16 ноября сборная Украины проведет поединок пятого тура Лиги наций – против сборной Грузии. Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

Грузия

Главная новость из тренировочного лагеря Сакартвело – продление контракта с главным тренером команды Вили Саньолем. Новый договор с французским специалистом рассчитан до 2028 года. Условия контракта стороны не разглашают.

Саньоль заявил, что он счастлив в Грузии, и очень хочет выйти со своей командой на чемпионат мира 2026 года. А для этого его команда постарается занять первое место в группе Лиги наций, дабы иметь «запасной аэродром» в случае неудачного выступления в отборе на ЧМ-2026.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций сборная Грузии стартовала очень уверенно. В двух сентябрьских матчах команда Саньоля добыла шесть очков.

Сначала грузины на своем поле разгромили сборную Чехии (4:1), с которой играли в одной группе на Евро-2024, а затем на выезде минимально одолели Албанию – 1:0.

Многие специалисты уже по итогам сентябрьской спарки заблаговременно отдали Сакартвело первое место в квартете. Они поспешили. Потому что дальше грузины опростоволосились.

В двух поединках октября сборная Грузии не сумела порадовать своих болельщиков приемлемым результатом.

С одинаковым счетом 0:1 закавказцы уступили сначала сборной Украины, а затем Албании.

Перед игрой с командой Сергея Реброва сборная Грузии занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков.

Украина

К поединку против сборной Грузии команда Сергея Реброва готовилась в Турции. 12 ноября в Белеке сборная Украины провела первую тренировку, которая состояла из теоретического и практического занятия.

15 ноября делегация сборной Украины отбыла в Батуми.

Как и на предыдущий игровой цикл Лиги наций (в октябре), так и на нынешний наша команда не смогла собраться в оптимальном составе.

Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не успел восстановиться от травмы. Из-за проблем семейного характера сборной не поможет голкипер «Реала» Андрей Лунин. Не помощник сборной и полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, у которого травма ноги. Надолго выбыл из строя по причине серьезной травмы ноги полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский.

Уже на тренировочных сборах травмировался динамовский защитник Александр Тымчик, и наш тренерский штаб в экстренном порядке довызвал оборонца «Руха» Алексея Сыча.

Кроме того, имеет определенные проблемы со здоровьем и форвард «Ромы» Артем Довбик. Лучший бомбардир чемпионата Испании минувшего сезона хоть и занимается в общей группе, однако решение о его участии или неучастии в игре будет приниматься в день матча.

Отметим также, что вне заявки сборной оказался капитан сборной Украины и «Динамо» Андрей Ярмоленко.

После четырех туров Лиги наций в активе нашей национальной команды четыре очка. И последнее место в квартете.

Два стартовых поединка турнира наша команда провалила. Сначала «сине-желтые» в номинально домашней игре уступили Албании – 1:2, а затем на выезде проиграли сборной Чехии – 2:3.

В двух следующих поединках подопечные Реброва исправились: победа над Грузией (1:0) и ничья с чехами (1:1).

История противостояний

Сборная Грузии может считаться очень удобным соперником для нашей национальной команды. Из десяти матчей, сыгранных оппонентами, семь завершились победой «сине-желтых», остальные поединки принесли ничью.

Интересно, что лучшим бомбардиром среди украинцев в противостоянии со сборной Грузии до сих пор является нынешний наставник «сине-желтых» Сергей Ребров, на счету которого три точных удара.

Прогноз

В нашей группе весьма высокая плотность в турнирной таблице. За два тура до финиша турнира и сборная Грузии, занимающая второе место, и сборная Украины, замыкающая квартет, имеют шансы на итоговое первое место.

Понятно, что шансы Грузии финишировать на первом месте выше, нежели у нашей команды. Однако победа сборной Украины существенно изменит ситуацию.

Важность поединка понимают по обе стороны баррикад. И можно не сомневаться, что оппоненты сделают все, чтобы добыть три очка.

Предположим, что игра завершится минимальной победой Украины.

Ориентировочные составы:

Грузия: Мамардашвили, Кабададзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Цитаишвили, Кварацхелия, Микаутадзе

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Бражко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Яремчук.