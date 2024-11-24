Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ПЕРДУТА: «После возвращения Максимова Ворскла заиграла интенсивнее»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 12:26 |
151
0

Игорь ПЕРДУТА: «После возвращения Максимова Ворскла заиграла интенсивнее»

Защитник Ворсклы подытожил игру против ЛНЗ

24 ноября 2024, 12:26 |
151
0
Игорь ПЕРДУТА: «После возвращения Максимова Ворскла заиграла интенсивнее»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Капитан «Ворсклы» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло полтавчанам одержать вторую победу подряд, на этот раз над ЛНЗ – 2:0:

«Сложилось впечатление, что вчера мы взяли верх над черкащанками их же «оружием». Мы высоко прессинговали, а при отборе мяча на своей половине поля старались быстро перемещаться к воротам соперника.

Хотя ради справедливости следует сказать, что первыми забить могли гости, однако свой голевой момент в дебюте упустили. Далее уже полтавчане контролировали ход событий на поле, хотя делать это при сложных условиях погоды было трудно. Но три очка завоевали заслуженно.

Единственное, что беспокоит, так это насколько серьезной окажется травма у Сергея Мякушко. Он открыл счет, но вскоре повредил голеностоп. Зато после длительного перерыва снова вышел на поле Евгений Павлюк.

Что изменилось после возвращения к рулю Юрия Максимова? «Ворскла» начала действовать более интенсивно, стала более заточенной на атаку. Нам очень хочется продолжить победную серию».

Сейчас «Ворскла» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 16 очков.

Ранее главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу своих подопечных в матче УПЛ против ЛНЗ.

По теме:
«Они знали всех блоггеров». Михалик объяснил, почему выбрал Ruh Media Team
«Неординарная личность». Экс-звезда Динамо оценил Шовковского как тренера
Первая лига. 18-й тур, 24 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы Ворскла - ЛНЗ Игорь Пердута инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
Бокс | 24 ноября 2024, 10:05 0
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри

Джастис Хуни считает, что верх снова возьмет украинец

Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Футбол | 23 ноября 2024, 12:44 1
Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду

Тарас Михалик будет играть за Ruh Media Team

ДЕВУШКА ДНЯ. Новое вдохновение Ламина Ямала – Анна Дженьосо
Футбол | 24.11.2024, 07:26
ДЕВУШКА ДНЯ. Новое вдохновение Ламина Ямала – Анна Дженьосо
ДЕВУШКА ДНЯ. Новое вдохновение Ламина Ямала – Анна Дженьосо
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Футбол | 24.11.2024, 07:25
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
«Это поразило меня». Легионер Александрии обратился к украинцам из-за войны
Футбол | 24.11.2024, 11:56
«Это поразило меня». Легионер Александрии обратился к украинцам из-за войны
«Это поразило меня». Легионер Александрии обратился к украинцам из-за войны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
23.11.2024, 07:52 4
Бокс
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 6
Футбол
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри
23.11.2024, 01:49
Бокс
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
22.11.2024, 12:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем