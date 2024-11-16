Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию

Сборная Украины провела поединок предпоследнего тура группового этапа Лиги наций. К дуэли с Грузией наша команда подошла на последнем месте группы В1, сохраняя шансы даже стать победителем квартета. Хозяева поля, в свою очередь, были нацелены на реванш за октябрьское поражение «сине-желтым».

В стартовом составе сборной Украины обошлось без сюрпризов. Место в воротах занял Трубин, а защитные обязанности были возложены на Миколенко, Матвиенко, Забарного и Коноплю. Опорником вышел Бражко, выше в центральной зоне расположились Шапаренко и Судаков. Левым вингером привычно стал Мудрик, на противоположном фланге действовал Зубков, на острие атаки – Довбик. В стартовом составе сборной Грузии, по сравнению с противостоянием в Познани, произошло три изменения: дисквалифицированного Двали, Гвелесиани и Микаутадзе заменили Кверквелия, Шенгелия и Зивзивадзе.

Первый голевой момент в матче создали грузины, которые провели стремительную контратаку. Ее завершал Зивзивадзе, но Миколенко успел помешать сопернику. А через несколько мгновений Трубин продемонстрировал реакцию после удара Кварацхелии. «Сине-желтые» сразу организовали ответ, который привел к желаемому результату. В ходе контратаки Мудрик прострелил с правого полуфланга, и Кверквелия срезал мяч в собственные ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Крестоносцы» старались активно оказывать давление на защитные построения сборной Украины, но оборона нашей команды справлялась с набегами соперников. При этом «сине-желтые» не забывали о проведении контрвыпадов, которые держали в напряжении футболистов сборной Грузии. Атакующую игру сборной Грузии пытался наладить Кварацхелия, но его техничные попытки обострить ситуацию у наших ворот не приносили дивидендов хозяевам поля. Украинцы оборонялись внимательно, перекрывали свободные зоны и грамотно действовали на подстраховке.

Незадолго до окончания первого тайма украинцы создали еще один голевой момент. Свои скоростные качества продемонстрировал Мудрик, который рывок в штрафную соперников завершил ударом, и грузинскую команду выручил Мамардашвили. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом сборной Украины.

Вторая половина встречи началась с опасной атаки «крестоносцев». Прострела в центр нашей штрафной замкнул Давидашвили, который после перерыва вступил в игру, и сделал он это слишком неточным ударом. «Сине-желтые» пытались активно прессинговать соперников у центральной линии, и грузины, которые по-прежнему уступали в счете, заметно нервничали.

Getty Images/Global Images Ukraine

Обострить ситуацию у наших ворот грузины долго не могли, но затем очередной всплеск активности от Кварацхелии завершился его попаданием в перекладину. В ответной атаке уже «сине-желтые» могли удвоить преимущество, но Довбик после прострела Мудрика пробил выше ворот. Был близок к успеху и Микаутадзе, который с острого угла не попал в дальний.

К сожалению, хозяева поля таки сумели отправить мяч в наши ворота. После удара Кочорашвили Трубин выручил нашу команду, а Микаутадзе сыграл на добивании. «Крестоносцы» активно побежали вырывать победу, и «сине-желтым» было непросто сдерживать натиск соперников.

Концовка встречи проходила под аккомпанемент атак грузинской сборной, но вырвать победу могли «сине-желтые». Украинцы провели стремительную контратаку, котрую из центра штрафной завершил Гуцуляк. Мамардашвили сыграл блестяще, а затем справился и с добиванием Назаренко. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат, который лишил нас шансов на первое месте в группе. Но за вторую позицию еще можно побороться. Во вторник, 19 ноября, сборная Украины проведет гостевой поединок с Албанией.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 1. 5-й тур.

Грузия – Украина - 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелія, 7 (авт.)

Предупреждения: Лочошвили, 31 – Зубков, 2, Шапаренко, 52, Миколенко, 82, Мудрик, 84

Грузия: Мамардашвили – Лочошвили, Кашия, Кверквелия (Гочолеишвили, 67) – Шенгелия (Цитаишвили, 67), Китеишвили (Меквабишвили, 86), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 46), Какабадзе – Зивзивадзе (Микаутадзе, 67) – Кварацхелия.

Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Шапаренко (Крыськив, 65), Бражко (Калюжный, 80), Судаков (Назаренко, 86) – Мудрик, Довбик (Яремчук, 80), Зубков (Гуцуляк, 65).

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия).

Стадион: «Батуми-Арена» (Батуми, Грузия).

Удары (в створ): 17 (3) – 6 (3)

Угловые: 8 – 4

Оффсайды: 1 – 1.

ГРУЗИЯ - УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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