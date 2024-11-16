Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.
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Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 5-й тур, 16 ноября
Грузия – Украина – 1:1
Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелия, 7 (автогол)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Кверквелия, 7 мин. (автогол)
ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 76 мин.
События матча
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