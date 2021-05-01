Много, но не 4 миллиона. Сколько Шахтер готов платить Де Дзерби

В донецком клубе определились с суммой зарплаты для нового тренера

  • 01.05.2021 09:41
  • 2517 просмотров
  • 5 комментариев
Много, но не 4 миллиона. Сколько Шахтер готов платить Де Дзерби
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» ведет переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби на предмет того, чтобы этот специалист с нового сезона заменил на посту наставника «горняков» Луиша Каштру.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» заманивает Де Дзерби сумасшедшей зарплатой в 4 миллиона евро за сезон, при том, что в «Сассуоло» наставник имеет оклад в 1,1 миллиона евро.

По нашей информации, сумма, которую «горняки» предложили Де Дзерби к рассмотрению значительно меньше указанной, и приблизительно равна окладу Паулу Фонсеки времен действия первого контракта с «Шахтером». Ориентировочно речь идет о двух с небольшим миллионах евро за сезон, то есть 4 миллиона евро – это общая сумма контракта.

Плюс ко всему «Шахтер» готов прописать в договоре с Де Дзерби серьезные бонусы, вследствие чего итальянский специалист может существенно поправить свое материальное положение при успешном выступлении команды.

Напомним, ранее сообщалось, что «горняки» также готовы рассмотреть вопрос приобретения некоторых футболистов «Сассуоло», которых хочет забрать с собой в новый клуб Де Дзерби.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    ass36
    online
      ass36, 01.05.2021 11:01
    0
    Да сюда никто и не приедет тренировать туземное племя за спасибо. Это вам не работях на заводах нае бывать.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 10:48
    0
    Три миллиона гривен и достаточно!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.05.2021 09:58
    0
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 09:55
    Ты хоть нам расскажи че иржешь? Мы тоже хотим посмеяться...
    смех без причины, признак все знают кого
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.05.2021 09:55
    -1
    Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 09:52
    Ты хоть нам расскажи че иржешь? Мы тоже хотим посмеяться...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.05.2021 09:52
    -1
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 01.05.2021 11:01
    0
    Да сюда никто и не приедет тренировать туземное племя за спасибо. Это вам не работях на заводах нае бывать.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 10:48
    0
    Три миллиона гривен и достаточно!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.05.2021 09:58
    0
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 09:55
    Ты хоть нам расскажи че иржешь? Мы тоже хотим посмеяться...
    смех без причины, признак все знают кого
    Ссылка
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