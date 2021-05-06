Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить Шахтер

Тренер «Сассуоло» уже обсуждает с украинским клубом то, как будет развиваться их совместный проект

  • 06.05.2021 11:12
  • 6895 просмотров
  • 58 комментариев
Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить «Шахтер» со следующего сезона, сообщает ViolaNews.com со ссылкой на сегодняшний выпуск La Gazzetta dello Sport.

В последние недели Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. В ходе общения обсуждалась концепция нового проекта, в ответе за который в «Шахтере» будет Де Дзерби. Также украинский клуб выразил готовность по возможности подписать некоторых нынешних футболистов «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что конкуренцию «Шахтеру» по Де Дзерби может составить «Фиорентина», но сейчас вариант перехода коуча из «Сассуоло» в стан «фиалок» кажется маловероятным.

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Источник — ViolaNews.com

(13 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:51
    0
    Venom, 06.05.2021 12:49
    А ушатые бандерлоги и дальше будут восхывалять рыжего пид*ра
    Это хорошо для развития Шахтёра. Так что есть как плюсы так и минусы
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:50
    0
    funcat, 06.05.2021 12:38
    Уверен, ещё месяц назад ты даже не слышал такого тренера , чему ты радуешься ?
    Тренера то я не знал, но слышал много говорят что-то типа этого "Сассуоло - боэва конячка в Італії зараз", непоступливі, небезпечні і так далі. Потом 2 очка отставания от Ромы, большая пропасть между Сассуоло и командами ниже в таблице, недавняя серия с побед над хорошими клубами, включая Милан на выезде (1:2), даёт предпосылки считать Дзерби тренером который может оправдать ожидания. Плюс надежды на то что Дзерби перетащет некоторых ключевых игроков Сассуоло к нам
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 06.05.2021 12:49
    -1
    VAD, 06.05.2021 12:47
    https://korrespondent.net/business/financial/4354944-sostoianye-akhmetova-v
    yroslo-pochty-vtroe-za-hod
    А ушатые бандерлоги и дальше будут восхывалять рыжего пид*ра
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.05.2021 12:47
    +1
    https://korrespondent.net/business/financial/4354944-sostoianye-akhmetova-v
    yroslo-pochty-vtroe-za-hod
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:44
    -1
    Trasher311987, 06.05.2021 12:40
    А Корниенко что делать?
    Вы представляете сейчас возвращаются из аренды 14 игроков Марика, плюс Конопля из Десны, непонятно что с Кайоде будет.
    Он вообще не хочет за вас играть.
    Плюс состав нынешний.
    Плюс расформировывается ю21.
    Это 40-50 игроков.
    Интересно куда их вы девать будете?
    Новый фарм?
    Те кто до сих пор был в аренде так и будет в аренде, с некоторыми контракт розорвут.
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 06.05.2021 12:44
    0
    Никто не знает, что принесет Шахтеру этот тренер. Единственное, похоже с бразильским вектором будет покончено. И это хорошо.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 12:40
    -3
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:27
    Сиприано, Малышев и Пятов да, тоже должны уйти. Исмаили залечит травму и будет лидером. У Витао были отличные игры с Интером. Считаю что у него огромный потенциал, но он ещё молодой и неопытный. Надо в аренду в Спортинг его, там где Фернандо был недавно, или в Виторию Гимараеш, там где Додо был в аренде.
    А Корниенко что делать?
    Вы представляете сейчас возвращаются из аренды 14 игроков Марика, плюс Конопля из Десны, непонятно что с Кайоде будет.
    Он вообще не хочет за вас играть.
    Плюс состав нынешний.
    Плюс расформировывается ю21.
    Это 40-50 игроков.
    Интересно куда их вы девать будете?
    Новый фарм?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 12:38
    +1
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:15
    Уверен, ещё месяц назад ты даже не слышал такого тренера , чему ты радуешься ?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 12:37
    -1
    Вот и отлично .
    Тем интереснее будет .
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.05.2021 12:29
    +1
    Real Trent, 06.05.2021 11:25
    Теперь у нас будет восточноевропейское сасуолло)
    Кроты соссуоловцы (сокращенно сосуны), а че звучит
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:27
    -1
    Trasher311987, 06.05.2021 12:12
    А Пятов, Сиприано Исмаили Алан Патрик Витао, Малышев?
    Сиприано, Малышев и Пятов да, тоже должны уйти. Исмаили залечит травму и будет лидером. У Витао были отличные игры с Интером. Считаю что у него огромный потенциал, но он ещё молодой и неопытный. Надо в аренду в Спортинг его, там где Фернандо был недавно, или в Виторию Гимараеш, там где Додо был в аренде.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 06.05.2021 12:22
