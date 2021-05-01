Источник: Шахтер предлагает Де Дзерби 3-летний контракт на 10 миллионов

В последнее время «Шахтер» ведет переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. В СМИ фигурируют разные версии того, какую зарплату «горняки» предлагают итальянскому специалисту.

По информации Corriere dello Sport, «Шахтер» предлагает Де Дзерби 3-летний контракт на общую сумму 10 миллионов евро. Зарплата тренера будет составлять 3 миллиона евро в год, еще один миллион он получит в качестве бонуса за подписание контракта.

Нынешний клуб Де Дзерби, «Сассуоло», также хочет сохранить своего наставника. На следующей неделе Де Дзерби должен встретиться с генеральным директором «Сассуоло» Джованни Карневали.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что «Шахтер» предложил Де Дзерби зарплату в размере чуть более 2 миллионов евро в год. А авторитетный инсайдер Николо Скира писал о баснословной сумме в 4 миллиона евро в год.