«Два крутых парня». Итальянский тренер сравнил Довбика и Лукаку

Итальянский тренер Массимо Каррера сравнил украинского форварда Ромы Артема Довбика с бельгийским нападающим Наполи Ромелу Лукаку.

«Довбик или Лукаку? Это два крутых парня. Лукаку лучше выглядит, когда надо удержать мяч и может доставлять проблемы своими забегами в глубину защиты. Однако они оба являются уникальными игроками», – сказал Каррера.

В воскресенье, 24 ноября Рома сыграет на выезде с Наполи в матче 13-го тура Серии А. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее ожиданиями от противостояния Довбика и Лукаку поделился бывший форвард Аталанты и Торино Симоне Тирибокки.