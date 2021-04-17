Луиш КАШТРУ: «Увольнение? Я готов ко всему и ничего не боюсь»

Наставник дал комментарий по итогам поражения в ключевом матче

  • 17.04.2021 23:52
  • 2146 просмотров
  • 14 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Увольнение? Я готов ко всему и ничего не боюсь»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов по итогам поражения от «Динамо» в матче УПЛ. Теперь команда отстает от киевлян на 10 очков за 4 тура до конца.

– «Шахтеру» сегодня ничего не удалось создать у ворот соперника, хотя именно «Шахтер» по факту нуждался в победе намного больше, чем «Динамо». У вас есть объяснение этой ситуации?
– Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что «Динамо» будет глубоко закрываться в обороне. Сегодня в принципе была игра без каких-либо моментов – ни у ворот «Динамо», ни у наших. Мало во втором тайме. В первом мы создали момент Соломона – и все, больше ничего явного ни у кого не было. Мы расположили наших вингеров между линиями защиты и полузащиты «Динамо», но линии были настолько компактны, что у наших вингеров практически не было пространства. Было очень сложно вскрывать оборону соперника. Когда выдвигались наши крайние защитники, их также очень хорошо накрывали. Все это не позволяло нам в принципе добраться в зону завершения. После того как «Динамо» забило с пенальти, наша команда уже чувствовала себя неуверенно, а стало еще хуже. «Динамо» было на семь очков впереди нас и ощущало себя комфортно в течение матча. Психологическая составляющая была очень важна сегодня. «Динамо» чувствовало себя уверенно, а мы в этом уступали. В некоторых моментах нужно было менять фланг, проводить атаки на другом, мы же тем не менее пытались атаковать там, где был мяч. И заслуга «Динамо» в том, как они закрывали все зоны.
 
– Был ли пенальти в ваши ворота? Как вы в целом оцениваете сегодняшнее судейство Екатерины Монзуль?
– Я еще не видел эпизод. Мне очень сложно комментировать что-либо по судейству. Маркос говорит мне, что практически не коснулся игрока. Что я могу сказать еще? Посмотрю момент. Я не буду сейчас говорить об арбитраже, объясняя этим нашу сегодняшнюю неудачу.
 
– Многих удивило отсутствие Алана Патрика. С чем это связано? И вчера «Шахтер» объявил о том, что Тайсон покидает клуб. Повлияло ли это на раздевалку команду, возможно, перенеслось на сегодняшний матч?
– Мы пережили в принципе очень нетипичный сезон: нам никогда не удавалось действовать регулярно, стабильно. Если в прошлом году была некая регулярность и стабильность, то этот сезон был совершенно другим. Мы говорили об этом уже несколько раз. У нас было большое количество случаев коронавируса, наша линия обороны была нестабильной. Мы постоянно теряли игроков, особенно защитников. Исмаили практически весь сезон отсутствовал. Кривцов, Хочолава, Витао, Матвиенко переболели коронавирусом. Опорный полузащитник Степаненко был травмирован… Постоянно были определенные проблемы в обороне, стабильность отсутствовала. Плюс к этому добавились потери в полузащите. Алан Патрик, к сожалению, травмировался позавчера, ему пришлось пропустить этот матч. Тайсон продолжает свой путь, а «Шахтер» также будет идти по своему пути. У каждого из нас своя жизнь. Все мы в футболе хотим быть успешными: Тайсон – в своей жизни, «Шахтер» – в своей. В этом сезоне было очень много нестабильности, это правда. Мы хотели провести более регулярный сезон. Титул практически уже передан сопернику. И то, что мы сделали в прошлом сезоне, в этом не удалось: все пошло совсем не так, как мы ожидали, на что мы работали. К сожалению, в этом сезоне нам не удалось быть на нашем уровне.
 
