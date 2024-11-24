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  4. «Неординарная личность». Экс-звезда Динамо оценил Шовковского как тренера
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 12:33 |
324
1

«Неординарная личность». Экс-звезда Динамо оценил Шовковского как тренера

Тарас Михалик верит в успех Александра Шовковского

24 ноября 2024, 12:33 |
324
1
«Неординарная личность». Экс-звезда Динамо оценил Шовковского как тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик оценил тренерские способности Александра Шовковского, которого сейчас возглавляет первая команда «бело-синих».

«Вратари редко становятся главными тренерами, но Саня Шовковский неординарная личность. Он постоянно любил читать, слушал музыку и был очень эрудированным человеком. У него появилось желание стать главным тренером и, дай Бог, чтобы у него все получалось», – заявил Тарас.

После 14 туров киевское «Динамо» имеет в наработке 35 зачетных баллов и единолично возглавляет чемпионскую гонку в украинской Премьер-лиге.

Ранее Тарас Михалик назвал главного конкурента «Динамо» в УПЛ.

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Александр Шовковский Тарас Михалик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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MaximusOne
Непогано поки що в нього виходить, правда з складом йому не повезло, всякі Попови, Біловари, Кабаєви, Брагари, Волошини, це не гравці команди яка хоче добитись чого на європ.рівні.
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