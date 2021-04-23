Шахтер предложил двухлетний контракт тренеру Сассуоло

Донецкий «Шахтер» пытается убедить 41-летнего главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби возглавить «горняков» в следующем сезоне. Об этом пишет известный журналист Николо Скира.

Специалиста у руля донецкой команды хочет видеть директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна. «Шахтер» предлагает Де Дзерби двухлетний контракт.

На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял «Дарфо Боарио», «Фоджу», «Палермо» и «Беневенто». «Сассуоло» специалист тренирует с 2018 года.

В текущем сезоне «Сассуоло» занимает 8 место в Серии А, сыграв 32 матча при разнице забитых и пропущенных мячей 54-50 и набрав 49 очков.

С 2019 года «Шахтер» возглавляет португальский специалист Луиш Каштру.