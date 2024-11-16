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  4. Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Лига наций
16 ноября 2024, 21:59 |
1292
6

Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией

Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура ЛН (1:1)

16 ноября 2024, 21:59 |
1292
6
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
УАФ. Сергей Ребров

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров провел пресс-конференцию:

— Какие слова сейчас можно найти для игроков после столь тяжелого поединка?

— Я благодарен игрокам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжелом поле было непросто что-либо создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника, как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку. К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Есть то, что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией.

— Каким был главный фактор в этой игре? Чем отличались первый и второй тайма?

Мы забили достаточно быстрый мяч. Для нас сегодня результат был очень важным, игроки пытались удержать преимущество. Видимо, из-за этого была такая нехватка, мы садились в достаточно низкий блок. Игроки понимают, за какую страну мы играем, отдаются полностью. Но результат очень сильно влиял на их действия. Еще раз мы играли на выезде против сборной Грузии, которую поддерживали трибуны. На мой взгляд, сегодня грузины играли с другой мотивацией, чем в первой встрече.

— Что вы подсказывали Михаилу Мудрику во втором тайме?

— Он проделал очень много интенсивной работы. Я подсказывал ему в некоторых моментах. Этот игрок важен для нас, делает большую скорость, помогает в атаке. Я спросил, насколько он готов, потому что поле было очень тяжелым.

— Как оцениваете работу Ефима Конопли, которому противостоял Хвича Кварацхелия?

— Все видят, что Хвича игрок очень высокого уровня, индивидуально сильный. Не только Конопля справился с этой задачей, но и футболисты, которые ему помогали, потому что очень тяжело играть друг в друга против Кварацхелии.

— На трибунах присутствовали грузины и украинцы. Что бы вы сказали болельщикам?

— Я вообще благодарен болельщикам Грузии, они пели очень интересную песню, это очень важно. Всегда я очень искренне относился к грузинскому народу, очень много друзей у меня здесь. Я благодарен за позицию грузинских граждан, действительно поддерживающих Украину, что и показал сегодняшний матч. Когда у нас началась война, мы ощущали очень большую поддержку Грузии.

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пресс-конференция сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Лига наций Сергей Ребров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Первый Среди Равных
Дайте мені його за горло подержати.
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+2
apepa
Отберите у этого недоношенного микрофон! 
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+1
Nick.Grabowski
Адекватним вболівальникам сьогодні можна було наочно подивитися та порівняти як працює з м'ячем та комбінаційними ідеями з партнерами: 
- лідер збірної Сакартвело - Хвіча Кварацхелія
- лідер збірної України - Артем Довбик  
В цьому матчі було помітно, хто реальний топовий гравець, а хто роздутий до космічного рівня журналістами та футбольними експертами.
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0
R1d3r
Еблова в отставку, достал уже со своими нелепыми оправданиями.
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0
MaximusOne
Опускаєш Бражка нижче, переходиш на систему 5-3-2, з двома швидкими вінгерами (Мудрик і Назаренко) в ролі нападників, і втримуєш рахунок, з потенціалом забити другий гол на контрі.
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0
stalker digga
Последние 2 замены сделал поздно.
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0
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