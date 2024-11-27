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Лига Чемпионов
Штурм Грац
27.11.2024 19:45 – FT 1 : 0
Жирона
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 21:41 |
794
6

Капитуляция от аутсайдера. Жирона с Цыганковым снова проиграла в ЛЧ

На этот раз каталонцы уступили австрийскому «Штурму»

27 ноября 2024, 21:41 |
794
6
Капитуляция от аутсайдера. Жирона с Цыганковым снова проиграла в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Меркур Арена», который находится в австрийском городе Грац. Хозяева победили со счетом 1:0, а автором единственного гола в поединке стал Мика Биерет, который отличился на 59-й минуте.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вернулся в стартовый состав каталонцев и отыграл 73 минуты.

«Жирона» проиграла четвертый матч в ЛЧ, в активе также есть одна победа. «Штурм» набрал свои первые очки после четырех поражений на старте еврокубка.

Следующий матч подопечные Мичела в Лиге чемпионов сыграют 12 декабря против «Ливерпуля», днем позже «Штурм» будет играть против «Лилля».

Лига чемпионов. 27 ноября, 5-й тур Этапа Лиги.

Штурм – Жирона – 1:0

Гол: Биерет, 59.

Штурм – Худяков, Лавале, Гайрхофер, Айву, Газибегович, Китейшвили, Чуквуани, Бевинг (Хирлендер, 90), Джатта (Ярдымджи, 65), Ялькуйе (Хорват, 65), Бирет (Горенц-Станкович, 76).

Жирона – Гассанига, Блинд (Данджума, 67), Крейчи, Хуанпе, Франсес (Солис, 73), Мигель Гутьеррес, Ромеу, Мартин (Асприлья, 52), Хиль, Цыганков (Абель Руис, 73), Миовски (Стуани, 67).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua81
одну контратаку пропустили и проиграли
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+2
T-800
осталось 4 клуба без побед в регулярке, неплохо
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+1
SanYa_TheBest
Циганков - інопланетянин. Вийшов після лікування 2 місяці, та в дотик обігрується. Бери вже на себе
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+1
Alehandro
у Штурма на воротах - жовторотий кацапський випердиш.. просто бийте по воротам і шось по-любому залетить! ні, вони всю гру шмарклі по полю катали. Зовсім не та команда у цьому сезоні. дивитись не цікаво
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0
Viktor Shuper
злили матч разом із німцями. німці взагалі обдристались по повній, ну от як можна всрати 5:1 сербам? за 2 тайм німці жодного удару в ствір не завдали. а Жирона за весь матч аж 1 удар в ствір.
продажні матчі якісь, чесне слово
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0
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