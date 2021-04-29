Шахтер готов купить двух игроков Сассуоло, чтобы угодить Де Дзерби

Руководство донецкого «Шахтера» продолжает переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби на предмет 2-летнего сотрудничества, начиная со следующего сезона.

По информации авторитетной La Gazzetta dello Sport, боссы «горняков» дали понять Де Дзерби, что готовы подписать игроков «Сассуоло», которых бы очень хотел забрать с собой в новую команду тренер.

Речь идет о 29-летнем сербском атакующем полузащитнике Филипе Джуричиче и 24-летнем ивуарийском вингере Жереми Бога. Первый оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро, второй – в 22 миллиона евро. Возможно, «Шахтеру» удастся подписать этих игроков дешевле указанных сумм, так как контракты обоих футболистов с «Сассуоло» рассчитаны до лета следующего года.

Также сообщается, что на сегодня у Роберто Де Дзерби была намечена встреча с генеральным директором «Сассуоло» Джованни Карневали, но буквально в последний момент тренер попросил о ее переносе, мотивировав это срочными обязательствами, суть которых источник не раскрывает.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов платить Де Дзерби 4 миллиона евро за сезон, что гораздо больше его нынешней зарплаты в «Сассуоло» (1,1 миллиона евро).

Де Дзерби и Шахтер: вариант интересный, но не оптимальный