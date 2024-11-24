«Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку
Массимо Каррера назвал Артема и Ромелу уникальными игроками
Итальянский тренер Массимо Каррера сравнил украинского форварда Ромы Артема Довбика с бельгийским нападающим Наполи Ромелу Лукаку.
«Довбик или Лукаку? Это два крутых парня. Лукаку лучше выглядит, когда надо удержать мяч и может доставлять проблемы своими забегами в глубину защиты. Однако они оба являются уникальными игроками», – сказал Каррера.
В воскресенье, 24 ноября Рома сыграет на выезде с Наполи в матче 13-го тура Серии А. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
Ранее ожиданиями от противостояния Довбика и Лукаку поделился бывший форвард Аталанты и Торино Симоне Тирибокки.
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