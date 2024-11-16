Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
Первые эмоций наставника украинской команды после матча
16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.
Тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился первыми эмоциями после этого матча.
«Когда мы забили первый гол и вышли вперед, то футболисты старались сохранить результат, ведь он был очень важен. Сейчас мы играем все матчи на чужом поле. Сегодня была очень большая поддержка в Грузии, их футболисты получили уверенность, и сравняли счет», – сказал Ребров.
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Поединок состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву
Лишь положительный итог матча в Батуми оставляет нас в игре
Кожного разу якісь пояснення, КОМАНДА на останньому місці,в найлегшій групі, до того ж розвитку нуль, стратегії нуль...
наша збірна забила більше одного?
мать дивився і декілька пропустив...
Наверное перепутали Грузию с Испанией/Италией/ Германией
Українським вболівальникам хтось сказав, що у них - зіркова команда із зірок топ-ліг. І тому вони постійно незадоволені. Але ж реально топових гравців (стабільно високого рівня) в Україні нема, як мінімум, станом на зараз.
Загалом українського команда працювала багато та самовіддано.
Мудрик = молодчина в цьому матчі, MVP.