– Вакула и Мудрик – не уровень для высоких задач «Шахтера»?
– Вакула и Мудрик? Вакула уже давно не с нами. Вакула – не наш игрок. Что касается Мудрика… Да, но, например, на этот матч у нас был Тете, Фернандо на фланге и Дентиньо на позицию нападающего. У нас были игроки для первой линии атаки, плюс еще был Судаков. Мы провели практически все замены на острие: поставили Тете и Фернандо, играли Соломон, Марлос, Мораес. Вся наша атака играла.
 
– Казалось, на последних минутах нужно вырывать победу, очки. Почему Трубин не шел на стандарты, на угловые?
– Да, но у нас и так уже были там все. Мы уже играли с двумя нападающими, двумя вингерами, играл Судаков… На стандартных положениях у нас позади оставался только Додо. У нас было восьмеро футболистов на угловых в штрафной. Если бы Трубин пропустил два мяча, спрашивали бы: а почему Трубин пропустил два мяча? Да, в футболе такое есть. Вы правы, мы можем сейчас говорить о Трубине. Но мы думали, что у нас достаточное количество игроков там, потому что мы отрабатывали это.
 
– Готовы ли вы к тому, что по итогам этого бестрофейного сезона вас ждет увольнение? На ваш взгляд, заслуживаете ли вы этого?
– Я готов ко всему. Моя жизнь всегда строилась на работе. Я всегда жил своей работой: в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Тот, кто работает, как проработал я, всю жизнь, тот не боится ничего.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.04.2021 00:52
    0
    KARABAS55, 18.04.2021 00:28
    Поверь, даю 100%его заметили. Обыгрывать Реал это дорого стоит, тем более в Л.Ч. ОН без работы долго не будет, не в ТОП команду, но в нормальный середнячок.
    Заметить заметили, но они судить будут не по нескольким матчам, а комплексно чего добился в клубе, а по победам двум, так это в лигу к туркам скорее, те такое любят, но не факт что возьмут
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:49
    0
    Aleks04, 18.04.2021 00:22
    Каштру следует дать шанс. У каждого бывают взлёты и падения. Все резко забыли о +23, Полуфинале ЛЕ, победах над Реалом. Шахтёр должен сконцентрироваться не на смену тренера, а на трансферы. Тем более с момента назначения Каштру, Шахтёр никого не покупал.
    Или же позвать человека, который настроит систему. За трансферы я вообще не говорю, они нужны всем, и Шахтёру. Но если тренер исчерпал себя, нету мысли, идеи, то какие бы не были игроки, игры не будет. Динамо 4 года никого не покупали, пришёл Цыган и команда там где раньше проигрывала или играла в ничью, теперь берёт очки.
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 18.04.2021 00:46
    0
    Aleks04, 18.04.2021 00:22
    Каштру следует дать шанс. У каждого бывают взлёты и падения. Все резко забыли о +23, Полуфинале ЛЕ, победах над Реалом. Шахтёр должен сконцентрироваться не на смену тренера, а на трансферы. Тем более с момента назначения Каштру, Шахтёр никого не покупал.
    А чё хацкевису не дали шанс, ещё б 3-4 года и выиграли кубок УЕФА😂
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.04.2021 00:38
    +1
    KARABAS55, 18.04.2021 00:25
    Ты сам себе противоречиш. Тот состав, что обыграл Реал два раза, с Интером в ничью, он в команде остался. А команда не играет, нужно настраивать систему,.
    Система со временем ломается. Этого не избежать. Нужны Трансферы, которых нет уже 2 года...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:28
    0
    Alex86 1, 18.04.2021 00:07
    Проявил бы себя как мужик и в отставку подал на упреждение, мол не справился, но будет до последнего не смотря на все прое держатся за кресло
    Поверь, даю 100%его заметили. Обыгрывать Реал это дорого стоит, тем более в Л.Ч. ОН без работы долго не будет, не в ТОП команду, но в нормальный середнячок.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:25
    0
    Aleks04, 18.04.2021 00:22
    Каштру следует дать шанс. У каждого бывают взлёты и падения. Все резко забыли о +23, Полуфинале ЛЕ, победах над Реалом. Шахтёр должен сконцентрироваться не на смену тренера, а на трансферы. Тем более с момента назначения Каштру, Шахтёр никого не покупал.
