16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

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Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 5-й тур, 16 ноября

Грузия – Украина – 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 – Кверквелия, 7 (автогол)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Кверквелия, 7 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 76 мин.