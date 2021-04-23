Шахтер предложил двухлетний контракт тренеру Сассуоло

Дарио Срна хочет, чтобы Роберто Де Дзерби возглавил донецкий клуб в следующем сезоне

  • 23.04.2021 10:41
  • 4571 просмотр
  • 14 комментариев
Шахтер предложил двухлетний контракт тренеру Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» пытается убедить 41-летнего главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби возглавить «горняков» в следующем сезоне. Об этом пишет известный журналист Николо Скира.

Специалиста у руля донецкой команды хочет видеть директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна. «Шахтер» предлагает Де Дзерби двухлетний контракт.

На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял «Дарфо Боарио», «Фоджу», «Палермо» и «Беневенто». «Сассуоло» специалист тренирует с 2018 года.

В текущем сезоне «Сассуоло» занимает 8 место в Серии А, сыграв 32 матча при разнице забитых и пропущенных мячей 54-50 и набрав 49 очков.

С 2019 года «Шахтер» возглавляет португальский специалист Луиш Каштру.

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Источник — Twitter

(19 голосов)

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Комментарии
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 12:09
    0
    Нестор, 23.04.2021 12:08
    Постой
    паровоз...
    Де Сассуольный на 8-м месте сейчас. А если завершат на 12-м? Всё равно?)))
    Ссылка
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 12:08
    0
    Постой
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 23.04.2021 11:50
    +2
    Поки бурБАЗЗЗЗ не скаже, не повірю
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.04.2021 11:43
    +3
    Важко сказати та спрогнозувати чи вийде у Де Дзербі змінити ситуацію в Шахтарі на краще, але з іншого боку й гірше навряд чи стане.. ) Якщо ліпших варіантів наразі не має, то треба брати те, що є.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.04.2021 11:40
    -3
    Молодий тренер, можуть заманити грошима. Але що від того зміниться? Може виграють Кубок України і вилетять в 1/8 ЛЄ. То яка різниця?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 23.04.2021 11:23
    0
    Trasher311987, 23.04.2021 11:08
    Хороший тренер.
    Судя по подорожанию электрики наверное выделят на трансферы деньги.
    Только куда девать тех кто есть?
    так избавятся от баласта марлоса дентиньо мораеса коноплчянки кривцова пятов болбата
    Ссылка
    wood-87
      wood-87, 23.04.2021 11:11
    +6
    "директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна" ....напевне найглупіша назва посади, яку тільки можна було б придумати.
    Директор "Хлібобулочного заводу" з питань виготовлення хліба ...директор вугільної шахти з видобування вугілля ...Директор піщаного карєра з видобутку піску ...директор панчішної фабрики з виготовлення панчіх ...директор мазлозаводу з питань по виготовленню масла ...ахаха ... мене плющить ...директор з футболу
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.04.2021 11:08
    +7
    Хороший тренер.
    Судя по подорожанию электрики наверное выделят на трансферы деньги.
    Только куда девать тех кто есть?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 11:07
    +5
    Saosin, 23.04.2021 10:59
    Если кроты хотят стать чемпионами в следующем сезоне, то еме не тренер нужен а судди
    судьи у шахтера и так на контракте !
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 23.04.2021 10:59
    +3
    Если кроты хотят стать чемпионами в следующем сезоне, то еме не тренер нужен а судди
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 23.04.2021 10:56
    0
    Почему бы и нет.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 10:54
    -1
    А как же Вася Кобин-отличный вариант для Шахтёра
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 23.04.2021 10:50
    +5
    Реально вышло, что Фонсека и Каштру пользовались фундаментом, заложенным Луческу. Теперь потенциал иссяк, Каштру окончательно развалил то, что было. Португальскому "специалисту" надо уже побыстрее лететь в Катар
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 23.04.2021 10:49
    +2
    хорош
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.04.2021 11:08
    +7
    Хороший тренер.
    Судя по подорожанию электрики наверное выделят на трансферы деньги.
    Только куда девать тех кто есть?
    Ссылка
    wood-87
      wood-87, 23.04.2021 11:11
    +6
    "директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна" ....напевне найглупіша назва посади, яку тільки можна було б придумати.
    Директор "Хлібобулочного заводу" з питань виготовлення хліба ...директор вугільної шахти з видобування вугілля ...Директор піщаного карєра з видобутку піску ...директор панчішної фабрики з виготовлення панчіх ...директор мазлозаводу з питань по виготовленню масла ...ахаха ... мене плющить ...директор з футболу
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 11:07
    +5
    Saosin, 23.04.2021 10:59
    Если кроты хотят стать чемпионами в следующем сезоне, то еме не тренер нужен а судди
    судьи у шахтера и так на контракте !
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 23.04.2021 10:50
    +5
    Реально вышло, что Фонсека и Каштру пользовались фундаментом, заложенным Луческу. Теперь потенциал иссяк, Каштру окончательно развалил то, что было. Португальскому "специалисту" надо уже побыстрее лететь в Катар
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 23.04.2021 11:43
    +3
    Важко сказати та спрогнозувати чи вийде у Де Дзербі змінити ситуацію в Шахтарі на краще, але з іншого боку й гірше навряд чи стане.. ) Якщо ліпших варіантів наразі не має, то треба брати те, що є.
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 23.04.2021 10:59
    +3
    Если кроты хотят стать чемпионами в следующем сезоне, то еме не тренер нужен а судди
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 23.04.2021 11:50
    +2
    Поки бурБАЗЗЗЗ не скаже, не повірю
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 23.04.2021 10:49
    +2
    хорош
    Ссылка
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 12:09
    0
    Нестор, 23.04.2021 12:08
    Постой
    паровоз...
    Де Сассуольный на 8-м месте сейчас. А если завершат на 12-м? Всё равно?)))
    Ссылка
    Нестор
      Нестор, 23.04.2021 12:08
    0
    Постой
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 23.04.2021 11:23
    0
    Trasher311987, 23.04.2021 11:08
    Хороший тренер.
    Судя по подорожанию электрики наверное выделят на трансферы деньги.
    Только куда девать тех кто есть?
    так избавятся от баласта марлоса дентиньо мораеса коноплчянки кривцова пятов болбата
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 23.04.2021 10:56
    0
    Почему бы и нет.
    Ссылка
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