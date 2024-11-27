Капитуляция от аутсайдера. Жирона с Цыганковым снова проиграла в ЛЧ

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Меркур Арена», который находится в австрийском городе Грац. Хозяева победили со счетом 1:0, а автором единственного гола в поединке стал Мика Биерет, который отличился на 59-й минуте.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вернулся в стартовый состав каталонцев и отыграл 73 минуты.

«Жирона» проиграла четвертый матч в ЛЧ, в активе также есть одна победа. «Штурм» набрал свои первые очки после четырех поражений на старте еврокубка.

Следующий матч подопечные Мичела в Лиге чемпионов сыграют 12 декабря против «Ливерпуля», днем позже «Штурм» будет играть против «Лилля».

Лига чемпионов. 27 ноября, 5-й тур Этапа Лиги.

Штурм – Жирона – 1:0

Гол: Биерет, 59.

Штурм – Худяков, Лавале, Гайрхофер, Айву, Газибегович, Китейшвили, Чуквуани, Бевинг (Хирлендер, 90), Джатта (Ярдымджи, 65), Ялькуйе (Хорват, 65), Бирет (Горенц-Станкович, 76).



Жирона – Гассанига, Блинд (Данджума, 67), Крейчи, Хуанпе, Франсес (Солис, 73), Мигель Гутьеррес, Ромеу, Мартин (Асприлья, 52), Хиль, Цыганков (Абель Руис, 73), Миовски (Стуани, 67).