тренерський штаб ? ГАНЬБА ! Хай ідуть поки їх не винесли! 
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+6
Павло
А тренер - відверто нульовий 
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+6
Перець
Потрібно було раніше заміни робити
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+6
Oleksandr Taktaiev
Жах. Ця збірна не заслуговує нічого, окрім пониження в дивізіоні і зневаги вболівальників. 
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+6
Pop
Трепещи лига С
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+6
Лига
Мда шансы есть ещё на 2 место минимальные, и есть большие очень  шансы вылететь в С дивизион, ну Андрюша с лучшим другом своим Серёжей если и вылетим скажет всё хорошо так было запланировано, на пик формы выйдем на отборе на ЧМ 
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+5
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ortomir
Назаренко, Гуцуляк та Калюжний мали бути в стартовому складі
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+5
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