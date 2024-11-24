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Лига Чемпионов
Штурм Грац
27.11.2024 19:45 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 ноября 2024, 12:39 |
16
0

Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 27 ноября в 19:45

24 ноября 2024, 12:39 |
16
0
Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Меркур Арена», который находится во французском городе Грац.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Штурм – Жирона
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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