    Ты сам себе противоречиш. Тот состав, что обыграл Реал два раза, с Интером в ничью, он в команде остался. А команда не играет, нужно настраивать систему,.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 18.04.2021 00:24
    +1
    Пора уходить самому а не ждать увольнения. Хотя провал во много связан в жлобстве на трансферы, а так же их своевременности.
    18-19 летние "Не ограненные бриллианты", типа тете и соломона нужно было покупать в где то в 2015-16 годах. Тогда бы сейчас были готовы и лавка была.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.04.2021 00:23
    0
    pricolist, 18.04.2021 00:15
    Будем честны, такого подарка судьбы у него уже не будет и он же не дурак, чтоб заранее уходить с рыбного места. Тут скорее вопрос к Палкину, как этот человек оказался в Шахтере.
    Да че там, вернется на родину в середняк какой-то, если повезет более, то середняк или аутсайдер топ чемпов, что сомнительно, тем более ему почти 6О
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.04.2021 00:22
    +2
    Каштру следует дать шанс. У каждого бывают взлёты и падения. Все резко забыли о +23, Полуфинале ЛЕ, победах над Реалом. Шахтёр должен сконцентрироваться не на смену тренера, а на трансферы. Тем более с момента назначения Каштру, Шахтёр никого не покупал.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:22
    +1
    Alex86 1, 18.04.2021 00:07
    Проявил бы себя как мужик и в отставку подал на упреждение, мол не справился, но будет до последнего не смотря на все прое держатся за кресло
    Смысла нету, уже он ничего не изменит, а команду вообще бросить, не вижу смысла. Это предательство будет, он доработает и его сами попросят.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:20
    0
    Всё он прекрасно понимает. Тренер не тянет, команда перестала играть, нужно менять рулевого.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.04.2021 00:15
    0
    Alex86 1, 18.04.2021 00:07
    Проявил бы себя как мужик и в отставку подал на упреждение, мол не справился, но будет до последнего не смотря на все прое держатся за кресло
    Будем честны, такого подарка судьбы у него уже не будет и он же не дурак, чтоб заранее уходить с рыбного места. Тут скорее вопрос к Палкину, как этот человек оказался в Шахтере.
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 18.04.2021 00:14
    0
    Там полсостава менять покупать новых надо. строить совершенно новую команду не луческу потому что без него его модели это не то. Ирокез стареют уходят и всё машина ломается.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.04.2021 00:07
    -2
    Проявил бы себя как мужик и в отставку подал на упреждение, мол не справился, но будет до последнего не смотря на все прое держатся за кресло
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.04.2021 00:22
    +2
    Каштру следует дать шанс. У каждого бывают взлёты и падения. Все резко забыли о +23, Полуфинале ЛЕ, победах над Реалом. Шахтёр должен сконцентрироваться не на смену тренера, а на трансферы. Тем более с момента назначения Каштру, Шахтёр никого не покупал.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 18.04.2021 00:38
    +1
    KARABAS55, 18.04.2021 00:25
    Ты сам себе противоречиш. Тот состав, что обыграл Реал два раза, с Интером в ничью, он в команде остался. А команда не играет, нужно настраивать систему,.
    Система со временем ломается. Этого не избежать. Нужны Трансферы, которых нет уже 2 года...
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 18.04.2021 00:24
    +1
    Пора уходить самому а не ждать увольнения. Хотя провал во много связан в жлобстве на трансферы, а так же их своевременности.
    18-19 летние "Не ограненные бриллианты", типа тете и соломона нужно было покупать в где то в 2015-16 годах. Тогда бы сейчас были готовы и лавка была.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:22
    +1
    Alex86 1, 18.04.2021 00:07
    Проявил бы себя как мужик и в отставку подал на упреждение, мол не справился, но будет до последнего не смотря на все прое держатся за кресло
