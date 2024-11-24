«Талантливый игрок». Экс-звезда Динамо назвал главную проблему Мудрика

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик считает, что отсутствие полноценной игровой практики у Михаила Мудрика в «Челси» сильно влияет на игру Михаила за национальную сборную Украины.

«Моментами Мудрик играет очень классно, а моментами пропадает. У него нет стабильности. Если бы он постоянно играл в клубе, то в сборной ему было бы легче. Но если бы там не было, Мудрик – это талантливый игрок, который в одиночку может решить судьбу поединка», – сказал Тарас.

В этом сезоне Михаил Мудрик сыграл 14 поединков за «синих» во всех официальных турнирах. В его активе два гола и пять результативных передач.

Ранее Тарас Михалик оценил тренерские способности Александра Шовковского.