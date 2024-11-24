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Лига чемпионов
24 ноября 2024, 13:02 | Обновлено 24 ноября 2024, 13:14
2112
5

Войдет в историю. Украинский арбитр рассудит матч топ-команды в ЛЧ

Николай Балакин будет работать на поединке «Байер» – «РБ Зальцбург»

24 ноября 2024, 13:02 | Обновлено 24 ноября 2024, 13:14
2112
5
Войдет в историю. Украинский арбитр рассудит матч топ-команды в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Во вторник, 26 ноября 2024 года, состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и австрийским «РБ Зальцбург».

Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Виктор Матяш. За VAR на матче будут отвечать испанец Гильермо Куадра и его ассистент – итальянец Валерио Марини. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Начало матча «Байер» – «РБ Зальцбург» запланировано 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Николай Балакин обслужил матч «Спарта» – «Брест» в прошлом туре Лиги чемпионов. Таким образом, он станет первым украинцем в истории, который отработал на 2 матчах основного этапа ЛЧ.

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Николай Балакин Виталий Романов судейские назначения Лига чемпионов Александр Беркут Виктор Матяш Байер РБ Зальцбург
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Комментарии 5
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Андрій Заліщук
Наш арбітраж набирає обороти на міжнародній арені, а де кацапи??? викинули на смітник
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+1
Gargantua81
слабый арбитр, никакой.
последние нормальные арбитры в УПЛ это были Бойко и Можаровский. Обеих съели при Павелко за то, что не обслуживали Шахтер.
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-5
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