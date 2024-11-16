Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию:

— Какие слова сейчас можно найти для игроков после столь тяжелого поединка?

— Я благодарен игрокам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжелом поле было непросто что-либо создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника, как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку. К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Есть то, что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией.

— Каким был главный фактор в этой игре? Чем отличались первый и второй тайма?

— Мы забили достаточно быстрый мяч. Для нас сегодня результат был очень важным, игроки пытались удержать преимущество. Видимо, из-за этого была такая нехватка, мы садились в достаточно низкий блок. Игроки понимают, за какую страну мы играем, отдаются полностью. Но результат очень сильно влиял на их действия. Еще раз мы играли на выезде против сборной Грузии, которую поддерживали трибуны. На мой взгляд, сегодня грузины играли с другой мотивацией, чем в первой встрече.

— Что вы подсказывали Михаилу Мудрику во втором тайме?

— Он проделал очень много интенсивной работы. Я подсказывал ему в некоторых моментах. Этот игрок важен для нас, делает большую скорость, помогает в атаке. Я спросил, насколько он готов, потому что поле было очень тяжелым.

— Как оцениваете работу Ефима Конопли, которому противостоял Хвича Кварацхелия?

— Все видят, что Хвича игрок очень высокого уровня, индивидуально сильный. Не только Конопля справился с этой задачей, но и футболисты, которые ему помогали, потому что очень тяжело играть друг в друга против Кварацхелии.

— На трибунах присутствовали грузины и украинцы. Что бы вы сказали болельщикам?

— Я вообще благодарен болельщикам Грузии, они пели очень интересную песню, это очень важно. Всегда я очень искренне относился к грузинскому народу, очень много друзей у меня здесь. Я благодарен за позицию грузинских граждан, действительно поддерживающих Украину, что и показал сегодняшний матч. Когда у нас началась война, мы ощущали очень большую поддержку Грузии.