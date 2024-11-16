В субботу, 16-го листопада, состоится поединок 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы B1, в котором сразятся Грузия и Украина. Матч пройдет в Батуми (Грузия), на поле стадиона «Батуми-Арена», начало в 19:00.

Команда Сергея Реброва загнана в глухой угол – без двух побед в ноябрьском цикле говорить не о чем, но и такой результат не станет панацеей, если Украина действительно планирует побеждать в группе Лиги наций. Грузию в первом круге мы обыграли (1:0), после чего команда Вилли Саньоля проиграла еще и Албании (0:1), хотя до этого пугала всех двумя победами на старте. У нас ситуация противоположная – два поражения сменились победой и ничьей, но теперь предстоит играть в Батуми, где «крестоносцы» выступают достаточно успешно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Грузия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.