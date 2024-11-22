«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций

Главный тренер национальной сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «дьяволам» досталась сборная Украины:

«Доволен ли я жребием? Не знаю, что значит быть довольным жребием. Каждый соперник по-своему особенный.

Очень приятно снова встретиться с Украиной, но с Турцией и Грецией тоже было бы интересно. Имеет ли значение, что мы играли с Украиной на Евро? Я не знаю. Мы знаем их игроков, но это не так важно. Как Бельгии начать снова играть хорошо? Мы знаем, что нам надо делать. Примерно понимаем, как нам надо играть с таким соперником. Мы хорошо осведомлены.

Надеюсь в марте мы сможем играть сильнейшим составом, потому что в последних матчах нам пришлось делать много изменений. Мы хотим остаться в Лиге А, это наша цель».

Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).