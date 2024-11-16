Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился первыми эмоциями после этого матча.

«Когда мы забили первый гол и вышли вперед, то футболисты старались сохранить результат, ведь он был очень важен. Сейчас мы играем все матчи на чужом поле. Сегодня была очень большая поддержка в Грузии, их футболисты получили уверенность, и сравняли счет», – сказал Ребров.