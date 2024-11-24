Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?

Популярное интернет-издание GiveMeSport опубликовало рейтинг из 15 лучших футбольных тренеров в истории.

Тройку топа открыл нынешний коуч английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. Кроме «горожан», он тренировал «Барселону» и «Баварию» и с этими 3 командами выиграл 39 трофеев, среди которых 3 кубка Лиги чемпионов.

На втором месте расположился голландец Ринус Михельс. В прошлом веке он успел поработать с такими командами, как «Аякс», «Барселона» и сборная Нидерландов. Во главе амстердамцев специалист выиграл Лигу чемпионов 1970/71, а со сборной Нидерландов взял Евро-1988.

Лучшим тренером в истории был признан легендарный шотландец Сэр Алекс Фергюсон, который запомнился болельщикам по работе с «Манчестер Юнайтед». Он возглавлял «красных дьяволов» в течение 27 лет и выиграл с ними 2 Лиги чемпионов и 13 чемпионатов Англии.

Интересно, что в рейтинг попал и представитель Украины – Валерий Лобановский. Культовый экс-тренер киевского «Динамо» и национальной сборной Украины занял 14-е место в топе.

Топ-15 лучших тренеров в истории по версии GiveMeSport: