Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить «Шахтер» со следующего сезона, сообщает ViolaNews.com со ссылкой на сегодняшний выпуск La Gazzetta dello Sport.

В последние недели Де Дзерби активно контактировал с помощником директора по футболу донецкого клуба Карло Николини. В ходе общения обсуждалась концепция нового проекта, в ответе за который в «Шахтере» будет Де Дзерби. Также украинский клуб выразил готовность по возможности подписать некоторых нынешних футболистов «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что конкуренцию «Шахтеру» по Де Дзерби может составить «Фиорентина», но сейчас вариант перехода коуча из «Сассуоло» в стан «фиалок» кажется маловероятным.

Итальянский вектор Шахтера. 5 тренеров, которые могут возглавить горняков