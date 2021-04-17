Луиш КАШТРУ: «Увольнение? Я готов ко всему и ничего не боюсь»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов по итогам поражения от «Динамо» в матче УПЛ. Теперь команда отстает от киевлян на 10 очков за 4 тура до конца.

– «Шахтеру» сегодня ничего не удалось создать у ворот соперника, хотя именно «Шахтер» по факту нуждался в победе намного больше, чем «Динамо». У вас есть объяснение этой ситуации?

– Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что «Динамо» будет глубоко закрываться в обороне. Сегодня в принципе была игра без каких-либо моментов – ни у ворот «Динамо», ни у наших. Мало во втором тайме. В первом мы создали момент Соломона – и все, больше ничего явного ни у кого не было. Мы расположили наших вингеров между линиями защиты и полузащиты «Динамо», но линии были настолько компактны, что у наших вингеров практически не было пространства. Было очень сложно вскрывать оборону соперника. Когда выдвигались наши крайние защитники, их также очень хорошо накрывали. Все это не позволяло нам в принципе добраться в зону завершения. После того как «Динамо» забило с пенальти, наша команда уже чувствовала себя неуверенно, а стало еще хуже. «Динамо» было на семь очков впереди нас и ощущало себя комфортно в течение матча. Психологическая составляющая была очень важна сегодня. «Динамо» чувствовало себя уверенно, а мы в этом уступали. В некоторых моментах нужно было менять фланг, проводить атаки на другом, мы же тем не менее пытались атаковать там, где был мяч. И заслуга «Динамо» в том, как они закрывали все зоны.



– Был ли пенальти в ваши ворота? Как вы в целом оцениваете сегодняшнее судейство Екатерины Монзуль?

– Я еще не видел эпизод. Мне очень сложно комментировать что-либо по судейству. Маркос говорит мне, что практически не коснулся игрока. Что я могу сказать еще? Посмотрю момент. Я не буду сейчас говорить об арбитраже, объясняя этим нашу сегодняшнюю неудачу.



– Многих удивило отсутствие Алана Патрика. С чем это связано? И вчера «Шахтер» объявил о том, что Тайсон покидает клуб. Повлияло ли это на раздевалку команду, возможно, перенеслось на сегодняшний матч?

– Мы пережили в принципе очень нетипичный сезон: нам никогда не удавалось действовать регулярно, стабильно. Если в прошлом году была некая регулярность и стабильность, то этот сезон был совершенно другим. Мы говорили об этом уже несколько раз. У нас было большое количество случаев коронавируса, наша линия обороны была нестабильной. Мы постоянно теряли игроков, особенно защитников. Исмаили практически весь сезон отсутствовал. Кривцов, Хочолава, Витао, Матвиенко переболели коронавирусом. Опорный полузащитник Степаненко был травмирован… Постоянно были определенные проблемы в обороне, стабильность отсутствовала. Плюс к этому добавились потери в полузащите. Алан Патрик, к сожалению, травмировался позавчера, ему пришлось пропустить этот матч. Тайсон продолжает свой путь, а «Шахтер» также будет идти по своему пути. У каждого из нас своя жизнь. Все мы в футболе хотим быть успешными: Тайсон – в своей жизни, «Шахтер» – в своей. В этом сезоне было очень много нестабильности, это правда. Мы хотели провести более регулярный сезон. Титул практически уже передан сопернику. И то, что мы сделали в прошлом сезоне, в этом не удалось: все пошло совсем не так, как мы ожидали, на что мы работали. К сожалению, в этом сезоне нам не удалось быть на нашем уровне.



– Вакула и Мудрик – не уровень для высоких задач «Шахтера»?

– Вакула и Мудрик? Вакула уже давно не с нами. Вакула – не наш игрок. Что касается Мудрика… Да, но, например, на этот матч у нас был Тете, Фернандо на фланге и Дентиньо на позицию нападающего. У нас были игроки для первой линии атаки, плюс еще был Судаков. Мы провели практически все замены на острие: поставили Тете и Фернандо, играли Соломон, Марлос, Мораес. Вся наша атака играла.



– Казалось, на последних минутах нужно вырывать победу, очки. Почему Трубин не шел на стандарты, на угловые?

– Да, но у нас и так уже были там все. Мы уже играли с двумя нападающими, двумя вингерами, играл Судаков… На стандартных положениях у нас позади оставался только Додо. У нас было восьмеро футболистов на угловых в штрафной. Если бы Трубин пропустил два мяча, спрашивали бы: а почему Трубин пропустил два мяча? Да, в футболе такое есть. Вы правы, мы можем сейчас говорить о Трубине. Но мы думали, что у нас достаточное количество игроков там, потому что мы отрабатывали это.



– Готовы ли вы к тому, что по итогам этого бестрофейного сезона вас ждет увольнение? На ваш взгляд, заслуживаете ли вы этого?

– Я готов ко всему. Моя жизнь всегда строилась на работе. Я всегда жил своей работой: в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Тот, кто работает, как проработал я, всю жизнь, тот не боится ничего.