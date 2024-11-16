Сергей РЕБРОВ: «Мы не говорили, что нужно отходить назад»

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров дал флеш-интервью:

– Вы расстроены из-за счета или из-за игры?

– И из-за игры, и из-за счета. У нас был шанс выиграть матч, но с таким браком очень тяжело выигрывать. У меня нет вопросов к отдаче игроков, но сколько мы теряли мячи, сколько мы не завершали атаки.

– Брак за счет чего? Волнение, такая поддержка, поле или что пошло не так?

– Сложно ответить. Очень важно – психологическая нагрузка. Когда мы забили мяч и повели в счете, наверняка игроки пытались сохранить этот результат, потому что он был очень важным. Но мы играем все матчи на выезде. У Грузии была очень большая поддержка. Благодаря ей Грузия шла вперед сравнивать счет и сделала это.

– Позиция Бражко и Зубкова. Почему именно на этих игроках сделали акцент, какое доверие к ним?

– Мы смотрим тренировочный процесс. Мы смотрим, какая нагрузка у игроков, когда они приезжают. У нас две игры, сейчас, 100%, будут какие-нибудь замены.

– Казалось, что команда играла вторым номером. Это был план?

– Мы пытались использовать контратаки, потому что в этом компоненте мы очень сильны. Но мы не говорили, что нужно отходить назад. Мы забили мяч и наверняка это сыграло роль. Игроки больше пытались удержать счет.

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)