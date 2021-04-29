Шахтер готов купить двух игроков Сассуоло, чтобы угодить Де Дзерби

Руководство донецкого «Шахтера» продолжает переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби на предмет 2-летнего сотрудничества, начиная со следующего сезона.
По информации авторитетной La Gazzetta dello Sport, боссы «горняков» дали понять Де Дзерби, что готовы подписать игроков «Сассуоло», которых бы очень хотел забрать с собой в новую команду тренер.
Речь идет о 29-летнем сербском атакующем полузащитнике Филипе Джуричиче и 24-летнем ивуарийском вингере Жереми Бога. Первый оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро, второй – в 22 миллиона евро. Возможно, «Шахтеру» удастся подписать этих игроков дешевле указанных сумм, так как контракты обоих футболистов с «Сассуоло» рассчитаны до лета следующего года.
Также сообщается, что на сегодня у Роберто Де Дзерби была намечена встреча с генеральным директором «Сассуоло» Джованни Карневали, но буквально в последний момент тренер попросил о ее переносе, мотивировав это срочными обязательствами, суть которых источник не раскрывает.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов платить Де Дзерби 4 миллиона евро за сезон, что гораздо больше его нынешней зарплаты в «Сассуоло» (1,1 миллиона евро).
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я согласен чтобы Шахтер купил Неймара у Псж
Ща тебе Закарпатлох все расскажет
Я не беру еврокубки.
Брать 3 мяча от Львова тех же получаем тоже самое.
Я очень хочу чтобы пришел де дзерби и пришли именно атакующие игроки.
Вингер это позиция которая вытеснила позицию нападающего для забивания мячей.
Это значит если он стоит этих денег значит на него большие надежды и это готовый игрок.
В сумме это 32 млн евро ок если скосить пускай 25.
Для Упл. Для нынешнего Шахтера где его жизнь вся в арендах включая базу и стадион плюс пандемия.
Это значит риск.
А соответственно утка.
Учитывая что у Шахтера накопился баласт из 10-12 игроков как думаешь это поможет?
Я согласен чтобы Шахтер купил Неймара у Псж
или всем пилить лес, вымывать бурштын и тягать сигареты котрабандой?)
Аналогично с другим.
Тете уже взяли за 16 в начале 2019 года прошло 2.5 года.
Можно ли тете сейчас продать за 30?
Я согласен чтобы Шахтер купил Неймара у Псж
Шахтёр преуспел в перепродаже, грамтной инвестиции. На кой ляд им чувак 22 ляма ? Бернард ещё свеж в воспоминаниях. Так тогда бабки рекой , а сейчас вот уже всё поскромнее...
Я согласен чтобы Шахтер купил Неймара у Псж
Ща тебе Закарпатлох все расскажет
Я не беру еврокубки.
Брать 3 мяча от Львова тех же получаем тоже самое.
Я очень хочу чтобы пришел де дзерби и пришли именно атакующие игроки.
Вингер это позиция которая вытеснила позицию нападающего для забивания мячей.
Это значит если он стоит этих денег значит на него большие надежды и это готовый игрок.
В сумме это 32 млн евро ок если скосить пускай 25.
Для Упл. Для нынешнего Шахтера где его жизнь вся в арендах включая базу и стадион плюс пандемия.
Это значит риск.
А соответственно утка.
Учитывая что у Шахтера накопился баласт из 10-12 игроков как думаешь это поможет?
Аналогично с другим.
Тете уже взяли за 16 в начале 2019 года прошло 2.5 года.
Можно ли тете сейчас продать за 30?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.