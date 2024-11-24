Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Чемпионат интересный». Михалик назвал главного конкурента Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:18
381
0

«Чемпионат интересный». Михалик назвал главного конкурента Динамо в УПЛ

Защитник оценил прогресс «Александрии»

24 ноября 2024, 12:17 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:18
381
0
«Чемпионат интересный». Михалик назвал главного конкурента Динамо в УПЛ
ФК Динамо Киев

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик оценил перспективы «бело-синих» завоевать титул украинской Премьер-лиги. Футболист отметил прогресс «Александрии».

– Сейчас в УПЛ лидируют «Динамо» (35 очков) и Александрия (32 очка и матч в запасе).

– Нет, ну я не настолько не слежу, чтобы не знать турнирное положение (смеется). Я просто полные матчи не смотрю, а обзоры стараюсь не пропускать.

– Что думаете о вашем родном «Динамо», станут чемпионами этого сезона, учитывая шестиочковый отрыв от «Шахтера»?

– Туров еще много впереди, поэтому рано что-то загадывать. Чемпионат у нас достаточно интересный. «Александрия» сейчас показывает хороший футбол. Сначала у Русика Ротаня не складывалось, в его адрес было много критики, а сейчас его команда играет в интересный футбол.

Ранее Тарас Михалик рассказал, кого из игроков хочет видеть в украинской медиалиге.

По теме:
«Они знали всех блоггеров». Михалик объяснил, почему выбрал Ruh Media Team
«Неординарная личность». Экс-звезда Динамо оценил Шовковского как тренера
Игорь ПЕРДУТА: «После возвращения Максимова Ворскла заиграла интенсивнее»
Тарас Михалик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
Футбол | 24 ноября 2024, 06:36 0
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду

Джорджина Родригес приоткрыла занавес новой покупки звездного семейства

Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Футбол | 23 ноября 2024, 22:30 0
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял

Пабло Торре не устраивает нынешнее количество игровой практики в стане «блаугранас»

«Люблю экстрим». Девушка экс-звезды Зари – о отношениях с его одноклубником
Футбол | 24.11.2024, 12:01
«Люблю экстрим». Девушка экс-звезды Зари – о отношениях с его одноклубником
«Люблю экстрим». Девушка экс-звезды Зари – о отношениях с его одноклубником
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 24.11.2024, 11:23
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
Футбол | 23.11.2024, 22:38
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
23.11.2024, 00:01
Бокс
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
22.11.2024, 12:59 5
Футбол
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
22.11.2024, 21:25 2
Теннис
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
23.11.2024, 09:00 18
Футбол
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем