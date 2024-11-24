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  4. «Может приехать поесть». Топ-тренер – о слухах по подписанию Роналду
Саудовская Аравия
24 ноября 2024, 12:45 |
158
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«Может приехать поесть». Топ-тренер – о слухах по подписанию Роналду

Жозе Моуриньо опроверг информацию о трансфере нападающего «Аль-Насра» в «Фенербахче»

24 ноября 2024, 12:45 |
158
0
«Может приехать поесть». Топ-тренер – о слухах по подписанию Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о возможном трансфере легендарного португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны. Криштиану может приехать в Стамбул, чтобы поесть, потому что он находится прямо посередине пути между Саудовской Аравией и Португалией. А может он приедет навестить своего старого друга Жозе, и мы сможем поесть в моем отеле!»

В сезоне 2024/25 39-летний Криштиану Роналду провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Фенербахче трансферы Криштиану Роналду Жозе Моуриньо чемпионат Турции по футболу Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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