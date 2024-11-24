«Чемпионат интересный». Михалик назвал главного конкурента Динамо в УПЛ
Защитник оценил прогресс «Александрии»
Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик оценил перспективы «бело-синих» завоевать титул украинской Премьер-лиги. Футболист отметил прогресс «Александрии».
– Сейчас в УПЛ лидируют «Динамо» (35 очков) и Александрия (32 очка и матч в запасе).
– Нет, ну я не настолько не слежу, чтобы не знать турнирное положение (смеется). Я просто полные матчи не смотрю, а обзоры стараюсь не пропускать.
– Что думаете о вашем родном «Динамо», станут чемпионами этого сезона, учитывая шестиочковый отрыв от «Шахтера»?
– Туров еще много впереди, поэтому рано что-то загадывать. Чемпионат у нас достаточно интересный. «Александрия» сейчас показывает хороший футбол. Сначала у Русика Ротаня не складывалось, в его адрес было много критики, а сейчас его команда играет в интересный футбол.
Ранее Тарас Михалик рассказал, кого из игроков хочет видеть в украинской медиалиге.
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