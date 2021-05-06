Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить «Шахтер» со следующего сезона, сообщает ViolaNews.com со ссылкой на сегодняшний выпуск La Gazzetta dello Sport.
В последние недели Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. В ходе общения обсуждалась концепция нового проекта, в ответе за который в «Шахтере» будет Де Дзерби. Также украинский клуб выразил готовность по возможности подписать некоторых нынешних футболистов «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что конкуренцию «Шахтеру» по Де Дзерби может составить «Фиорентина», но сейчас вариант перехода коуча из «Сассуоло» в стан «фиалок» кажется маловероятным.
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Источник — ViolaNews.com
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yroslo-pochty-vtroe-za-hod
yroslo-pochty-vtroe-za-hod
Вы представляете сейчас возвращаются из аренды 14 игроков Марика, плюс Конопля из Десны, непонятно что с Кайоде будет.
Он вообще не хочет за вас играть.
Плюс состав нынешний.
Плюс расформировывается ю21.
Это 40-50 игроков.
Интересно куда их вы девать будете?
Новый фарм?
Вы представляете сейчас возвращаются из аренды 14 игроков Марика, плюс Конопля из Десны, непонятно что с Кайоде будет.
Он вообще не хочет за вас играть.
Плюс состав нынешний.
Плюс расформировывается ю21.
Это 40-50 игроков.
Интересно куда их вы девать будете?
Новый фарм?
Тем интереснее будет .
Интересно, ведь в последний раз не португалоговорящий тренер был в Шахтере почти 20 лет тому назад
Сейчас в эру технологии смотреть можно все что угодно и где угодно.
И наш чемпионат далеко не плох.
Надеемся.
Верим.
Ждём...
То есть против бразил
На 6 мая тишина.
Это значит дзерби приходит и смотрит сначала команду но времени нет, ведь надо уже стартовать в квалификации.
Цель лч.
С кем должна по вашему попрощаться команда?
Сейчас в эру технологии смотреть можно все что угодно и где угодно.
И наш чемпионат далеко не плох.
Почему при Тете 16 млн, Соломоне 5 млн, Додо 3 млн, Маркосу Антонио 3 млн, Динамо выигрывает чемпионство +14 на данный момент?
А при Боге Джуричичу и т.д. Должно проиграть?
Почему команда соссуолло занимает при таком крутом тренере 8 место?
Что делать с арендоваными игроками Мариуполя которые в большинстве не могут обыграть Динамо?
Что делать с нынешними игроками Шахтера если на 6 мая нет интереса ни к одному игроку?
Очень интересны ваши ответа как болельщика Шахтера
yroslo-pochty-vtroe-za-hod
Интересно, ведь в последний раз не португалоговорящий тренер был в Шахтере почти 20 лет тому назад
На 6 мая тишина.
Это значит дзерби приходит и смотрит сначала команду но времени нет, ведь надо уже стартовать в квалификации.
Цель лч.
С кем должна по вашему попрощаться команда?
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