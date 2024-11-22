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  4. «Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
Лига наций
22 ноября 2024, 15:02 |
5785
3

«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций

Доменико Тедеско не понимает, как можно быть довольным жребием

22 ноября 2024, 15:02 |
5785
3
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер национальной сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф за место в дивизионе А Лиги наций, где «дьяволам» досталась сборная Украины:

«Доволен ли я жребием? Не знаю, что значит быть довольным жребием. Каждый соперник по-своему особенный.

Очень приятно снова встретиться с Украиной, но с Турцией и Грецией тоже было бы интересно. Имеет ли значение, что мы играли с Украиной на Евро? Я не знаю. Мы знаем их игроков, но это не так важно. Как Бельгии начать снова играть хорошо? Мы знаем, что нам надо делать. Примерно понимаем, как нам надо играть с таким соперником. Мы хорошо осведомлены.

Надеюсь в марте мы сможем играть сильнейшим составом, потому что в последних матчах нам пришлось делать много изменений. Мы хотим остаться в Лиге А, это наша цель».

Украина проведет первый матч против Бельгии на условно домашней арене (20 марта), а ответную игру – на выезде (23 марта).

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Дмитро Вербинський Источник: Het Laatste Nieuws
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Комментарии 3
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Перець
потрібно виграти в Бельгії і Тадеско з задоволенням піде у відставку
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0
PETP0
Мені страшно уявити в який футбол ми будемо грати проти бельгійців, якщо ми проти грузин ставили автобус. Будут 11 гравців весь матч грати в своєму карному і сподіватись, що бельгійці забьют собі самі? Сподіваюсь, що Ребров до березня щось змінить, але не дуже вірю.
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-1
Harun Bakircioğlu
Нам Лига А не особо-то нужна, хоть это и было бы полезно, а вот для Бельгии это статус, они будут жопу рвать, а у нас Ребров вряд ли сможет объяснить игрокам, зачем умирать на поле ради игр против Испании, Франции и Германии. Наша сборная не делает сверх того, что от нее требуется, это скорее всего будет легкая прогулка для Бельгии, даже с этим физруком Тедеско.
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-1
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