Де Дзерби и Шахтер: вариант интересный, но не оптимальный

Тут у нас не какой-то там дым, а самый настоящий костер: «Шахтер» действительно очень серьезно продвинулся в переговорах с главным тренером итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. 41-летний итальянец уже ближайшим летом может повести «горняков» к светлому будущему.

В пользу именно такого сценария говорят не только инсайды всех мастей и географий, называя уже и размер зарплаты нового шахтерского Мистера (четыре миллиона евро в год), и срок его соглашения с донецким клубом (два года), но и сам Де Дзерби прозрачно намекает, что хотел бы попробовать чего-то нового, посему «проводит бессонные ночи в раздумьях о своем будущем».

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В принципе, для смены рабочей (да и не только) обстановки сейчас для Роберто самый подходящий момент. По расхожему утверждению итальянских медиа, тренер «Сассуоло» достиг в своей нынешней команде потолка. Он создал интересную и боеспособную банду, на которую не без любопытства засматривается вся Италия, но вот прыгнуть выше своей головы ни Де Дзерби, ни его «Сассуоло» уже не могут. Каким бы ни был новатором этот тренер, он не способен бросить перчатку Конте или Пирло. Да и Гасперини тоже. Потому что «Сассуоло» по кадровому подбору уступает не только «Интеру», «Юве» и «Аталанте», но и обоим римским клубам, а еще и «Милану» с «Наполи». Пробиться в еврокубки в нынешнем сезоне «Сассуоло» уже не сможет, а если в межсезонье продаст своих лидеров (особенно Берарди и Локателли), то с мечтой о евроарене можно расстаться надолго. Поэтому если Де Дзерби хочет расти, как тренер, ему нужно уходить именно сейчас.

Ключевой в данной ситуации вопрос – «куда». В Италии на него отвечают традиционно просто: нужно не спешить с резкими движениями, а дождаться конца нынешнего сезона. Там наверняка окажется, что условные «Рома», «Фиорентина» или «Наполи» будут нуждаться в новой молодой крови на тренерском мостике. И нынешний тренер «Сассуоло» в этой связи был бы весьма востребован. Потому что его трансфер в одну из этих команд видится очень логичным и правильным: уроженец Брешиа уже успел хорошо зарекомендовать себя в команде-середняке, почему бы ему не попробовать счастья на новом, более амбициозном месте.

Мне кажется, в данном случае, то бишь если бы Де Дзерби возглавил условный «Наполи», сложились бы воедино все фигурки конструктора лего. Каким бы ни был незаурядным и нестандартным этот тренер, он все равно еще «сыроват» для слишком радикальных ходов, для кардинальной смены декораций. Де Дзерби стажировался у Гвардиолы в «Баварии», посему он помешан на «тики-таке», его называют вторым Сарри, хотя сам Маурицио это и отрицает, но вот чего-то своего, аутентичного, Роберто пока еще не явил Серии А. Не явил не в последнюю очередь потому, что весьма сложно стать Гарибальди, опираясь лишь на хлипкую крепость периферии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери и Роберто Де Дзерби

Для того, чтобы Де Дзерби выйти на новый уровень, причем не просто новый, а качественно новый, то есть возглавить команды типа «Юве» или «Боруссии», ему, на мой взгляд, нужно «повариться» в команде, которая не просто претендует, а играет в еврокубках. Он должен попробовать играть через три дня на четвертый, должен попробовать перевоспитать не только сбитого летчика Боатенга, но и кого-то моложе и ярче, должен испытывать давление со стороны клубного руководства, а не режим тотального одобрения. И вот тогда, когда он узнает на вкус, что такое еврокубки на постоянной основе, как готовить команду для борьбы на нескольких фронтах, как по-настоящему работать со звездами, тогда можно замахнуться и на «Вильяма нашего Шекспира». Одним словом, Де Дзерби сейчас нужен более амбициозный проект, чем «Сассуоло», но менее рисковый, чем «Шахтер».

