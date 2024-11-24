Штурм Грац

27.11.2024 19:45 - : -
Лига чемпионов24 ноября 2024, 12:39 |
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Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 27 ноября в 19:45
24 ноября 2024, 12:39 |
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В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Меркур Арена», который находится во французском городе Грац.
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Штурм – ЖиронаСмотреть трансляцию
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