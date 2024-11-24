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24 ноября 2024, 13:38 |
1740
7

Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?

Признание получил Сэр Алекс Фергюсон

24 ноября 2024, 13:38 |
1740
7
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport опубликовало рейтинг из 15 лучших футбольных тренеров в истории.

Тройку топа открыл нынешний коуч английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола. Кроме «горожан», он тренировал «Барселону» и «Баварию» и с этими 3 командами выиграл 39 трофеев, среди которых 3 кубка Лиги чемпионов.

На втором месте расположился голландец Ринус Михельс. В прошлом веке он успел поработать с такими командами, как «Аякс», «Барселона» и сборная Нидерландов. Во главе амстердамцев специалист выиграл Лигу чемпионов 1970/71, а со сборной Нидерландов взял Евро-1988.

Лучшим тренером в истории был признан легендарный шотландец Сэр Алекс Фергюсон, который запомнился болельщикам по работе с «Манчестер Юнайтед». Он возглавлял «красных дьяволов» в течение 27 лет и выиграл с ними 2 Лиги чемпионов и 13 чемпионатов Англии.

Интересно, что в рейтинг попал и представитель Украины – Валерий Лобановский. Культовый экс-тренер киевского «Динамо» и национальной сборной Украины занял 14-е место в топе.

Топ-15 лучших тренеров в истории по версии GiveMeSport:

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Алекс Фергюсон Валерий Лобановский Ринус Михелс Жузеп Гвардиола Йохан Кройф Билл Шенкли Карло Анчелотти Эрнст Хаппель Джованни Трапаттони Арриго Сакки Жозе Моуриньо Брайан Клаф Висенте Дель Боске рейтинг GiveMeSport
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 7
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Андрій Шевченко
Слава Динамо! Слава Україні!!!
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+2
Frank Piter
Где Хайнкес и Хитцфельд, которые дважды выигрывали ЛЧ, в отличие от Лобана, который ни разу этот турнир не выиграл? 
Хитцфельд, кстати, и выбил то самое Динамо Лобановского в 1/2 ЛЧ 1999-го года.
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-2
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Pavel_i_CO
Не вистачило Лобановському Ліги(Кубка) Чемпіонів. Два рази був максимально близько до цього трофею. Та й на рівні збірної залишилось відчуття недосказанності (86-й та 88-й роки)
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-2
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
Я И МАЯ КРОТО БОТО БАНДА В БЕШЕНСТВЕ  ХДЕ В ЭТАМ СПИСКЕ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ МАРИНА ПУШИЧЬ
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-3
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