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  4. Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
Лига наций
16 ноября 2024, 21:26 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:27
1454
29

Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»

Первые эмоций наставника украинской команды после матча

16 ноября 2024, 21:26 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:27
1454
29
Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
УАФ. Сергей Ребров

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился первыми эмоциями после этого матча.

«Когда мы забили первый гол и вышли вперед, то футболисты старались сохранить результат, ведь он был очень важен. Сейчас мы играем все матчи на чужом поле. Сегодня была очень большая поддержка в Грузии, их футболисты получили уверенность, и сравняли счет», – сказал Ребров.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу лучший игрок Лига наций Грузия - Украина Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: MEGOGO
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Комментарии 29
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Saar
Ви ж не Італія! Щоб вміти зберегти потрібний рахунок! це пздц!!!!
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+4
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fifa2020
Шевченко, ти або знімай цього шарлатана, або вали в свій Лондон разом з ним!
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+3
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Stas2202
Господи, скільки ще часу потрібно для розуміння, що нашій збірній НІКОЛИ не можна грати на утримання рахунку, так як це частіше всього призводить до поразки...
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+3
Alehandro
"футболісти намагалися зберегти результат". Яка зручна відмазка) Типу я тут не до чого, це все футболісти недолугі, а я ж то їм наказував усю гру атакувати..)
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+2
Test
Та буть ти людиною, подай у відставку!!!! 
Кожного разу якісь пояснення, КОМАНДА на останньому місці,в найлегшій групі, до того ж розвитку нуль, стратегії нуль...
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+2
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umnuy2
дожились-с грузинами держим рахунок с 8-й минуты
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+2
R1d3r
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+2
Dfbj
Ребров нагадує зелю з перемогою...
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+1
Burevestnik
"Коли ми забили перший гол..."
наша збірна забила більше одного?
мать  дивився і декілька пропустив...
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+1
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SHN
Ну как сказал "эксперт" Грозный - играли прагматично.
Наверное перепутали Грузию с Испанией/Италией/ Германией
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+1
Rzechpospolita
Якщо в Сергія є совість - сам складе повноваження  тренера і пуде у відставку, ну походу в нього її нема, і ми ще просремо й відбір на Чемпіонат Світу… 
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+1
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mk1308
Ну шо Лігу Націй провалили. Які далі плани з відбором на ЧМ? Квитки вже можна замовляти?
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+1
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fifa2020
Клоун, ти коли звалиш в туман? Ми забили... чудо горохове! Це автогол! Плюс штанга в грузин!
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+1
Boodya
Це ж було вже (с)
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+1
antt
Цілий місяць говорили і ще кілька днів тому про перше місце. А в цьому передкрайньому матчі навіть вище четвертого не піднялися. І це коли ще гра чехів і албанців впереді сьогодні. А що перша гра давала підстави на щось більше ніж сьогодні. Хоча нема форварда що може все вирішити. А такий хіба в недавніх матчах - Мудрик.
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0
sania
Поправочка, коли грузини забили самі собі.
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0
Nick.Grabowski
Спокійно готуйтесь до матчу з Албанією. 
Українським вболівальникам хтось сказав, що у них - зіркова команда із зірок топ-ліг. І тому вони постійно незадоволені. Але ж реально топових гравців (стабільно високого рівня) в Україні нема, як мінімум, станом на зараз. 
Загалом українського команда працювала багато та самовіддано. 
Мудрик = молодчина в цьому матчі, MVP. 
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0
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Oleg Dykyy
капітан Очевидність)))
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0
Ron Noiill
Це вже точно конспекти рінаха гамналідавіча, з кращих часів лучєско в шаХраї після пройопів.
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-1
T-800
Вернул сборную на её историческое место, а теперь можно идти тренить какой-нить ТТХ
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-2
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