    Смысла нету, уже он ничего не изменит, а команду вообще бросить, не вижу смысла. Это предательство будет, он доработает и его сами попросят.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.04.2021 00:52
    0
    KARABAS55, 18.04.2021 00:28
    Поверь, даю 100%его заметили. Обыгрывать Реал это дорого стоит, тем более в Л.Ч. ОН без работы долго не будет, не в ТОП команду, но в нормальный середнячок.
    Заметить заметили, но они судить будут не по нескольким матчам, а комплексно чего добился в клубе, а по победам двум, так это в лигу к туркам скорее, те такое любят, но не факт что возьмут
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:49
    0
    Aleks04, 18.04.2021 00:22
    Каштру следует дать шанс. У каждого бывают взлёты и падения. Все резко забыли о +23, Полуфинале ЛЕ, победах над Реалом. Шахтёр должен сконцентрироваться не на смену тренера, а на трансферы. Тем более с момента назначения Каштру, Шахтёр никого не покупал.
    Или же позвать человека, который настроит систему. За трансферы я вообще не говорю, они нужны всем, и Шахтёру. Но если тренер исчерпал себя, нету мысли, идеи, то какие бы не были игроки, игры не будет. Динамо 4 года никого не покупали, пришёл Цыган и команда там где раньше проигрывала или играла в ничью, теперь берёт очки.
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 18.04.2021 00:46
    0
    Aleks04, 18.04.2021 00:22
    Каштру следует дать шанс. У каждого бывают взлёты и падения. Все резко забыли о +23, Полуфинале ЛЕ, победах над Реалом. Шахтёр должен сконцентрироваться не на смену тренера, а на трансферы. Тем более с момента назначения Каштру, Шахтёр никого не покупал.
    А чё хацкевису не дали шанс, ещё б 3-4 года и выиграли кубок УЕФА😂
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:28
    0
    Alex86 1, 18.04.2021 00:07
    Проявил бы себя как мужик и в отставку подал на упреждение, мол не справился, но будет до последнего не смотря на все прое держатся за кресло
    Поверь, даю 100%его заметили. Обыгрывать Реал это дорого стоит, тем более в Л.Ч. ОН без работы долго не будет, не в ТОП команду, но в нормальный середнячок.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:25
    0
    Aleks04, 18.04.2021 00:22
    Каштру следует дать шанс. У каждого бывают взлёты и падения. Все резко забыли о +23, Полуфинале ЛЕ, победах над Реалом. Шахтёр должен сконцентрироваться не на смену тренера, а на трансферы. Тем более с момента назначения Каштру, Шахтёр никого не покупал.
    Ты сам себе противоречиш. Тот состав, что обыграл Реал два раза, с Интером в ничью, он в команде остался. А команда не играет, нужно настраивать систему,.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 18.04.2021 00:23
    0
    pricolist, 18.04.2021 00:15
    Будем честны, такого подарка судьбы у него уже не будет и он же не дурак, чтоб заранее уходить с рыбного места. Тут скорее вопрос к Палкину, как этот человек оказался в Шахтере.
    Да че там, вернется на родину в середняк какой-то, если повезет более, то середняк или аутсайдер топ чемпов, что сомнительно, тем более ему почти 6О
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 18.04.2021 00:20
    0
    Всё он прекрасно понимает. Тренер не тянет, команда перестала играть, нужно менять рулевого.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 18.04.2021 00:15
    0
    Alex86 1, 18.04.2021 00:07
    Проявил бы себя как мужик и в отставку подал на упреждение, мол не справился, но будет до последнего не смотря на все прое держатся за кресло
    Будем честны, такого подарка судьбы у него уже не будет и он же не дурак, чтоб заранее уходить с рыбного места. Тут скорее вопрос к Палкину, как этот человек оказался в Шахтере.
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 18.04.2021 00:14
    0
    Там полсостава менять покупать новых надо. строить совершенно новую команду не луческу потому что без него его модели это не то. Ирокез стареют уходят и всё машина ломается.
    Ссылка
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