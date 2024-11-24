«Может приехать поесть». Топ-тренер – о слухах по подписанию Роналду

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал слухи о возможном трансфере легендарного португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны. Криштиану может приехать в Стамбул, чтобы поесть, потому что он находится прямо посередине пути между Саудовской Аравией и Португалией. А может он приедет навестить своего старого друга Жозе, и мы сможем поесть в моем отеле!»

В сезоне 2024/25 39-летний Криштиану Роналду провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.