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«Шахтеру» на данном этапе нужен, на мой взгляд, тренер вроде Невио Скалы, то есть устоявшийся авторитет-прагматик, который мигом наведет порядок, а не молодой романтик, который будет пытаться перестраивать, искать новые резоны и пути сближения с коллективом, а это чревато погрязнуть в тине проблем. А то и вовсе сгинуть под их руинами. Аллегри и тот же Сарри, как по мне, были бы намного подходящими клиентами для разбора завалов имени Каштру. За счет богатейшего опыта и «железного кулака» эти двое (и им подобные) мгновенно выжгли бы ересь и заставили глаза гореть.

Де Дзерби в силу и нежного, как для тренера, возраста, и иного профильного мировоззрения – он приверженец скорее «степ бай степ», эволюции, что подразумевает сначала разломать старое, а уже затем строить что-то новое – вряд ли сможет «перезапустить» проект «Шахтер» сразу, в новом сезоне, чтобы к концу сезона команда выглядела, как новая копейка. Мне кажется, времени для раскачки в «Шахтере» у Роберто не может быть по определению.

А ведь это время ему позарез понадобится. Потому что он придет в абсолютно новую для себя среду, настолько новую, что полгода уйдет лишь на то, чтобы привыкнуть к киевской гостинице и украинскому быту.

Это ведь не Мирча Луческу, который приходил в «Шахтер» в статусе бонзы, а в «Динамо» - в статусе всезнающего гуру. Нужно понимать, что такой поддержки президента клуба, которая была в своей время у Мирчи, у Де Дзерби не будет: и тренер не того калибра, и президент не тех эмоций. Да и с бразильским «табором» ему вряд ли придется просто. Доселе Де Дзерби не имел возможности работать бок о бок с такой численной легионерской колонией (в его нынешней команде «сынов Копакабаны» лишь двое). К тому же, в случае прихода в «Шахтер» Де Дзерби обязательно столкнется с решением проблемы смены поколений. И если Фонсека выскочил сухим из воды благодаря прежнему багажу, то вот Каштру провернуть подобный трюк не смог. Где гарантия, что это сможет сделать молодой и «не тертый» наставник, привыкший больше взращивать «Бабу Ягу в своем коллективе», а не искать или перепрофилировать кадры из чужого хозяйства.

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В общем, увлечение Де Дзерби идеями Гвардиолы, его ставка на тотальный контроль мяча, множество коротких передач, во главе угла – игра, а не результат – все эти и другие характеристики и нюансы вроде бы говорят о том, что молодой итальянский тренер по группе крови подходит под философию «Шахтера». Только вот эта философия, как по мне, сейчас нуждаемся в изрядной корректировке. Обеспечить заоблачный процент владения мячом «горнякам» мог и Каштру. Как и местами подстроиться под манеру игры «Реала» и «Интера». В этой связи можно не сомневаться, что дело прямолинейного португальца Де Дзерби продолжит, а может и приумножит. Но сейчас ведь главное другое – приучить команду не терять «свои» очки, научить ее реализовывать это самое игровое преимущество, сходу провести перестройку: внедрить новых игроков, попрощаться с ненужными. Способен ли на это Де Дзерби? Сомневаюсь. Потому что он еще не сталкивался с подобного уровня проблемами и вызовами. И решит ли он их – это, в лучшем случае, пятьдесят на пятьдесят. А это небольшой процент удачи: скорее кот в мешке, нежели Мессия.

Но если в итоге у руля «Шахтера» все-таки окажется нынешний тренер «Сассуоло», лично мне за его терзаниями и метаниями на новом месте будет как минимум интересно наблюдать. Потому что путь наименьшего сопротивления, который выбрали в донецком клубе после Луческу, уже порядком набил оскомину. Пришла пора полностью поменять батарейки. Де Дзерби - вряд ли идеальная кандидатура для этой миссии. Точнее, совсем не идеальная. Но он в отличие от двух последних тренеров «Шахтера» таки способен на поступок, что уже немаловажно.