    0
    О ну все готовься страна к повышению тарифов....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 12:14
    +1
    Bolshoi, 06.05.2021 12:10
    Я так понимаю, именно сейчас они это и обсуждают, если обсуждают.
    Обсуждают они деньги и условия.
    Интересно, ведь в последний раз не португалоговорящий тренер был в Шахтере почти 20 лет тому назад
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 12:13
    0
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:11
    Не верь. А вообще я считаю что хорошо что пока не смотрят. Так как я бы не хотел чтобы наши лидеры покидали команду
    И будет история как и с тайсоном
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 12:12
    0
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:10
    С Дентіньйо, Марлосом, Хочолавой, Болбатом. Остальных пока что надо оставить
    А Пятов, Сиприано Исмаили Алан Патрик Витао, Малышев?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:11
    -3
    Trasher311987, 06.05.2021 12:09
    Не верю я в эти мантры.
    Сейчас в эру технологии смотреть можно все что угодно и где угодно.
    И наш чемпионат далеко не плох.
    Не верь. А вообще я считаю что хорошо что пока не смотрят. Так как я бы не хотел чтобы наши лидеры покидали команду
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 06.05.2021 12:10
    -1
    Круто!
    Надеемся.
    Верим.
    Ждём...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 12:10
    -1
    Trasher311987, 06.05.2021 12:08
    Нет не крах, мне интересно пойдет ли Де Дзерби против системы.
    То есть против бразил
    Я так понимаю, именно сейчас они это и обсуждают, если обсуждают.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:10
    -3
    Trasher311987, 06.05.2021 12:06
    Ещё раз "предлагали" это прошедшее время.
    На 6 мая тишина.
    Это значит дзерби приходит и смотрит сначала команду но времени нет, ведь надо уже стартовать в квалификации.
    Цель лч.
    С кем должна по вашему попрощаться команда?
    С Дентіньйо, Марлосом, Хочолавой, Болбатом. Остальных пока что надо оставить
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 12:09
    0
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:08
    Жди еврокубков. Во время еврокубков игроки на виду. Чемпионат Украины же никто не смотрит в Европе
    Не верю я в эти мантры.
    Сейчас в эру технологии смотреть можно все что угодно и где угодно.
    И наш чемпионат далеко не плох.
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 06.05.2021 11:25
    +7
    Теперь у нас будет восточноевропейское сасуолло)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.05.2021 11:34
    +5
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:29
    Эсли будет официальное подтверждение, а все к этому идёт, и придут несколько ключевых игроков Сассуоло к нам (Джуричич, Бога, Берарди) то это 90% что Динамо опять, как минимум лет 5, не увидит золотые медали чемпионата Украины.
    Це буде "ржака", якщо Шахтар понакупляє купу гравців і нового тренера за шалені бабки ( ті ж кого кличе італієць за собою, явно на мінімальну в Шахтар не підуть...), а на виході циган, практично без гучних трансферів, знову кротів обскаче...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.05.2021 12:05
    +3
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:41
    Академии Шахты и Динамо годятся чтобы занимать первые-вторые места чемпионата Украины. Эсли хотим успехов в Европе то надо чтобы все украинцы были в защите, а на всех атакующих позициях должны быть легионеры. Среди хороших атакующих игроков европейского уровня - украинцев сейчас только Цыганков и Малина. Остальные - так себе или даже хуже. Не из кого выбирать. Да и в принципе никогда не было в Украине, кроме Коно, Шевы и частично Реброва. Нашим академиям приходиться ждать по 10 лет чтобы ввростить хоть одного приличного атакующего игрока! Поэтому все уже устали ждать и стремятся искать таких в Европе, где их навалом
    результат работы академии Шахты смотри на команду Мариуполь - 12 в аренде - надежда Шахтера...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 12:03
    +3
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:55
    Только начал читать твой комент и уже имею аргумент. А +23 не при Тёте, Соломон, Додо и других было? Это говорит что Шахтёр может и +23 сделать опять если вернуть баланс и нормальный микроклиматом в команду, тот который был
    +23 было не при Тете, а при Михайличенко.
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 06.05.2021 11:18
    +3
    А зачем Шахтеру ихняя академия? Всех распустить. Все равно покупают только бразил, а сейчас за большие бабки будут покупать под этого тренера
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 12:06
    +2
    Интересно, что из этого получится. Как по-мне, так полный крах.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 12:02
