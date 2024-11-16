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Лига наций
16 ноября 2024, 21:34 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:57
1849
20

Сергей РЕБРОВ: «Мы не говорили, что нужно отходить назад»

Главный тренер сборной Украины коротко прокомментировал ничью в матче с Грузией (1:1)

16 ноября 2024, 21:34 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:57
1849
20
Сергей РЕБРОВ: «Мы не говорили, что нужно отходить назад»

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров дал флеш-интервью:

– Вы расстроены из-за счета или из-за игры?

– И из-за игры, и из-за счета. У нас был шанс выиграть матч, но с таким браком очень тяжело выигрывать. У меня нет вопросов к отдаче игроков, но сколько мы теряли мячи, сколько мы не завершали атаки.

– Брак за счет чего? Волнение, такая поддержка, поле или что пошло не так?

– Сложно ответить. Очень важно – психологическая нагрузка. Когда мы забили мяч и повели в счете, наверняка игроки пытались сохранить этот результат, потому что он был очень важным. Но мы играем все матчи на выезде. У Грузии была очень большая поддержка. Благодаря ей Грузия шла вперед сравнивать счет и сделала это.

– Позиция Бражко и Зубкова. Почему именно на этих игроках сделали акцент, какое доверие к ним?

– Мы смотрим тренировочный процесс. Мы смотрим, какая нагрузка у игроков, когда они приезжают. У нас две игры, сейчас, 100%, будут какие-нибудь замены.

– Казалось, что команда играла вторым номером. Это был план?

– Мы пытались использовать контратаки, потому что в этом компоненте мы очень сильны. Но мы не говорили, что нужно отходить назад. Мы забили мяч и наверняка это сыграло роль. Игроки больше пытались удержать счет.

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)

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Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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Rabotnichki
Сергійко свали, будь чоловіком, тебе вся країна просить. Тобі мало ЧЄ, ЛН ти хочеш ще і відбір до ЧМ завалити!
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+3
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R1d3r
>Мы забили мяч
Не вы забили мяч,  а Грузия в свои ворота забила.  
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+2
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Fitness.sports
Зачем перерыв ? Такое ощущение и ещё с евро что команда и тренер сами по себе. Тренер не руководит командой
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+2
Vovan78
Тоді науя нам потрібен тренер в збірній, якщо гравці вирішують самі, що їм потрібно робити на полі. То його вигнали з родягальні, то гравці вирішили утримувати рахунок, складається враження, що на тренера забили болт.
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+2
Test
Таке враження,що взагалі ні про що не говорили... "Бей вперед - игра прейдет" , а не прийшла, раз фортануло і все...
ПОДАЙ у відставку, май повагу до гравців і вболівальників....
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+2
2112
Коли вже звалить цей ТРЕНЕР?
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+1
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Alex Suz
Чуда не сталося.бо завжди щось заважає..
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+1
Alex
Куда назад???? Нам нужна была победа, при потере сразу прессинг забрать мяч . Он смотрит на команды гранды и учится интересно, или терпилами сборную делает
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+1
odiniznashih
Не стоит ругать игроков   в целом игроки неплохие, вот только они играют без дирижера 
Такой себе оркестр.
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0
Bahus
Воно отримує 1.5 млн євро на рік, за ці гроші можно знайти тренера на 2 голови вище. Чого його не звільнять зараз , ще те питання. Починаючи від Боснії кожна гра це муки, прогресу немає взагалі, десь трохи пощастить десь  хтось добре зіграє індивідуально. Малюнок гри відсутній. 
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0
T-800
эта сборная за 2-3 года станет еще хуже ибо смены и этим баранам нет, но хоть без ССР (Сергея Станиславовича, поправлюсь, а то не нароком СССР какие-нибудь покажутся), хотя должны были Сиканы и прочие Цитаишвили греметь ....
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0
yurij-korotkoruchko.com
Если тренер говорит одно́,а команда играет по другому, очевидно, что данный человек для них не авторитет и поскольку других игроков для сборной у нас нет, нужно уходить Реброву.
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0
T-800
ЗАПОМНИТЕ: без Реброва (Шевы ... Сабо)
будет полный Пушич или Шовковский
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0
Hulivud
Команда грала окремо від тренера чи того хлопця, що сидів на лавці... Сумно, але наш футбол некерований ще з Євро.
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0
Saar
Візьміть тренера з Європейської школи топ-5 чемпіонатів, бажано з досвідом роботи зі своїми топ-збірними! Досить наших! 
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0
T-800
Один з найкращих за всі часи НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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-2
apepa
Кремлёвский ублюдок реброфф провалил это отбор! Даю тебе падла реброфф 10 минут, чтобы ты собрал вещи и навсегда исчез из сборной Украины! 
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-3
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