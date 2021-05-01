Источник: Шахтер предлагает Де Дзерби 3-летний контракт на 10 миллионов

Новая версия касательно зарплаты тренера

  • 01.05.2021 15:21
  • 716 просмотров
  • 5 комментариев
Источник: Шахтер предлагает Де Дзерби 3-летний контракт на 10 миллионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В последнее время «Шахтер» ведет переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. В СМИ фигурируют разные версии того, какую зарплату «горняки» предлагают итальянскому специалисту.

По информации Corriere dello Sport, «Шахтер» предлагает Де Дзерби 3-летний контракт на общую сумму 10 миллионов евро. Зарплата тренера будет составлять 3 миллиона евро в год, еще один миллион он получит в качестве бонуса за подписание контракта.

Нынешний клуб Де Дзерби, «Сассуоло», также хочет сохранить своего наставника. На следующей неделе Де Дзерби должен встретиться с генеральным директором «Сассуоло» Джованни Карневали.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что «Шахтер» предложил Де Дзерби зарплату в размере чуть более 2 миллионов евро в год. А авторитетный инсайдер Николо Скира писал о баснословной сумме в 4 миллиона евро в год.

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Источник — Corriere dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 15:37
    +1
    тарифы пойдут в фонд зарплаты итальяшки
    Ссылка
    ди л
      ди л, 01.05.2021 15:35
    +1
    потом перейдет в ДК и будет натягивать Шахтер
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.05.2021 15:35
    -1
    олег смирнов, 01.05.2021 15:29
    А может нашу минималку предложить и выплачивать ее нерегулярно.У нас с народом ведь прокатило
    Тогда придется ему субсидию назначить, а то не сможет коммуналку оплачивать.
    Ссылка
    олег смирнов
    online
      олег смирнов, 01.05.2021 15:29
    +4
    А может нашу минималку предложить и выплачивать ее нерегулярно.У нас с народом ведь прокатило
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.05.2021 15:23
    0
    Ждём всем миром!
    Ссылка
    олег смирнов
    online
      олег смирнов, 01.05.2021 15:29
    +4
    А может нашу минималку предложить и выплачивать ее нерегулярно.У нас с народом ведь прокатило
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 01.05.2021 15:37
    +1
    тарифы пойдут в фонд зарплаты итальяшки
    Ссылка
    ди л
    online
      ди л, 01.05.2021 15:35
    +1
    потом перейдет в ДК и будет натягивать Шахтер
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.05.2021 15:23
    0
    Ждём всем миром!
    Ссылка
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