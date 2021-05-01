Много, но не 4 миллиона. Сколько Шахтер готов платить Де Дзерби

Донецкий «Шахтер» ведет переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби на предмет того, чтобы этот специалист с нового сезона заменил на посту наставника «горняков» Луиша Каштру.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» заманивает Де Дзерби сумасшедшей зарплатой в 4 миллиона евро за сезон, при том, что в «Сассуоло» наставник имеет оклад в 1,1 миллиона евро.

По нашей информации, сумма, которую «горняки» предложили Де Дзерби к рассмотрению значительно меньше указанной, и приблизительно равна окладу Паулу Фонсеки времен действия первого контракта с «Шахтером». Ориентировочно речь идет о двух с небольшим миллионах евро за сезон, то есть 4 миллиона евро – это общая сумма контракта.

Плюс ко всему «Шахтер» готов прописать в договоре с Де Дзерби серьезные бонусы, вследствие чего итальянский специалист может существенно поправить свое материальное положение при успешном выступлении команды.

Напомним, ранее сообщалось, что «горняки» также готовы рассмотреть вопрос приобретения некоторых футболистов «Сассуоло», которых хочет забрать с собой в новый клуб Де Дзерби.