    +2
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:57
    Почему команда Сассуоло занимает 8е место? Так у них нет тех же финансов, возможностей и игроков которые есть у Юве, Интер, Наполи, Ромы...
    Тогда о каких успехах в Европе ты здесь пишешь?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 11:51
    +2
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:29
    Эсли будет официальное подтверждение, а все к этому идёт, и придут несколько ключевых игроков Сассуоло к нам (Джуричич, Бога, Берарди) то это 90% что Динамо опять, как минимум лет 5, не увидит золотые медали чемпионата Украины.
    Шикарная логика.
    Почему при Тете 16 млн, Соломоне 5 млн, Додо 3 млн, Маркосу Антонио 3 млн, Динамо выигрывает чемпионство +14 на данный момент?
    А при Боге Джуричичу и т.д. Должно проиграть?
    Почему команда соссуолло занимает при таком крутом тренере 8 место?
    Что делать с арендоваными игроками Мариуполя которые в большинстве не могут обыграть Динамо?
    Что делать с нынешними игроками Шахтера если на 6 мая нет интереса ни к одному игроку?
    Очень интересны ваши ответа как болельщика Шахтера
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 11:17
    +2
    Только Ахметов об этом ничего не знает.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.05.2021 12:47
    +1
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    yroslo-pochty-vtroe-za-hod
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 06.05.2021 12:38
    +1
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:15
    Уверен, ещё месяц назад ты даже не слышал такого тренера , чему ты радуешься ?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 06.05.2021 12:29
    +1
    Real Trent, 06.05.2021 11:25
    Теперь у нас будет восточноевропейское сасуолло)
    Кроты соссуоловцы (сокращенно сосуны), а че звучит
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 12:14
    +1
    Bolshoi, 06.05.2021 12:10
    Я так понимаю, именно сейчас они это и обсуждают, если обсуждают.
    Обсуждают они деньги и условия.
    Интересно, ведь в последний раз не португалоговорящий тренер был в Шахтере почти 20 лет тому назад
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 12:06
    +1
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:02
    На 6-е мая нет интереса к игрокам Шахты? Он есть и был. Топы предлагали большие деньги за Тёте, Соломона и Додо совсем недавно. Теперь от самих Тёте, Додо и Соломона будет зависить то, будут ли на них и дальше обращать внимание эти Топы. В основном интерес приходит во время еврокубков.
    Ещё раз "предлагали" это прошедшее время.
    На 6 мая тишина.
    Это значит дзерби приходит и смотрит сначала команду но времени нет, ведь надо уже стартовать в квалификации.
    Цель лч.
    С кем должна по вашему попрощаться команда?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.05.2021 11:43
    +1
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:29
    Эсли будет официальное подтверждение, а все к этому идёт, и придут несколько ключевых игроков Сассуоло к нам (Джуричич, Бога, Берарди) то это 90% что Динамо опять, как минимум лет 5, не увидит золотые медали чемпионата Украины.
    Ага, вони мріють рвати .опу в упл))) На мою суб'єктивну думку це буде повний провал, ще й з втратою великих фінансів
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:51
    0
    Venom, 06.05.2021 12:49
    А ушатые бандерлоги и дальше будут восхывалять рыжего пид*ра
    Это хорошо для развития Шахтёра. Так что есть как плюсы так и минусы
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:50
    0
    funcat, 06.05.2021 12:38
    Уверен, ещё месяц назад ты даже не слышал такого тренера , чему ты радуешься ?
    Тренера то я не знал, но слышал много говорят что-то типа этого "Сассуоло - боэва конячка в Італії зараз", непоступливі, небезпечні і так далі. Потом 2 очка отставания от Ромы, большая пропасть между Сассуоло и командами ниже в таблице, недавняя серия с побед над хорошими клубами, включая Милан на выезде (1:2), даёт предпосылки считать Дзерби тренером который может оправдать ожидания. Плюс надежды на то что Дзерби перетащет некоторых ключевых игроков Сассуоло к нам
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 06.05.2021 12:44
    0
    Никто не знает, что принесет Шахтеру этот тренер. Единственное, похоже с бразильским вектором будет покончено. И это хорошо.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 06.05.2021 12:22
    0
    О ну все готовься страна к повышению тарифов....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 12:13
    0
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 12:11
    Не верь. А вообще я считаю что хорошо что пока не смотрят. Так как я бы не хотел чтобы наши лидеры покидали команду
    И будет история как и с тайсоном
    Ссылка
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