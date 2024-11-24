Войдет в историю. Украинский арбитр рассудит матч топ-команды в ЛЧ
Николай Балакин будет работать на поединке «Байер» – «РБ Зальцбург»
Во вторник, 26 ноября 2024 года, состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и австрийским «РБ Зальцбург».
Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Виктор Матяш. За VAR на матче будут отвечать испанец Гильермо Куадра и его ассистент – итальянец Валерио Марини. Четвертый арбитр – Виталий Романов.
Начало матча «Байер» – «РБ Зальцбург» запланировано 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Ранее Николай Балакин обслужил матч «Спарта» – «Брест» в прошлом туре Лиги чемпионов. Таким образом, он станет первым украинцем в истории, который отработал на 2 матчах основного этапа ЛЧ.
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