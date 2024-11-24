Штурм Грац

В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Меркур Арена», который находится во французском городе Грац.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Штурм – Жирона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция