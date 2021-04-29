Шахтер готов купить двух игроков Сассуоло, чтобы угодить Де Дзерби

Филип Джуричич и Жереми Бога могут перебраться в украинскую Премьер-лигу

  • 29.04.2021 09:08
  • 4580 просмотров
  • 33 комментария
Шахтер готов купить двух игроков Сассуоло, чтобы угодить Де Дзерби
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Бога

Руководство донецкого «Шахтера» продолжает переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби на предмет 2-летнего сотрудничества, начиная со следующего сезона.

По информации авторитетной La Gazzetta dello Sport, боссы «горняков» дали понять Де Дзерби, что готовы подписать игроков «Сассуоло», которых бы очень хотел забрать с собой в новую команду тренер.

Речь идет о 29-летнем сербском атакующем полузащитнике Филипе Джуричиче и 24-летнем ивуарийском вингере Жереми Бога. Первый оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро, второй – в 22 миллиона евро. Возможно, «Шахтеру» удастся подписать этих игроков дешевле указанных сумм, так как контракты обоих футболистов с «Сассуоло» рассчитаны до лета следующего года.

Также сообщается, что на сегодня у Роберто Де Дзерби была намечена встреча с генеральным директором «Сассуоло» Джованни Карневали, но буквально в последний момент тренер попросил о ее переносе, мотивировав это срочными обязательствами, суть которых источник не раскрывает.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов платить Де Дзерби 4 миллиона евро за сезон, что гораздо больше его нынешней зарплаты в «Сассуоло» (1,1 миллиона евро).

Де Дзерби и Шахтер: вариант интересный, но не оптимальный

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(11 голосов)

