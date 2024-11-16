Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузия – Украина. Текстовая трансляция матча
Лига наций УЕФА. Лига B
Грузия
16.11.2024 19:00 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2024, 00:55 | Обновлено 16 ноября 2024, 01:40
94
0

Грузия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА

16 ноября 2024, 00:55 | Обновлено 16 ноября 2024, 01:40
94
0
Грузия – Украина. Текстовая трансляция матча

В субботу, 16-го листопада, состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы B1, в котором сразятся Грузия и Украина. Матч пройдет в Батуми (Грузия), на поле стадиона «Батуми-Арена», начало в 19:00.

Команда Сергея Реброва загнана в глухой угол – без двух побед в ноябрьском цикле говорить не о чем, но и такой результат не станет панацеей, если Украина действительно планирует побеждать в группе Лиги наций. Грузию в первом круге мы обыграли (1:0), после чего команда Вилли Саньоля проиграла еще и Албании (0:1), хотя до этого пугала всех двумя победами на старте. У нас ситуация противоположная – два поражения сменились победой и ничьей, но теперь предстоит играть в Батуми, где «крестоносцы» выступают достаточно успешно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Грузия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Грузия
16 ноября 2024 -
19:00
УКРАИНА
Победа Украины 2.74 Сделать ставку
По теме:
Португалия – Польша – 5:1. Магия и бисиклета Роналду. Видео голов и обзор
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Решение примет УЕФА. Матч между Румынией и Косово завершился скандалом
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
Футбол | 15 ноября 2024, 05:05 18
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко

Изысканная девушка, которая захватила сердце полузащитника Динамо и сборной Украины

Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Футбол | 15 ноября 2024, 10:21 9
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ

Французский нападающий хочет видеть в команде Серхио Рамоса

Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Футбол | 15.11.2024, 20:17
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Бокс | 15.11.2024, 15:43
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Анчелотти посоветовал вратарю Реала не играть в следующем матче
Футбол | 16.11.2024, 00:14
Анчелотти посоветовал вратарю Реала не играть в следующем матче
Анчелотти посоветовал вратарю Реала не играть в следующем матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 22:48 6
Бокс
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 3
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 7
Футбол
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
15.11.2024, 05:30
Футбол
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
14.11.2024, 23:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем