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  4. Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига B
Грузия
16.11.2024 19:00 – FT 1 : 1
УКРАИНА
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Лига наций
16 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:43
11452
8

Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

16 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:43
11452
8
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 5-й тур, 16 ноября

Грузия – Украина – 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелия, 7 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Кверквелия, 7 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 76 мин.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
7’
ГОЛ ! Автогол забил Соломон Кверквелия (Грузия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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micha(ZAKARPATTJA)
Це по суті не нічия. Наші ні одного гола не забили
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+5
ebatazov
команда калік
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+3
Sema Smyrenco
Неприятная ничья!?...да , не...это полная задница ... Иметь столько убойных...и не запихнуть хотя бы один....спасибо грузинам...помогли...
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+3
PETP0
Це смердюча ганьба, такої бездарної збірної в нас ще не було. Покірно розсуваємо ніжки перед румунами, албанцями, грузинами. Я в найстрашнішому кошмарі не міг уявити, що ми будемо боятись грати у футбол (саме грати ,а не відбиватись 90 хвилин) проти грузин, а ось вам. В той футбол, в який ми раніше грали проти топів, тепер ми граємо проти абсолютно всіх, скоро будемо вигрібати від Люксембурга і Фарер. Гидко на це дивитись.
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+2
SHN
В чем он герой? Два удара тупо в него
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+1
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