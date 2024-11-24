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  4. «Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку
Италия
24 ноября 2024, 12:31 |
209
1

«Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку

Массимо Каррера назвал Артема и Ромелу уникальными игроками

24 ноября 2024, 12:31 |
209
1
«Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский тренер Массимо Каррера сравнил украинского форварда Ромы Артема Довбика с бельгийским нападающим Наполи Ромелу Лукаку.

«Довбик или Лукаку? Это два крутых парня. Лукаку лучше выглядит, когда надо удержать мяч и может доставлять проблемы своими забегами в глубину защиты. Однако они оба являются уникальными игроками», – сказал Каррера.

В воскресенье, 24 ноября Рома сыграет на выезде с Наполи в матче 13-го тура Серии А. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее ожиданиями от противостояния Довбика и Лукаку поделился бывший форвард Аталанты и Торино Симоне Тирибокки.

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Массимо Каррера Артем Довбик Ромелу Лукаку Рома Рим Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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MaximusOne
Лукаку і Довбик це як небо і земля, особлива якщо брати бельгійця в його кращі роки.
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