Штурм Грац

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27.11.2024 19:45 - : -
Жирона
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 02:48 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:50
37
0

Штурм – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 27 ноября в 19:45 по Киеву

27 ноября 2024, 02:48 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:50
37
0
Штурм – Жирона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Жирона. Виктор Цыганков

27 ноября на «Вертерзе-Штадион» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Штурм» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Штурм

Команда понесла тяжелейшую потерю во время паузы на игры сборных. Проект покинул Кристиан Ильцер. А именно этот наставник сначала сделал своих подопечных главным преследователем Ред Булла, а в прошлом розыгрыше представитель Граца добился успеха - впервые с 2011-го года победил в Бундеслиге Австрии. Да и сейчас там получается лидировать. Но специалист уже в Хоффенхайме, будет выводить немцев из спада. Потеря такого наставника может серьезно ударить по клубу. Впрочем, в Лиге чемпионов австрийцам точно хуже не станет. Там неопытный участник пока что только проигрывал всем подряд, причем нельзя сказать, что перечень соперников заоблачный. Но уступили даже Бресту и Брюгге, не говоря уже о лиссабонском Спортинге и дортмундской Боруссии.

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Жирона

Клуб был еще большим открытием прошлого сезона, чем нынешний соперник. Тем более что черно-белые для Австрии - это известный проект с немалой историей. А у жиронцев перед прошлой темпорадой в активе было три года за две попытки в Примере. Но это не помешало стартовать так, что прошлой осенью даже долго лидировали в турнирной таблице, да и итог, третье место, стало сенсацией. Которая и позволила отправиться в Лигу чемпионов. Правда, там играет уже не та команда - ряд лидеров ушло, да и тонус не тот. В Примере подопечные Мичела Санчеса откатились в числе середняков: побеждает и проигрывает поровну, да и соотношение мячей примерно равное. Ну, а дебют в Лиге чемпионов обернулся практически катастрофой. Только у скромнейшего Слована испанцы выиграли, да с ПСЖ могли начинать с ничьей - помешал ляп Газзаниги. Автоголы мешали очки набрать с Фейеноордом и ПСВ, и сейчас надо бы прибавить, чтобы остаться с шансами на плей-офф.

Статистика личных встреч

Жиронцы дебютируют сейчас в еврокубках. Они и с этим соперником играют впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но, кажется, они сами себе готовы создавать проблемы. Так что остановимся на нейтральном тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
Штурм Грац
27 ноября 2024 -
19:45
Жирона
Тотал голов больше 2.5 1.72 Сделать ставку
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Штурм Грац Жирона Лига чемпионов Виктор Цыганков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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