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Комментарии
    funcat
      funcat, 29.04.2021 10:05
    0
    Trasher311987, 29.04.2021 09:45
    В принципе увидев в матче с Александрией защиту Сиприано Хочолава Витао Болбат.
    Я согласен чтобы Шахтер купил Неймара у Псж
    Стартано то Витао - потенциально игроки по 50 Лямов , а последнего шахтёра увёл у Барсы , та до сих пор локти кусает
    Ща тебе Закарпатлох все расскажет
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 29.04.2021 10:01
    -1
    Этого не может произойти,это какая-то чушь даже не утка
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:53
    -3
    zhyr, 29.04.2021 09:43
    Це ж якими потрібно бути моральними виродками, щоб радіти тому, що олігархи гноблять народ заради своїх іграшок.
    Хіба ти не відчув іронію в моїх словах?
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 09:53
    +1
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:49
    Усбагойся, не надо впадать в истерику по пустякам.
    Ты меня не успокаивай, твой кателок думать не предназначен, футбольный профессор 6 разряда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 09:52
    0
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:47
    Ну эти четверо никогда не играют, это глухой запас
    Ок меняем на Кривцова Матвиенко Додо Бондаря, ищем таблицу пропущенных мячей в Упл только.
    Я не беру еврокубки.
    Брать 3 мяча от Львова тех же получаем тоже самое.
    Я очень хочу чтобы пришел де дзерби и пришли именно атакующие игроки.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 09:50
    0
    ENJOY, 29.04.2021 09:45
    не внимательно читаешь.. 22 стоит 24-х летний... поэтому твой опус сатирическим получился
    Ссори наоборот, но суть не меняет.
    Вингер это позиция которая вытеснила позицию нападающего для забивания мячей.
    Это значит если он стоит этих денег значит на него большие надежды и это готовый игрок.
    В сумме это 32 млн евро ок если скосить пускай 25.
    Для Упл. Для нынешнего Шахтера где его жизнь вся в арендах включая базу и стадион плюс пандемия.
    Это значит риск.
    А соответственно утка.
    Учитывая что у Шахтера накопился баласт из 10-12 игроков как думаешь это поможет?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:50
    -3
    ENJOY, 29.04.2021 09:48
    согласен, нужны игроки, которые прямо с трапа самолета переобувшись в бутсы смогут делать результат
    100%. Надеюсь Палкин и Боту это уже понимают
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:49
    -2
    Igor Avtoigor, 29.04.2021 09:45
    При чем здесь свитло придурошный, ты моя тупое как полено как и Сашка что писданул это, своей башки нет?!?
    Усбагойся, не надо впадать в истерику по пустякам.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 09:48
    -1
    zhyr, 29.04.2021 09:43
    Це ж якими потрібно бути моральними виродками, щоб радіти тому, що олігархи гноблять народ заради своїх іграшок.
    Да они епнутые на всю голову, один кинул высер, а второй эту какашку подхватил. Моральные уроды это мягко сказано
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 09:48
    0
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:45
    Шахтёру нужны опытные игроки, а не только дети которых понабирали. Этим детям надо у кого-то учиться. Возьмём Аталанта к примеру то там нет такого что больше чем пол команды детей, там баланс между молодыми и опытными
    согласен, нужны игроки, которые прямо с трапа самолета переобувшись в бутсы смогут делать результат
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:47
    -3
    Trasher311987, 29.04.2021 09:45
    В принципе увидев в матче с Александрией защиту Сиприано Хочолава Витао Болбат.
    Я согласен чтобы Шахтер купил Неймара у Псж
    Ну эти четверо никогда не играют, это глухой запас
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 29.04.2021 09:46
    -3
    zhyr, 29.04.2021 09:43
    Це ж якими потрібно бути моральними виродками, щоб радіти тому, що олігархи гноблять народ заради своїх іграшок.
    наша страна устроена так, что только олигархи создают большинство рабочих мест
    или всем пилить лес, вымывать бурштын и тягать сигареты котрабандой?)
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 09:45
    +1
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:38
    Теж сподіваюся, що швидко заплатять за світло.
    При чем здесь свитло придурошный, ты моя тупое как полено как и Сашка что писданул это, своей башки нет?!?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:45
    -5
    Шахтёру нужны опытные игроки, а не только дети которых понабирали. Этим детям надо у кого-то учиться. Возьмём Аталанта к примеру то там нет такого что больше чем пол команды детей, там баланс между молодыми и опытными
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 09:45
    0
    Trasher311987, 29.04.2021 09:41
    Один 29 лет стоит 22 млн ну ок торг пускай 15 плюс бонусы если контракт хотя бы 2+1 это 31 год, значит надо его продать минимум за 25-30 потом.
    Аналогично с другим.
    Тете уже взяли за 16 в начале 2019 года прошло 2.5 года.
    Можно ли тете сейчас продать за 30?
    не внимательно читаешь.. 22 стоит 24-х летний... поэтому твой опус сатирическим получился
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 09:45
    -2
    В принципе увидев в матче с Александрией защиту Сиприано Хочолава Витао Болбат.
    Я согласен чтобы Шахтер купил Неймара у Псж
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 29.04.2021 09:44
    0
    гадание на куриных косточках))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 29.04.2021 09:43
    +2
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:38
    Теж сподіваюся, що швидко заплатять за світло.
    Це ж якими потрібно бути моральними виродками, щоб радіти тому, що олігархи гноблять народ заради своїх іграшок.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 09:43
