Игорь ПЕРДУТА: «После возвращения Максимова Ворскла заиграла интенсивнее»

Капитан «Ворсклы» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло полтавчанам одержать вторую победу подряд, на этот раз над ЛНЗ – 2:0:

«Сложилось впечатление, что вчера мы взяли верх над черкащанками их же «оружием». Мы высоко прессинговали, а при отборе мяча на своей половине поля старались быстро перемещаться к воротам соперника.

Хотя ради справедливости следует сказать, что первыми забить могли гости, однако свой голевой момент в дебюте упустили. Далее уже полтавчане контролировали ход событий на поле, хотя делать это при сложных условиях погоды было трудно. Но три очка завоевали заслуженно.

Единственное, что беспокоит, так это насколько серьезной окажется травма у Сергея Мякушко. Он открыл счет, но вскоре повредил голеностоп. Зато после длительного перерыва снова вышел на поле Евгений Павлюк.

Что изменилось после возвращения к рулю Юрия Максимова? «Ворскла» начала действовать более интенсивно, стала более заточенной на атаку. Нам очень хочется продолжить победную серию».

Сейчас «Ворскла» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу своих подопечных в матче УПЛ против ЛНЗ.