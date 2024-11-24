«Неординарная личность». Экс-звезда Динамо оценил Шовковского как тренера

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик оценил тренерские способности Александра Шовковского, которого сейчас возглавляет первая команда «бело-синих».

«Вратари редко становятся главными тренерами, но Саня Шовковский неординарная личность. Он постоянно любил читать, слушал музыку и был очень эрудированным человеком. У него появилось желание стать главным тренером и, дай Бог, чтобы у него все получалось», – заявил Тарас.

После 14 туров киевское «Динамо» имеет в наработке 35 зачетных баллов и единолично возглавляет чемпионскую гонку в украинской Премьер-лиге.

Ранее Тарас Михалик назвал главного конкурента «Динамо» в УПЛ.