    +2
    С говна пулю не слепишь
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 09:42
    +1
    ENJOY, 29.04.2021 09:28
    берем
    Я согласен
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 29.04.2021 09:37
    +3
    jetcrow, 29.04.2021 09:34
    Такой ход развалит бразильскую касту в шахте наглухо.
    давно пора
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 29.04.2021 09:32
    +3
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:26
    Було б чудово. 32 мільйони за цих двох гравців. Для Ахметова - це не гроші. Динамівці заплатять за електроенергію і тим самим куплять нам цих двох гравців.
    Срочно врача в палату к Закарпатлоху
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 29.04.2021 09:43
    +2
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:38
    Теж сподіваюся, що швидко заплатять за світло.
    Це ж якими потрібно бути моральними виродками, щоб радіти тому, що олігархи гноблять народ заради своїх іграшок.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 09:43
    +2
    С говна пулю не слепишь
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.04.2021 09:36
    +2
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:26
    Було б чудово. 32 мільйони за цих двох гравців. Для Ахметова - це не гроші. Динамівці заплатять за електроенергію і тим самим куплять нам цих двох гравців.
    Ну что там чудового ?
    Шахтёр преуспел в перепродаже, грамтной инвестиции. На кой ляд им чувак 22 ляма ? Бернард ещё свеж в воспоминаниях. Так тогда бабки рекой , а сейчас вот уже всё поскромнее...
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 09:28
    +2
    берем
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 09:53
    +1
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:49
    Усбагойся, не надо впадать в истерику по пустякам.
    Ты меня не успокаивай, твой кателок думать не предназначен, футбольный профессор 6 разряда
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 09:45
    +1
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:38
    Теж сподіваюся, що швидко заплатять за світло.
    При чем здесь свитло придурошный, ты моя тупое как полено как и Сашка что писданул это, своей башки нет?!?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 09:42
    +1
    ENJOY, 29.04.2021 09:28
    берем
    Я согласен
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 29.04.2021 09:34
    +1
    Такой ход развалит бразильскую касту в шахте наглухо.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 29.04.2021 09:34
    +1
    Ну все, началась волна слухов. Первого Шахтер точно не купит, так как ему 29 лет, а горняки таких возрастных не берут.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 29.04.2021 09:13
    +1
    А може штук 10 хай куплять, а той кротячий ширпотреб розженуть?!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 29.04.2021 10:05
    0
    Trasher311987, 29.04.2021 09:45
    В принципе увидев в матче с Александрией защиту Сиприано Хочолава Витао Болбат.
    Я согласен чтобы Шахтер купил Неймара у Псж
    Стартано то Витао - потенциально игроки по 50 Лямов , а последнего шахтёра увёл у Барсы , та до сих пор локти кусает
    Ща тебе Закарпатлох все расскажет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 09:52
    0
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:47
    Ну эти четверо никогда не играют, это глухой запас
    Ок меняем на Кривцова Матвиенко Додо Бондаря, ищем таблицу пропущенных мячей в Упл только.
    Я не беру еврокубки.
    Брать 3 мяча от Львова тех же получаем тоже самое.
    Я очень хочу чтобы пришел де дзерби и пришли именно атакующие игроки.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 09:50
    0
    ENJOY, 29.04.2021 09:45
    не внимательно читаешь.. 22 стоит 24-х летний... поэтому твой опус сатирическим получился
    Ссори наоборот, но суть не меняет.
    Вингер это позиция которая вытеснила позицию нападающего для забивания мячей.
    Это значит если он стоит этих денег значит на него большие надежды и это готовый игрок.
    В сумме это 32 млн евро ок если скосить пускай 25.
    Для Упл. Для нынешнего Шахтера где его жизнь вся в арендах включая базу и стадион плюс пандемия.
    Это значит риск.
    А соответственно утка.
    Учитывая что у Шахтера накопился баласт из 10-12 игроков как думаешь это поможет?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 09:48
    0
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:45
    Шахтёру нужны опытные игроки, а не только дети которых понабирали. Этим детям надо у кого-то учиться. Возьмём Аталанта к примеру то там нет такого что больше чем пол команды детей, там баланс между молодыми и опытными
    согласен, нужны игроки, которые прямо с трапа самолета переобувшись в бутсы смогут делать результат
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 09:45
    0
    Trasher311987, 29.04.2021 09:41
    Один 29 лет стоит 22 млн ну ок торг пускай 15 плюс бонусы если контракт хотя бы 2+1 это 31 год, значит надо его продать минимум за 25-30 потом.
    Аналогично с другим.
    Тете уже взяли за 16 в начале 2019 года прошло 2.5 года.
    Можно ли тете сейчас продать за 30?
    не внимательно читаешь.. 22 стоит 24-х летний... поэтому твой опус сатирическим получился
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 29.04.2021 09:44
    0
    гадание на куриных косточках))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:36
    0
    pricolist, 29.04.2021 09:34
    Ну все, началась волна слухов. Первого Шахтер точно не купит, так как ему 29 лет, а горняки таких возрастных не берут.
    А Коно не возрастной был?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 09:36
    0
    jetcrow, 29.04.2021 09:34
    Такой ход развалит бразильскую касту в шахте наглухо.
    Может это и к лучшему
    Ссылка
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