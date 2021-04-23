Шахтер предложил двухлетний контракт тренеру Сассуоло

Донецкий «Шахтер» пытается убедить 41-летнего главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби возглавить «горняков» в следующем сезоне. Об этом пишет известный журналист Николо Скира.
Специалиста у руля донецкой команды хочет видеть директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна. «Шахтер» предлагает Де Дзерби двухлетний контракт.
На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял «Дарфо Боарио», «Фоджу», «Палермо» и «Беневенто». «Сассуоло» специалист тренирует с 2018 года.
В текущем сезоне «Сассуоло» занимает 8 место в Серии А, сыграв 32 матча при разнице забитых и пропущенных мячей 54-50 и набрав 49 очков.
С 2019 года «Шахтер» возглавляет португальский специалист Луиш Каштру.
Источник — Twitter
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Де Сассуольный на 8-м месте сейчас. А если завершат на 12-м? Всё равно?)))
Судя по подорожанию электрики наверное выделят на трансферы деньги.
Только куда девать тех кто есть?
Директор "Хлібобулочного заводу" з питань виготовлення хліба ...директор вугільної шахти з видобування вугілля ...Директор піщаного карєра з видобутку піску ...директор панчішної фабрики з виготовлення панчіх ...директор мазлозаводу з питань по виготовленню масла ...ахаха ... мене плющить ...директор з футболу
Судя по подорожанию электрики наверное выделят на трансферы деньги.
Только куда девать тех кто есть?
Судя по подорожанию электрики наверное выделят на трансферы деньги.
Только куда девать тех кто есть?
Директор "Хлібобулочного заводу" з питань виготовлення хліба ...директор вугільної шахти з видобування вугілля ...Директор піщаного карєра з видобутку піску ...директор панчішної фабрики з виготовлення панчіх ...директор мазлозаводу з питань по виготовленню масла ...ахаха ... мене плющить ...директор з футболу
Де Сассуольный на 8-м месте сейчас. А если завершат на 12-м? Всё равно?)))
Судя по подорожанию электрики наверное выделят на трансферы деньги.
Только куда девать тех кто есть?
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